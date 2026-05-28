De curiosidad nocturna a trastorno del sueño: cuándo hablar dormido es señal de alarma

Aproximadamente el 5% de los adultos continúan hablando dormidos, y no existen diferencias significativas entre sexos en la prevalencia de la somniloquia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La somniloquia (hablar durante el sueño) es la emisión de palabras, sonidos o frases mientras una persona duerme. Se clasifica como una parasomnia, es decir, una conducta anómala que aparece durante el sueño.

Suele ser frecuente y, en la mayoría de los casos, no implica un problema médico: quien habla dormido casi siempre no recuerda el episodio al despertar y puede no enterarse del fenómeno hasta que alguien se lo comenta.

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En los episodios, el habla puede ir desde sonidos breves hasta frases completas. Puede presentarse como murmullo, susurros o gritos, y el contenido puede ser confuso, grosero o inconexo. Según WebMD, la duración típica suele ser 30 segundos por episodio, aunque puede repetirse varias veces en una misma noche. También puede ocurrir en cualquier etapa del sueño, lo que dificulta atribuirlo de manera directa a los sueños.

Qué es la somniloquia y a quién afecta

En términos de frecuencia, WebMD indica que 2 de cada 3 personas experimentaron somniloquia alguna vez. Según datos de la American Academy of Sleep Medicine (AASM), es más habitual en la infancia: aproximadamente la mitad de los chicos entre tres y 10 años habla dormido.

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En adultos, el porcentaje de quienes continúan con episodios se ubica cerca del 5%. La distribución por sexo sería similar, y los especialistas consideran que puede haber un componente familiar, lo que sugiere una predisposición hereditaria en algunos casos.

Factores como estrés, privación de sueño, consumo de alcohol, jet lag, fiebre o ciertos medicamentos pueden favorecer la aparición de somniloquia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista del entorno, el principal impacto suele ser práctico: la somniloquia puede interrumpir el descanso de la pareja, un familiar o un compañero de cuarto. El problema se vuelve más relevante cuando los episodios son frecuentes, intensos o ruidosos, o cuando la persona amanece con sensación de sueño no reparador pese a haber dormido varias horas.

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WebMD también advierte que, aunque la somniloquia suele presentarse “por sí sola”, a veces puede coexistir con otras parasomnias o trastornos del sueño, como el sonambulismo o un trastorno alimentario relacionado con el sueño.

En la misma línea, la revisión clínica denominada Parasomnias, publicada en CMAJ, describe a la somniloquia como una parasomnia que puede asociarse con apnea obstructiva del sueño, otros trastornos del despertar y parasomnias vinculadas al sueño REM.

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Qué puede provocarla y cuándo es señal de alerta

No existe una causa única confirmada. En general, se describe como un fenómeno asociado a fragmentación del sueño o a estados en los que el cerebro no transita de manera “limpia” entre vigilia y sueño.

En esa línea, Cleveland Clinic vincula el fenómeno con situaciones que alteran la continuidad del descanso, como el estrés, la ansiedad, la privación de sueño, el jet lag, el consumo de alcohol o problemas como la apnea del sueño.

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Según WebMD, hasta dos de cada tres personas presentan algún episodio de somniloquia durante su vida, siendo más frecuente en la infancia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la Cleveland Clinic enumera otros factores asociados: ciertos medicamentos, fiebre, trastornos de salud mental y abuso de sustancias. Esto no significa que la somniloquia sea un diagnóstico psiquiátrico, sino que algunas condiciones que afectan el sueño y la estabilidad emocional pueden aumentar su probabilidad, destacan los expertos.

La recomendación de consulta cambia cuando aparecen señales de alarma. La Mayo Clinic sugiere ver a un especialista en sueño si la somniloquia aparece de forma repentina en la adultez o si se acompaña de miedo intenso, gritos o acciones violentas. Esto se debe a que el componente de agitación motora o de conductas de riesgo puede apuntar a otros cuadros.

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En particular, hay dos entidades que suelen mencionarse como diagnóstico diferencial cuando el cuadro incluye gritos, movimientos o conductas peligrosas:

El trastorno de conducta del sueño REM, en el que la persona puede vocalizar y actuar físicamente sus sueños. Los terrores nocturnos, que pueden incluir gritos, agitación marcada y dificultad para despertar a quien los padece.

Sobre el trastorno de conducta del sueño REM, Mayo Clinic describe que puede incluir vocalizaciones (hablar, gritar) y movimientos bruscos, a veces violentos, en respuesta a sueños vívidos. Si hay sospecha de este cuadro, el consejo es consultar, sobre todo si los episodios implican riesgo de lesión para la persona o para quien duerme cerca.

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