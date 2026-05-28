Por qué la pera es mejor que la banana para la digestión, según expertos en nutrición

Expertos en nutrición destacan que la pera aporta el doble de fibra que la banana y contiene pectina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pera es una de las frutas con mayor contenido en fibra dentro de la dieta mediterránea y supera a la banana en su capacidad para mejorar la digestión y regular el tránsito intestinal. Una pera mediana aporta alrededor de 6 gramos de fibra, frente a los aproximadamente 3 gramos de la banana de tamaño similar, lo que la convierte en una alternativa más eficaz para quienes buscan cuidar el aparato digestivo sin recurrir a productos procesados, según publicó la revista española de salud Metabolic.

De acuerdo con el artículo, la pera contiene dos tipos de fibra que actúan de forma complementaria sobre el sistema digestivo: fibra soluble e insoluble. La fibra insoluble añade volumen a las heces y favorece que avancen con mayor facilidad por el intestino, lo que resulta especialmente útil cuando el tránsito se vuelve lento y aparecen síntomas como hinchazón, incomodidad o sensación de pesadez.

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Por su parte, la Clínica Cleveland, una de las instituciones médicas de referencia en Estados Unidos, destaca que las peras son especialmente útiles para aliviar el estreñimiento ocasional y que la mayoría de las personas las tolera muy bien. Esta tolerancia digestiva las convierte en una opción accesible para distintos perfiles, incluidas personas con sensibilidad gastrointestinal o digestiones lentas.

La pectina, una fibra soluble con propiedades específicas

Dentro de la fibra de la pera destaca la pectina, una fibra soluble con efectos positivos documentados sobre el sistema digestivo. Al mezclarse con agua en el intestino, forma una especie de gel que ayuda a regular el vaciado intestinal.

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Infografía detalla del aporte de fibra, polifenoles y flavonoides de la piel de la pera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los profesionales señalan que la pectina se utilizó de forma tradicional para aliviar molestias como diarrea, indigestión o estreñimiento. Aunque no sustituye a un tratamiento médico, su presencia en la pera explica por qué esta fruta se considera especialmente amable para el estómago en situaciones digestivas comunes. La banana también contiene pectina, pero en menor proporción y con un perfil de fibra total inferior al de la pera.

Beneficios para la microbiota intestinal

La salud digestiva no depende únicamente de la regularidad intestinal. El equilibrio de bacterias beneficiosas que habitan en el intestino, conocido como microbiota, también determina el bienestar digestivo general. En este aspecto, la pera ofrece ventajas concretas.

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Según la Clínica Cleveland, la pectina actúa como prebiótico, favoreciendo un entorno intestinal más saludable y contribuyendo a mantener el colon en mejores condiciones. Una microbiota equilibrada se asocia con menos molestias digestivas, mejor absorción de nutrientes y mayor bienestar cotidiano. Este efecto prebiótico de la pera supera al de la banana madura, cuyo almidón resistente, beneficioso para la microbiota, disminuye a medida que la fruta madura.

Consumirla con piel multiplica sus beneficios

Uno de los errores más comunes al comer pera es pelarla por costumbre. La piel concentra una parte importante de la fibra total y contiene compuestos antioxidantes naturales que refuerzan su valor nutricional. Siempre que la fruta esté bien lavada y en buen estado, consumirla con piel permite aprovechar mejor su capacidad saciante y su efecto regulador del intestino.

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La pectina y el perfil de fibra de la pera ofrecen un efecto prebiótico superior, favoreciendo un ecosistema intestinal más saludable en comparación con la banana

Investigadores del portal científico Science Direct también destacan la presencia de polifenoles y flavonoides en la pera, compuestos asociados a propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estos compuestos se concentran especialmente en la piel y contribuyen a un entorno corporal más saludable, con efectos que trascienden el aparato digestivo.

Otros nutrientes que apoyan la digestión

Además de fibra, la pera contiene agua, potasio y vitamina C, tres nutrientes que complementan su efecto digestivo. El agua contribuye a mantener las heces blandas y facilita el tránsito, mientras que el potasio participa en las funciones musculares y nerviosas relacionadas con los movimientos intestinales normales.

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De acuerdo con la revista española, esta combinación de nutrientes convierte a la pera en una fruta completa para el cuidado digestivo, con un perfil nutricional que supera a la banana en fibra total y en diversidad de compuestos bioactivos.

Cómo incorporarla a la dieta diaria

La versatilidad de la pera facilita su integración en distintas comidas del día. Puede consumirse sola entre horas, en el desayuno con yogur natural, troceada en ensaladas o como postre tras una comida ligera. Para notar sus efectos digestivos, expertos recomiendan integrarla dentro de un patrón alimentario completo, rico en frutas, verduras, legumbres y una hidratación adecuada.

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La pera lleva siglos presente en la alimentación mediterránea y su perfil nutricional la posiciona como una de las frutas más recomendables para quienes buscan mejorar la digestión de forma natural. Su mayor contenido en fibra respecto a la banana, su pectina, su efecto prebiótico y su tolerancia digestiva la convierten en una opción sencilla, accesible y respaldada por la evidencia científica.