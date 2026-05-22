Salud

Qué factores pueden desencadenar acné después de los 30

Especialistas advierten que distintos cambios en el organismo y ciertas rutinas diarias pueden influir en la aparición de brotes en la piel adulta

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Ilustración: Mujer con acné severo se mira preocupada en un teléfono, rodeada de tubos de crema facial, cosméticos, donas, chocolates, dulces y productos lácteos sobre una mesa
El acné en adultos es frecuente y puede persistir hasta los 50 años, desmitificando la creencia de que solo afecta a adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persistencia del acné en adultos es más común de lo que se piensa y contradice la idea de que esta afección solo afecta a adolescentes. Los brotes recurrentes pueden aparecer a lo largo de los 30, 40 e incluso 50 años, en muchos casos impulsados por causas hormonales, el estrés, ciertos medicamentos y hábitos cotidianos.

El acné en personas adultas puede comenzar por primera vez después de los 25 años o reaparecer tras un período prolongado sin lesiones. En la adultez suele presentarse con granos inflamatorios y dolorosos, con tendencia a dejar manchas o marcas, lo que refuerza la recomendación de consultar si el cuadro persiste. El objetivo del tratamiento no es solo “secar” la lesión, sino controlar el brote, reducir la inflamación y evitar recurrencias.

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A diferencia del acné juvenil, el denominado acné hormonal en adultos suele localizarse en la barbilla, la mandíbula y la zona perioral. También puede aparecer en el pecho, la espalda y los hombros. Como la piel adulta tiende a ser más sensible que la adolescente, los dermatólogos ajustan estrategias para evitar irritación y daño de la barrera cutánea.

“Mucha gente piensa que el acné es principalmente una afección adolescente, pero en realidad puede alcanzar su punto máximo en dos etapas de la vida”, explicó la especialista en dermatología Lauren Zamborsky. Aunque la pubertad representó el primer momento clave, los brotes también pueden presentarse durante la adultez, especialmente alrededor de la boca.

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Causas: hormonas, estrés y fármacos

Las hormonas desempeñan un papel central en la aparición del acné en adultos. Cambios significativos, como los que se producen durante el embarazo o la menopausia, pueden provocar brotes que luego se atenúan o persisten con el tiempo.

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es un factor relevante, ya que produce niveles elevados de testosterona y puede originar acné quístico doloroso, en particular en la barbilla y la mandíbula. El estrés, por su parte, altera los niveles de cortisol y puede desencadenar o agravar problemas cutáneos en personas predispuestas.

Una mujer con cabello oscuro y blusa gris se mira en un espejo de baño, tocándose la barbilla y mandíbula con acné visible.
La suspensión de anticonceptivos con estrógeno y tratamientos hormonales con testosterona pueden desencadenar brotes de acné en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos medicamentos también influyen en la aparición del acné en adultos. Dejar anticonceptivos con estrógeno puede causar nuevos brotes al perder su efecto regulador. Los tratamientos hormonales con testosterona y los esteroides anabólicos pueden aumentar la producción de sebo y favorecer la formación de granos, aunque este efecto suele ser temporal. Otros fármacos asociados incluyen anticonvulsivos, corticosteroides utilizados para enfermedades reumatológicas y litio empleado en el tratamiento del trastorno bipolar.

Los especialistas recomiendan revisar medicación actual o reciente cuando el acné aparece por primera vez en la adultez, sobre todo si coincide con un cambio de tratamiento.

Hábitos, cosmética y alimentación

Hábitos cotidianos y elecciones de productos cosméticos o capilares pueden afectar a la salud de la piel en adultos. El uso de aceites para barba, lociones densas o fórmulas muy oclusivas puede obstruir los folículos pilosos y favorecer la aparición de acné en el rostro y el tronco. La fricción sostenida y el contacto repetido (apoyar el mentón en las manos, objetos que rozan la cara) también puede agravar la inflamación en algunas personas.

Ultraprocesados, comida rápida, snacks, golosinas, exceso calórico, alimentos ultraprocesados - (Imagen ilustrativa Infobae)
El consumo elevado de azúcares simples y lácteos potencia los brotes de acné en adultos con predisposición genética (Imagen ilustrativa Infobae)

La alimentación influye en la frecuencia de los brotes: dietas elevadas en azúcares simples y lácteos pueden empeorar el problema en personas predispuestas, aunque la respuesta es individual. Además, el manejo del estrés mediante descanso suficiente, ejercicio y técnicas de relajación puede contribuir a mejorar el aspecto de la piel. “Adoptar hábitos saludables para controlar el estrés puede beneficiar a tu piel”, sugirió Zamborsky.

Tratamientos y cuidados recomendados

El tratamiento del acné en adultos se adapta a las diferencias de la piel y a las causas específicas de esta etapa. Los dermatólogos suelen recomendar una rutina de base que minimice irritación: limpieza suave e incorporación de activos que ayuden a controlar sebo e inflamación sin “agredir” la piel.

Entre las sugerencias habituales figura el uso de un limpiador suave con alfa o beta hidroxiácidos, como ácido glicólico o ácido salicílico, y evitar productos agresivos que puedan irritar una piel más madura. “Elige un limpiador suave que contenga alfa o beta hidroxiácidos, como el ácido glicólico o el ácido salicílico”, aconsejó Zamborsky.

Primer plano de un hombre con cabello oscuro, ojos cerrados y expresión serena, masajeando su rostro cubierto de espuma blanca con ambas manos.
Dermatólogos recomiendan limpieza suave con alfa o beta hidroxiácidos y evitar productos agresivos para tratar el acné en piel madura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar productos de venta libre formulados para piel adulta y consultar a un dermatólogo si los síntomas persisten se considera el paso inicial. Si el tratamiento básico no funciona, un profesional puede evaluar la causa del acné y recomendar terapias específicas, incluidos medicamentos orales u hormonales en casos particulares.

El abordaje médico permite ajustar las opciones terapéuticas a las necesidades de cada paciente, con el objetivo de controlar los brotes y mejorar la calidad de vida.

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