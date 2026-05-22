21 relevos ministeriales y más de 60 cambios en el gabinete ampliado: el mapa de la rotación en el gobierno de Arévalo

El gobierno de Bernardo Arévalo ha experimentado más de 60 relevos en su gabinete ampliado y 21 cambios ministeriales desde enero de 2024 hasta mayo de 2026, reflejando una alta inestabilidad en áreas clave del ejecutivo guatemalteco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Bernardo Arévalo acumula más de 21 relevos ministeriales y más de 60 cambios en su gabinete ampliado entre el 15 de enero de 2024 y mayo de 2026, una rotación que alcanzó áreas sensibles del Ejecutivo guatemalteco y dejó a la vista crisis de gestión, destituciones, renuncias y disputas internas en varias carteras, de acuerdo con datos publicados a lo largo de los meses en medios de comunicación guatemaltecos.

En los 57 viceministerios distribuidos en 14 ministerios se registraron al menos 37 cambios en 26 dependencias. El punto de mayor inestabilidad estuvo en el Viceministerio de Infraestructura del CIV, que tuvo seis titulares distintos, mientras los viceministerios de Comunicaciones y de Edificios Estatales y Obra Pública, dentro de la misma cartera, sumaron tres cambios cada uno.

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En el nivel de secretarías presidenciales hubo seis sustituciones. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia fue la que más rotó, con tres titulares: Haroldo Sánchez, Santiago Palomo y Karina García Ruano.

El dato central es este: de las 14 carteras del Ejecutivo, seis cambiaron de ministro al menos una vez durante los primeros dos años de gestión, mientras ocho mantuvieron a sus titulares originales desde la toma de posesión. Los ministerios sin relevo son: Desarrollo Social, Economía, Educación, Energía y Minas, Finanzas Públicas, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social.

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El presidente Bernardo Arévalo juramentó a Luis Méndez Salinas como nuevo Ministro de Cultura y Deportes en una ceremonia oficial en la Ciudad de Guatemala. (Cortesía: Gobierno de Guatemala)

El Ministerio de Comunicaciones concentró cinco ministros en poco más de dos años

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda fue la cartera con mayor inestabilidad entre los ministerios del gabinete original. En poco más de dos años tuvo cinco titulares.

Jazmín De la Vega fue la primera ministra y también la primera en salir. Fue destituida en mayo de 2024 por lo que Arévalo describió como “pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado”.

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Después llegó Félix Alvarado, que dejó el cargo en noviembre de 2024 en un contexto de baja ejecución presupuestaria. El CIV cerró 2024 con una ejecución de 70,67%.

Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, uno de los funcionarios que permanece desde inicios de gobierno del presidente Bernardo Arévalo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paola Constantino ocupó el ministerio de forma interina entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Ese mes asumió Miguel Ángel Díaz Bobadilla, cuya salida también quedó asociada a un bajo nivel de ejecución: la cartera reportaba 62,01% al 21 de diciembre de 2025, según datos oficiales.

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Norma Lissette Zea Osorio, ingeniera civil con experiencia en infraestructura vial, asumió el cargo el 28 de noviembre de 2025. Desde entonces ocupa el despacho.

Gobernación enfrentó una fuga de reos y nuevos relevos internos

El Ministerio de Gobernación protagonizó uno de los episodios más tensos del período. Francisco Jiménez renunció en octubre de 2025 después de la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la pandilla Barrio 18 desde el centro penitenciario de Fraijanes II.

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En ese mismo episodio también dejaron sus cargos los viceministros José Portillo y Claudia Palencia, tras señalamientos públicos cruzados entre ambos. El 17 de octubre de 2025 asumió como nuevo ministro Marco Antonio Villeda Sandoval, juez de carrera con más de 30 años de experiencia.

Bajo la gestión de Villeda continuaron los cambios internos. En marzo de 2026, el viceministro de Informática William Cameros fue sustituido por Karen Stefany Ortiz Solares tras una evaluación de desempeño.

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En la conferencia de prensa “La Ronda”, Villeda explicó esa decisión: “Considero que no se había gestionado a la velocidad que nosotros necesitamos, y las circunstancias lo exigen”.

El 19 de mayo de 2026, Kelvin René Aguilar Menéndez asumió como viceministro Administrativo tras la renuncia por motivos personales de Felipe Sánchez. Sobre ese nombramiento, el ministro dijo en la misma conferencia: “No es que hubo una destitución, él ya había presentado su renuncia por razones personales hace un tiempo”.

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Desde el inicio de la administración, el MINGOB suma al menos cinco relevos en su cúpula. Esa secuencia incluyó la salida del ministro, cambios de viceministros y reemplazos posteriores ya bajo la conducción de Villeda.

Salud, Ambiente, Agricultura, Cultura y Energía también tuvieron cambios

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tuvo tres titulares. Óscar Cordón Cruz dejó el cargo en junio de 2024 por razones de salud, Sandra Angelina Aparicio Sical asumió de forma interina durante un mes y Joaquín Barnoya Pérez tomó posesión el 15 de julio de 2024.

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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales registró su primer cambio apenas tres meses después del inicio de la administración. María José Iturbide fue destituida el 8 de abril de 2024 después de que se hiciera público que su hija usaba vehículos oficiales del ministerio para fines personales.

Arévalo justificó esa decisión con una declaración de “tolerancia cero al mal uso de recursos del Estado”. Patricia Orantes, entonces diputada del partido Movimiento Semilla, fue nombrada en su lugar el 11 de abril de 2024 y permanece en el cargo.

En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Maynor Estrada renunció en mayo de 2025 por razones personales tras 16 meses al frente de la cartera. María Fernanda Rivera, ingeniera agrónoma con más de 15 años de experiencia en desarrollo rural y seguridad alimentaria, asumió el cargo el 9 de mayo de 2025.

El Ministerio de Cultura y Deportes fue el último en cambiar de titular. Liwy Grazioso presentó su renuncia el 6 de abril de 2026 en sesión del Consejo de Ministros por motivos personales, aunque su salida estuvo rodeada de cuestionamientos por la aprobación de permisos de excavación en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por señalamientos de baja ejecución presupuestaria.

Al día siguiente, Arévalo juramentó al escritor Luis Méndez Salinas como nuevo titular de la cartera. Ese relevo cerró la lista de cambios ministeriales informados hasta mayo de 2026.

El movimiento más reciente en el gabinete ampliado ocurrió en el Ministerio de Energía y Minas, que confirmó el jueves 21 de mayo el nombramiento de Luis Arturo Mérida Peralta como viceministro encargado del Área Energética tras la renuncia por motivos personales de Juan Fernando Castro, según la cartera.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, Mérida Peralta asumió el viceministerio después de la dimisión que Castro presentó el viernes anterior. Según el MEM, Castro estuvo dos años al frente del cargo y encabezó proyectos e iniciativas del ministerio, pero la cartera aún no anunció quién ocupará el puesto de forma definitiva.