6 hábitos cotidianos que agotan la mente y cómo modificarlos, según la ciencia

El agotamiento mental persistente afecta cada vez a más personas, incluso en jornadas sin grandes exigencias diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir agotamiento mental persistente, incluso en días sin grandes exigencias, es una experiencia cada vez más común. Según Health, diversos hábitos cotidianos están disminuyendo la energía mental más de lo que la mayoría sospecha, afectando el bienestar y la productividad.

Especialistas como la Dra. Sanam Hafeez, neuropsicóloga y directora de Comprehend the Mind, y la Dra. Madison White, psicóloga clínica y fundadora de MSW Psychological Associates, advierten que comportamientos extendidos como la multitarea, la postergación, el desorden, la rumiación mental y la sobrecarga de decisiones contribuyen a una fatiga mental que no desaparece solo con descanso.

Estas advertencias encuentran respaldo en investigaciones científicas y publicaciones especializadas, como Psychology Today, donde se describen los mecanismos cerebrales que explican el desgaste causado por la administración de múltiples tareas y la toma constante de decisiones.

¿Por qué el cansancio mental puede persistir incluso en jornadas tranquilas?

La Dra. Sanam Hafeez explicó a Health que la fatiga mental asociada a los hábitos cotidianos suele prolongarse, mientras que el estrés puntual cede tras un periodo de descanso.

La especialista advirtió que, aun en ausencia de grandes presiones, el cansancio mental continúa si no se modifican los comportamientos diarios. Reconocer estos patrones es, para Hafeez, el primer paso para introducir alternativas saludables.

1. Cambiar de tarea de forma constante

La multitarea constante reduce la energía mental y aumenta la probabilidad de errores, según expertos en neuropsicología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternar entre actividades de manera continua obliga al cerebro a realizar un esfuerzo adicional, lo que dificulta el enfoque y aumenta la probabilidad de cometer errores. Hafeez afirmó que la multitarea, lejos de ahorrar tiempo, fomenta descuidos y eleva el estrés.

Como alternativa, la experta recomendó priorizar tareas de manera secuencial y realizar pausas periódicas. “Al desacelerar y ser más conscientes, el estrés disminuye y la sensación de control crece”, sostuvo la neuropsicóloga.

2. Retrasar responsabilidades

Posponer tareas mantiene la mente en estado de alerta y genera ansiedad, según Hafeez. “Entre más se retrasa una tarea, mayor parece su tamaño y crecen la preocupación y la dificultad para enfocarse en otros asuntos”, detalló la especialista.

Ensayos clínicos citados por Psychology Today han demostrado que la postergación incrementa la fatiga mental y dificulta la gestión emocional. Para contrarrestarla, Hafeez recomienda dividir obligaciones en pasos pequeños, establecer horarios fijos y utilizar recordatorios, sin exigir resultados perfectos desde el inicio.

3. Buscar aprobación externa

La búsqueda continua de aprobación externa puede erosionar la autoestima y generar resentimientos, afectando el bienestar psicológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de complacer siempre a otros puede erosionar la autoestima y generar resentimientos, según Hafeez. Este comportamiento termina por vincular el propio valor a la opinión ajena y posterga las necesidades personales.

La experta sugiere establecer límites graduales y reflexionar sobre las motivaciones detrás de la ayuda, para asegurarse de que las acciones respondan a un deseo genuino y no al temor al rechazo.

4. El desorden cotidiano

La Dra. Madison White indicó que el desorden doméstico o laboral puede empezar de forma mínima, pero tiende a acumularse hasta convertirse en una fuente importante de ansiedad. Evitar el orden alimenta la vergüenza y perpetúa el problema. White propone comenzar con pequeños cambios y asociar el avance en el orden con recompensas inmediatas, como un descanso o un episodio de una serie.

5. Pensamientos repetitivos

Pensamientos repetitivos y rumiación mental agravan la ansiedad al impedir diferenciar entre hechos reales y preocupaciones imaginarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rumiación, definida como el ciclo de pensamientos negativos repetitivos, representa un obstáculo para el bienestar. White explicó que muchas personas creen que repasar un problema una y otra vez les permitirá resolverlo, aunque solo añade ansiedad.

Detectar señales como repasar una situación repetidamente o imaginar el peor desenlace permite intervenir con mayor eficacia. La psicóloga aconseja identificar estos pensamientos o decirlos en voz alta para tomar distancia. “No se trata de impedir la rumiación, sino de distinguir entre hechos y pensamientos”, aclaró.

6. Decidir sobre lo trivial

Elegir cuestiones cotidianas, como la ropa o el menú, puede resultar más extenuante de lo esperado. White explicó que dedicar mucho tiempo a resolver aspectos triviales aumenta el cansancio y puede desencadenar indecisión o perfeccionismo.

Para reducir este desgaste, la psicóloga recomienda delegar tareas cuando sea posible y fijar plazos breves para tomar decisiones, priorizando el avance sobre la búsqueda de la opción ideal.

Lo que dice la ciencia

Registrar hábitos diarios y modificar rutinas permite notar mejoras en la energía mental y favorece el equilibrio emocional y la productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes sobre la “fricción neural” y el “attention residue”, desarrolladas en universidades como Cambridge y Stanford, describen cómo el cerebro se ve afectado por el cambio constante de contexto y el exceso de decisiones, aumentando la fatiga cognitiva.

Publicaciones como Psychology Today y estudios publicados en Journal of Health Psychology señalan que simplificar rutinas, limitar la multitarea y reducir la cantidad de decisiones diarias contribuyen a preservar la energía mental.

La Dra. White sugiere llevar un registro de hábitos y emociones durante varios días para identificar qué actividades revitalizan y cuáles agotan. Para comportamientos especialmente perjudiciales, propone suspenderlos durante dos semanas y observar los cambios, reforzando la autoevaluación periódica. De esta manera, la observación consciente y el ajuste de rutinas permiten notar mejoras en la energía mental en pocos días, lo que facilita la adopción de prácticas más saludables.