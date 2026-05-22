El vínculo con animales de compañía: cómo influyen en el ánimo y la salud cotidiana

Las mascotas contribuyen al bienestar emocional y físico de las personas según expertos en psicología clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un entorno caracterizado por la digitalización y el crecimiento de la soledad, las mascotas han cobrado relevancia como aliadas en el bienestar emocional y físico de las personas. La Dra. Mary McNaughton-Cassill, profesora de Psicología Clínica y autora en Psychology Today, subraya que los animales de compañía aportan arraigo y sentido en una vida marcada por la inmediatez y la desconexión.

Las mascotas ofrecen beneficios tangibles para la salud mental y social. Facilitan la conexión, disminuyen los sentimientos de soledad y brindan compañía incondicional, creando lazos de apoyo afectivo que resultan esenciales en la vida contemporánea.

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Beneficios emocionales y físicos de convivir con mascotas

La relación entre humanos y mascotas genera estímulos sensoriales que influyen de manera positiva tanto en el cuerpo como en la mente. El simple acto de acariciar a un perro o escuchar el ronroneo de un gato ayuda a centrar la atención en el presente, aliviando la tensión diaria.

Según la Dra. McNaughton-Cassill, interactuar con animales disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Además, la convivencia cotidiana produce un aumento en la hormona oxitocina, la cual está directamente relacionada con la formación de vínculos afectivos y el bienestar emocional.

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La convivencia cotidiana con animales ayuda a aliviar la tensión diaria y favorece estados de ánimo más positivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios citados por la especialista evidencian que los perros experimentan respuestas neuroquímicas recíprocas al establecer contacto visual con sus tutores. Este tipo de interacción profundiza el vínculo humano-animal y fortalece el sentido de responsabilidad, autoestima y pertenencia.

No todos los beneficios se circunscriben a perros y gatos. Animales como aves, conejos o incluso peces pueden proporcionar compañía e influir positivamente en el estado de ánimo. Observar a estos animales puede alejar pensamientos negativos y contribuir a una sensación general de calma.

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La confianza única entre humanos y animales

Las relaciones humanas suelen presentar ambigüedad y posibles engaños, mientras que el trato con los animales se percibe como directo y genuino. Según Psychology Today, los animales responden a la actitud y al cuidado mostrados por sus tutores. Si reciben cariño, corresponden; si sufren daño, se distancian o muestran rechazo, pero no fingen ni manipulan.

Esta transparencia básica genera una sensación de seguridad difícil de igualar en otros ámbitos sociales. Las mascotas no esperan recompensas materiales ni buscan ventajas. Ofrecen presencia y atención sinceras que resultan especialmente valiosas en contextos de vulnerabilidad.

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La relación entre humanos y animales brinda una interacción directa, a diferencia de la ambigüedad habitual de los vínculos humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando ocurre una traición en relaciones humanas, la incertidumbre sobre las motivaciones de los demás puede afectar la confianza de forma duradera. Con las mascotas, estas preocupaciones desaparecen, ya que su apoyo emocional es constante y sin reservas.

Mascotas como antídoto ante la soledad y la desconexión

La movilidad, la tecnología y los vínculos efímeros de la sociedad actual crean nuevos desafíos en la vida cotidiana. En este escenario, las mascotas adquieren un rol de continuidad y compañía indispensable. La Dra. Mary McNaughton-Cassill resalta que muchas personas dedican más tiempo a sus animales de compañía que a familiares o amigos.

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Llegar a casa y ser recibidos por sus mascotas refuerza la sensación de arraigo. Aunque no comprendan todas las palabras, los animales reconocen estados emocionales a través del tono de voz, las expresiones o el lenguaje corporal.

Existen innumerables relatos sobre perros, gatos y otros animales que identifican la tristeza en sus tutores y les ofrecen consuelo. Del mismo modo, participan en los momentos de alegría y celebración, lo que convierte su presencia en un refugio frente al ritmo acelerado de la vida urbana.

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La compañía de perros y gatos se transforma en un refugio ante el estrés y la acelerada vida urbana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso para aquellos que mantienen contacto humano solo de forma digital o esporádica, la convivencia con mascotas representa un recordatorio palpable de afecto y cercanía.

El trato animal como reflejo de nuestros valores

La forma en que una sociedad trata a los animales es un indicador histórico del carácter individual y colectivo, según la Dra. McNaughton-Cassill en Psychology Today. La creciente preocupación por el maltrato animal y el establecimiento de leyes específicas reflejan la importancia ética y social del cuidado hacia otras especies.

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En el campo clínico, el maltrato animal actúa como criterio diagnóstico en trastornos como el trastorno de conducta y el trastorno de personalidad antisocial. Quienes presentan este último suelen carecer de empatía y priorizan sus necesidades, manifestándose de maneras negligentes o incluso crueles hacia los animales.

“La forma en que tratamos a los animales ha sido durante mucho tiempo un indicador de la calidad de nuestro carácter”, destaca la especialista. Las personas con rasgos antisociales pueden exhibir comportamientos abusivos tanto en el ámbito privado como público, lo que refuerza la importancia de la empatía como pilar de la convivencia social.

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Las conductas negligentes o crueles hacia los animales pueden presentarse tanto en la vida privada como en espacios públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mostrar sensibilidad hacia las mascotas no solo favorece el bienestar personal, sino también la construcción de valores que sostienen la cohesión en la comunidad.

Las mascotas en la terapia y la vida comunitaria

La relevancia terapéutica y social de los animales de compañía se evidencia en lugares como aeropuertos, universidades, residencias y refugios. El contacto con perros o gatos en situaciones de tensión resulta eficaz para reducir el estrés y la ansiedad, incluso en ambientes impersonales.

El cuidado de un animal en una residencia de adultos mayores puede brindar un propósito renovado a quienes han experimentado la soledad o la pérdida de roles. Asimismo, colaborar en refugios fomenta la solidaridad y otorga sentido a quienes desean mejorar la vida de animales vulnerables.

La observación de aves o de animales en su entorno también ayuda a relativizar las preocupaciones cotidianas, como confirma la Dra. Mary McNaughton-Cassill. Saber que hay un ser que espera en casa se convierte en una motivación silenciosa y auténtica para afrontar la rutina diaria.

En la actualidad, el vínculo humano-animal se destaca por su capacidad para proporcionar arraigo, apoyo emocional y sentido renovado, superando la utilidad material que tuvo en el pasado y reafirmando su papel esencial en la vida moderna.