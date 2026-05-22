Julieta Venegas saca un libro y un disco autobiográficos: “Nadie debería querer estar solo, pero algunos queremos”

“Norteña”: Julieta Venegas vuelve a su Tijuana natal con un libro y un disco hechos a “cocción lenta” (Foto: REUTERS/Marco Bello)

Julieta Venegas presentó Norteña, su libro de memorias, una obra nacida del mismo impulso que su nuevo disco homónimo: un regreso lento y deliberado a los sonidos, vínculos y tensiones que marcaron su infancia en Tijuana. La cantante dijo en una conferencia de prensa que ambos proyectos se escribieron en paralelo durante varios años porque necesitaban “cocción lenta” y porque la escritura le exigió destrabar un pudor que la canción le permitía esquivar.

El libro acaba de llegar a las librerías con un lanzamiento coordinado entre sellos independientes de Argentina, España, Colombia, Chile y México. Venegas explicó que la memoria no surgió como un apéndice de su carrera musical, sino como una pregunta sobre el origen. “Me intrigaba más la pregunta de por qué llegué a la música o qué fue lo que me construyó que el hecho de ‘saqué mi disco y luego pasó esto’”, dijo la artista durante el encuentro virtual.

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La consecuencia de esa decisión formal es también narrativa: el libro se detiene cuando publica su primer disco, a los 26 años. La autora aclaró que no pensó esa frontera temporal como anticipo de una segunda parte, sino como el cierre natural de una búsqueda centrada en el comienzo.

Llevaba entre cinco y seis años yendo y viniendo con la idea de escribir, aunque sin lograr fijar una forma definitiva. El movimiento cambió cuando empezó a trabajar en su nuevo álbum, también titulado Norteña, y reconoció allí una memoria musical ligada a los sonidos familiares de su infancia y adolescencia. En ese proceso, la escritura dejó de ser una intención abstracta y pasó a ocupar un lugar concreto. “Escribí el disco y lo grabé mientras también escribía la memoria”.

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"Norteña: Memorias del comienzo" de Julieta Venegas, en la edición argentina de Blatt $ Ríos

La cantante describió esa simultaneidad como una experiencia distinta a la lógica de apuro que impone el presente. Frente a “la rapidez” y “la agitación” de la época, afirmó que hoy prefiere darles tiempo a sus proyectos, dejar que tomen forma antes de resolverlos y aprovechar una posibilidad que, según dijo, le dieron los años de trabajo: no tener que correr detrás de la siguiente cosa.

Esa elección también alcanzó a la edición. Venegas explicó que prefirió publicar con sellos independientes porque admira su modo de acercarse a lo que editan y porque quería apartarse del camino que ya conocía de su experiencia con multinacionales en la música. El libro se publicó en Argentina por Blatt & Ríos, en España por Las Afueras, Almadía en México, en Colombia por Laguna y en Chile por La Pollera.

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Venegas dijo que siempre escribió diarios y que la escritura la acompañó toda la vida, pero que durante años se escondió detrás de la ambigüedad que le ofrecían las canciones. Según explicó, la música le permitía ser autobiográfica sin quedar fijada del todo, mientras que el texto la enfrentó con una forma de mostrarse “mucho más” directa. “Sentí que era algo que yo tenía que trabajar porque lo sentía atorado”, dijo. En esa misma respuesta definió el libro como un ejercicio para perder el pudor, aceptar quién es y poder contar sin sentirse aterrada. Entre sus referencias para ese registro mencionó a Vivian Gornick, James Baldwin, Virginia Woolf y memorias de músicos que suele leer durante las giras.

Uno de los núcleos del libro es la experiencia de haber crecido en la frontera. La cantante sostuvo que la literatura suele representar ese espacio de muchas maneras, aunque para ella el rasgo decisivo fue haberlo vivido como una cotidianeidad donde convivían fricciones familiares, culturales y lingüísticas. “Crecer en una frontera es esa cotidianidad en donde se mezclan todos estos elementos”, dijo. Al desarrollar esa idea, recordó que en su infancia la presencia de Estados Unidos se imponía en la música, el cine y la televisión, hasta el punto de que en su casa casi no tenían acceso a canales mexicanos y crecieron más cerca del inglés que del español en términos de consumo cultural.

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Julieta Venegas durante la presentación del disco "Norteña" (Zurisaddai González/Infobae)

Esa convivencia no aparecía, según contó, como una síntesis armoniosa sino como una tensión. La autora señaló que dentro de su familia el otro lado de la frontera cargaba con prejuicios, en especial sobre las mujeres y sobre quienes cruzaban a Tijuana desde Estados Unidos, lo que convertía ese entorno en una experiencia de contrastes permanentes. La artista agregó que todavía hoy vuelve a Tijuana como a un álbum de fotos. Allí, dijo, siguen las escenas de su adolescencia, los recorridos con su hermana, el Centro Cultural Tijuana y una trama familiar que la devuelve a una parte de sí misma. También destacó un crecimiento de la vida cultural local, con ferias del libro, nuevas librerías, bandas y una autonomía mayor respecto de la Ciudad de México.

Consultada por la presencia de su padre en el libro, Venegas dijo que repasar esa relación fue una parte importante del proceso. Definió al padre como una figura “muy imponente” en la cultura latinoamericana y sostuvo que escribir memorias permite revisar ese vínculo mientras todavía puede transformarse. En su caso, afirmó que la relación con su padre cambió mucho entre la infancia y la adultez y que esa modificación también fue posible porque él mismo se transformó. Según contó, esa capacidad de revisarse fue una enseñanza para sus hijas.

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La madre ocupa otro lugar en esa genealogía. Venegas sostuvo que el vínculo con la música viene en gran medida de ella y de su familia, más que de una formación profesional o académica, y reveló que su madre era la única persona que ya tenía el disco completo desde hacía meses y que incluso ya conocía sus canciones. Esa dimensión familiar también apareció cuando recordó la resistencia de sus padres a que se mudara a la Ciudad de México. La autora dijo que ellos imaginaban para su hija un destino asociado al peligro y que esa oposición fue dolorosa porque había internalizado sus voces, aunque en retrospectiva valora haber seguido el impulso que la empujaba sin saber todavía adónde la llevaba.

“Me intrigaba la pregunta de qué fue lo que me construyó”, aseguró Venegas (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

Venegas reconoció que la palabra soledad ocupa un lugar insistente en el libro y la definió como un tema central de su vida. Dijo que durante mucho tiempo se le enseñó que querer estar sola era algo indeseable, cuando en realidad para ella el espacio propio siempre resultó necesario. “Nadie debería de querer estar solo, pero en realidad hay gente que sí queremos estar solos”, dijo la cantante. Añadió que antes ese tema le resultaba más conflictivo y que con el tiempo dejó de verlo como una falla para entenderlo como una forma posible de habitar la vida.

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Esa revisión se enlaza, según planteó, con otros mandatos asociados a ser mujer: estar en pareja, formar una familia o encarnar un tipo de feminidad esperado por el entorno. Venegas sostuvo que le llevó muchos años quitarse de encima esas capas de inseguridad y aceptar que no era “la mujer que se esperaba” de ella. En varios pasajes de la conferencia, Venegas volvió sobre la intuición como una fuerza de orientación. Al mirar hacia su adolescencia, dijo que le sorprendió descubrir que una impulsividad que entonces parecía caótica en realidad apuntaba hacia algo, incluso cuando ella todavía no podía nombrarlo.

Ese registro se mantiene en el presente, también en su vida como madre. Con una hija de 15 años, la artista explicó que muchas situaciones ligadas a la adolescencia en Internet le resultan ajenas por experiencia, pero que igual necesita interpretar y acompañar desde una intuición que vuelve a las bases emocionales de esa etapa. La autora vinculó esa herramienta con decisiones anteriores de su vida, desde dejar Tijuana hasta construir una carrera en solitario. En esa lectura retrospectiva, el libro no ordena una biografía de éxitos sino una secuencia de impulsos, dudas y desplazamientos con los que intentó entender cómo se formó una vocación.

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