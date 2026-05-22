Un fanático consiguió una entrada para un partido del Mundial a menos de 7 dólares: ¿error del sistema o imagen fake?

La publicación que se viralizó en las redes sociales

Un aficionado publicó este jueves en redes sociales que consiguió una entrada para el partido Cabo Verde-Arabia Saudita del 26 de junio por menos de USD 7, un precio que generó sorpresa y comentarios como “Tenemos nuevo récord”. ¿Error del sistema o imagen fake?

El usuario austríaco de X (ex Twitter) llamado Floriane Derer compartió la imagen de la pantalla en la que se observa el ticket categoría 3 a solamente USD 6,94 después de sufrir una enorme rebaja respecto a su supuesto precio original de USD 138,79. Con los impuestos incluidos, el precio total de reventa por la localidad quedó en la módica suma de USD 7,98.

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La imagen del ingreso se replicó en todo el mundo y el propio usuario comentó en su misma publicación: “Esto fue muy claramente un error de quienquiera que haya listado este ticket”. Hubo muchos que se mostraron indignados por la diferencia de precios entre unos y otros partidos, mientras que otros descreyeron de que sea una captura real de la página oficial de la FIFA.

La FIFA anunció en septiembre de 2025 que los boletos para el Mundial se venderían en cifras entre los 60 y los 6.730 dólares, dependiendo la instancia y relevancia del encuentro. Desde el inicio la comercialización, se instaló la polémica por permitir la reventa y por el sistema de precio dinámico. Ese mecanismo ajusta el valor de los tickets en función de la demanda. En la plataforma oficial de reventa de la FIFA se ofrecen entradas que superan en muchos casos los precios oficiales, según las publicaciones que circulan en redes.

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El estadio donde se disputará el encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudita (AP Foto/Jon Shapley)

Cabo Verde y Arabia Saudita se verán las caras el viernes 26 de junio en el NRG Stadium de Houston, por la tercera fecha del Grupo H. Al unísono, ese día en el estadio de Chivas de Guadalajara, México, Uruguay y España animarán uno de los partidos más esperados de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Allí quedará definido si dos o tres equipos acceden a los 16avos de final del certamen. Vale recordar que los dos primeros de esta zona se cruzarán contra los dos primeros del Grupo J, que tiene a Argentina, Argelia, Austria y Jordania como integrantes.

El esquema distingue entre países: el Mercado de Reventa está disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el Mercado de Intercambio estará destinado a residentes de México debido a la diferencia de regulaciones en cada nación. Solo pueden publicar boletos comprados originalmente en FIFA.com/tickets, que la FIFA define como la fuente oficial para el Mundial.

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El organismo también advirtió que no existe garantía de que una entrada ofrecida llegue a revenderse o intercambiarse, porque la operación dependerá de la demanda de otros usuarios. Quienes busquen comprar entradas en esta plataforma oficial podrán adquirir boletos originalmente comprados por otros aficionados, aunque la FIFA señaló que también seguirá vendiendo entradas en las fases oficiales anunciadas en su web. Esas etapas, añadió el organismo, pueden ofrecer una variedad más amplia de productos y categorías que la disponible en el mercado de reventa o intercambio.

Los precios podrán variar según el país anfitrión y el tipo de boleto, de acuerdo con la FIFA. El costo también podrá verse afectado por restricciones fijadas por FIFA Ticketing, tal como se establece en los términos y condiciones aplicables, o por exigencias de la legislación vigente. El Mundial comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de México con el partido entre la selección dirigida por Javier Aguirre y Sudáfrica, y finalizará el 19 de julio. Será la primera edición con 48 selecciones participantes.

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