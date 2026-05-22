Sociedad

La historia de “Soy Amo de Casa”: dejó su trabajo, se hizo influencer de limpieza y hoy tiene más de un millón de seguidores

Néstor comenzó compartiendo consejos de limpieza y organización en redes sociales mientras trabajaba como diseñador gráfico. Con el tiempo se convirtió en un fenómeno viral

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La cuenta 'Soy Amo de Casa' impulsa hábitos para mantener la casa limpia con pocos minutos diarios, transformando la rutina doméstica en una experiencia sencilla y satisfactoria

Con más de 1.200.000 seguidores en Instagram, Néstor, conocido como “Soy Amo de Casa”, se convirtió en una referencia para quienes buscan optimizar las tareas domésticas. Su historia arranca en Esperanza, Santa Fe; desde la infancia, la participación activa en el cuidado del hogar formó parte de su vida cotidiana. Hoy, sus videos y cursos son consultados por celebridades y familias de todo el país.

El crecimiento de Néstor en el mundo digital fue inesperado. Su primer posteo en Instagram alcanzó rápidamente los 1.000 “me gusta”. En menos de un mes, reunió 10.000 seguidores y, al año, superó los 100.000.

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“La primera foto que subí tenía 1.000 likes”, explicó en Infobae en Vivo Al Amanecer. Si bien en 2018 la viralización era progresiva y dependía en gran medida del boca en boca, la llegada de los “reels” multiplicó drásticamente su audiencia: “Después ya cuando llegan los reels, ya ahí se empiezan a viralizar las cosas y por ahí te llegaban cien mil seguidores en un día”.

Amo de casa
Néstor, creador de 'Soy Amo de Casa', superó el millón de seguidores convirtiéndose en referente de limpieza y organización del hogar en Instagram - Crédito de Antonella Grossolano

Hoy, Néstor comparte trucos prácticos para la limpieza y organización del hogar y recibe consultas diarias de sus seguidores, entre los que figuran celebridades como Marcela Kloosterboer y Claudia Villafañe: “Claudia Villafañe te pregunta a vos cómo limpiar algunas cosas”, comentó entre risas. Su contenido desafía estereotipos de género y promueve la corresponsabilidad doméstica, aunque reconoció: “Me siguen el 80% son mujeres. El 20% son varones, que igual es alto para una cuenta como esta”.

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Nacimiento de la cuenta “Soy Amo de Casa” y su impacto

La iniciativa nació en 2018, un contexto atravesado por el debate público sobre las tareas de cuidado y la equidad doméstica. “Siempre fui amo de casa y es lo que trato de transmitir”, explicó Néstor. Desde los seis años, tendía su cama y colaboraba en el orden familiar. Al mudarse con amigos a Santa Fe capital, advirtió la diferencia de hábitos y asumió un rol didáctico.

En 2018, el ecosistema de influencers de la limpieza estaba liderado por figuras internacionales como Marie Kondo, pero no existían referentes en lengua española ni hombres abordando la temática.

Con el tiempo, el proyecto escaló. El primer año, Néstor fue invitado a programas de televisión; la exposición lo llevó a renunciar a su trabajo como diseñador gráfico para dedicarse de lleno a “Soy Amo de Casa”.

Amo de casa
Los cursos online de 'Soy Amo de Casa' ofrecen consejos prácticos y económicos para tareas domésticas, con más de trece propuestas disponibles - Crédito de Antonella Grossolano

“Yo empecé en mayo del 2018. En octubre del 2018 renuncié”, resumió. La profesionalización se tradujo en alianzas con marcas líderes y la creación de trece cursos online, cuyo valor ronda los $20.000 cada uno: “Doy cursos también. Tenemos trece cursos online; al principio los hacíamos presenciales”.

Sus consejos se basan en la simplicidad y la economía de recursos. “Los tips también que hay en el libro, en la cuenta, en los cursos son cosas fáciles que podés hacer con cosas que tenés en tu casa, que no necesitás gastar dinero”, afirmó. Durante la pandemia, la demanda por estos recursos creció de manera exponencial.

Preguntas frecuentes, cursos y los trucos que más consulta la audiencia

Entre las consultas más comunes predominan los problemas cotidianos: cómo limpiar el hornito eléctrico y cómo eliminar manchas de sudor en la ropa blanca. “El más pedido, que todos los días y no sé, diez por lo menos, es cómo se limpia el hornito eléctrico”, dijo.

El aprovechamiento del tiempo y el mantenimiento cotidiano estructuran su método. Néstor comparte hábitos como ventilar mientras realiza pequeñas tareas por la mañana, guardar los platos apenas terminado el desayuno, o secar el baño después de ducharse para prevenir hongos y sarro. “Así mantengo mi casa limpia y ordenada, dedicándole pocos minutos al día”, resumió.

Amo de casa
El fenómeno de Néstor desafía estereotipos y promueve la corresponsabilidad doméstica, siendo seguido por el 80% de mujeres y el 20% de varones - Crédito de Antonella Grossolano

Desafíos, comunidad y propuestas para una organización efectiva

La cuenta no solo aborda técnicas de limpieza, sino también estrategias para evitar la acumulación de trabajo y promover una convivencia más equitativa en los hogares. Para el clásico dilema de la ropa sobre la silla, Néstor recomendó: “La silla es para sentarse. Si hay una silla en el cuarto cuya única función es acumular ropa, chau silla”, sostuvo.

El influencer reconoció que las dificultades estructurales para lograr una distribución equitativa de las tareas. Citó datos reveladores: “Me siguen 80% mujeres y hay datos que el 73% de los hogares siguen teniendo a la mujer como principal responsable”.

Consejos prácticos y el contacto diario con sus seguidores

Néstor promueve la colaboración genuina dentro del hogar y desalienta la crítica negativa hacia quienes intentan contribuir: “Me gusta como no frustrar a la gente. Eso también está bueno para quienes por ahí llevan mal la batuta en la casa cuando otro hace algo. Tratar de no ir como: uh, qué desastre que soy. Valorarlo. Valorar lo que no hizo”. La interacción constante en redes y cursos refuerza la comunidad de quienes apuestan por transformar la rutina doméstica en una experiencia más simple y satisfactoria.

El fenómeno que impulsa Néstor demuestra el potencial de las redes para democratizar el acceso a conocimientos prácticos y promover la corresponsabilidad en las tareas del hogar.

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