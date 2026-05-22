Guatemala

Guatemala impulsa la internacionalización de sus empresas en Expo ANTAD 2026

El Ministerio de Economía respaldó la presencia de 20 empresas guatemaltecas en una de las principales ferias de negocios de América Latina, con el objetivo de ampliar las exportaciones y fortalecer la integración regional

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Crecientes oportunidades de expansión se abren para pequeños productores, logrando que artículos distintivos de distintas regiones guatemaltecas llamen la atención de cadenas internacionales y compradores globales (Foto cortesía Ministerio de Economía de Guatemala)
Crecientes oportunidades de expansión se abren para pequeños productores, logrando que artículos distintivos de distintas regiones guatemaltecas llamen la atención de cadenas internacionales y compradores globales (Foto cortesía Ministerio de Economía de Guatemala)

Guatemala refuerza su presencia comercial en México a través de su participación en Expo ANTAD 2026, una de las principales plataformas de negocios para el sector retail en América Latina.

El Ministerio de Economía acompaña a 20 empresas guatemaltecas que presentan sus productos ante más de 52 mil posibles compradores de 70 países, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de exportación e integración regional.

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Durante el segundo día de la feria, los empresarios guatemaltecos sostuvieron reuniones y ruedas de negocio con compradores, distribuidores y representantes de cadenas comerciales internacionales. Entre los productos que generaron mayor interés se encuentran los de panadería, bolsas reutilizables y productos de cuidado de la piel, lo que demuestra la diversidad y el potencial de la oferta guatemalteca en el mercado mexicano.

Uno de los casos emblemáticos es el de Papas Cronch, una empresa de Huehuetenango que forma parte del programa MIPYME Exporta. Hace seis meses, el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME presentó el plan de exportación de Papas Cronch al Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, identificando a México como uno de sus mercados estratégicos.

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Actualmente, la empresa participa en Expo ANTAD 2026, presentando sus papas fritas artesanales elaboradas en la región montañosa de Huehuetenango, sin conservantes ni colorantes y en sabores naturales como barbacoa, queso jalapeño, sal y limón y picante.

Acorde a la información del ministerio, con menos de 10 empleados y una capacidad instalada de 75 mil unidades mensuales, el emprendimiento de papas ejemplifica el esfuerzo de emprendimientos guatemaltecos por acceder a mercados internacionales con productos auténticos y diferenciados.

“Hemos tenido mucho apoyo de Mineco a través de capacitaciones, ferias nacionales y ahora en México en Expo Antad. Estamos demasiado agradecidos con el MINECO porque con el apoyo de la institución hemos logrado cumplir un sueño que antes veíamos muy lejos”, señaló Julissa Villatoro, gerente comercial del comercio de papas.

El acompañamiento institucional y la diversificación de la oferta marcan un hito para los pequeños productores guatemaltecos, que buscan consolidarse en el dinámico mercado mexicano y generar oportunidades sostenibles de desarrollo (Foto cortesía Ministerio de Economía de Guatemala)
El acompañamiento institucional y la diversificación de la oferta marcan un hito para los pequeños productores guatemaltecos, que buscan consolidarse en el dinámico mercado mexicano y generar oportunidades sostenibles de desarrollo (Foto cortesía Ministerio de Economía de Guatemala)

La participación guatemalteca en Expo ANTAD 2026 responde a la visión de la ministra de Economía, Gabriela García, quien impulsa la articulación de los viceministerios para acompañar a más empresas en su proceso de crecimiento, desde el desarrollo de herramientas para exportar hasta la generación de oportunidades de internacionalización.

El Ministerio de Economía enfatizó este jueves que mantiene su compromiso de fortalecer la capacidad de las mipymes y diversificar los destinos de exportación. Las empresas interesadas en iniciar un proceso de internacionalización pueden acercarse a la institución para acceder a programas de acompañamiento, formación y promoción comercial que les permitan impulsar su crecimiento y abrirse espacio en mercados internacionales.

Este mes, el Ministerio de Economía informó que México y Centroamérica son mercados estratégicos para el país por la cercanía geográfica, la demanda de productos y la integración comercial. Según la cartera, durante 2025 Guatemala exportó a México USD 688,166 millones y a Centroamérica USD 5.980,85 millones.

La institución identificó productos con potencial para posicionarse en México: maquillaje, artículos para el cuidado del cabello, desodorantes, confitería y dulces. Para Centroamérica, señaló oportunidades en medicamentos profilácticos, productos de panadería y pastelería, y papel higiénico.

La presencia de empresas guatemaltecas en Expo ANTAD 2026 refleja una estrategia orientada a fortalecer el comercio exterior, ampliar mercados y fomentar la competitividad regional ante los desafíos del entorno global (Foto cortesía Ministerio de Economía de Guatemala)
La presencia de empresas guatemaltecas en Expo ANTAD 2026 refleja una estrategia orientada a fortalecer el comercio exterior, ampliar mercados y fomentar la competitividad regional ante los desafíos del entorno global (Foto cortesía Ministerio de Economía de Guatemala)

Según el Ministerio de Economía, las acciones buscan fortalecer la competitividad y ampliar la presencia de productos y servicios guatemaltecos en mercados de la región.

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