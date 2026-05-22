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La Unión Europea se encuentra en una tendencia de estanflación: qué medidas sugieren desde Bruselas

La Comisión Europea pronosticó el jueves que el crecimiento económico de la zona euro se ralentizará y que la inflación se disparará hasta el 3,0%

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Un hombre camina a lo largo de un pasillo dentro de un supermercado Tesco REUTERS/Phil Noble
Un hombre camina a lo largo de un pasillo dentro de un supermercado Tesco REUTERS/Phil Noble

La economía europea se encuentra en una tendencia de estanflación debido al aumento de los precios de la energía provocado por la guerra en Irán, pero los Gobiernos no deben permitir que las medidas de apoyo desencadenen una crisis fiscal, dijeron el jueves los ministros de Finanzas de la UE.

La Comisión Europea pronosticó el jueves que el crecimiento económico de la zona euro se ralentizará hasta el 0,9% en 2026 desde el 1,3% de 2025, y que la inflación se disparará hasta el 3,0% desde el 1,9%, muy por encima del objetivo del 2,0% del Banco Central Europeo.

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“Existe una presión estanflacionista, pero Europa es resistente”, dijo el presidente de los ministros de Finanzas de la zona del euro, Kyriakos Pierrakakis, antes de entrar en las conversaciones ministeriales informales en Nicosia.

Los efectos de la guerra en Oriente Medio podrían ser peores dependiendo de cuánto dure, señaló la Comisión.

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Los inversores han comenzado a temer que la guerra en Irán pueda provocar un choque inflacionario duradero y los rendimientos de los bonos del Estado han alcanzado máximos de la última década, lo que amenaza con afectar gravemente al poder adquisitivo de los Gobiernos, las empresas y los hogares.

“Hemos observado la inestabilidad en los mercados de bonos y estamos tratando de equilibrar, por un lado, la necesidad de apoyar a nuestros ciudadanos, (...) y, por otro, no debemos permitir que esta crisis energética se convierta en una crisis fiscal”, dijo Pierrakakis.

Medidas selectivas

La Comisión Europea instó a los Gobiernos a utilizar únicamente ayudas fiscales específicas y temporales para los grupos más vulnerables, pero muchos países, temerosos del descontento de los votantes, ya han puesto en marcha medidas como recortes de los impuestos especiales sobre la gasolina, que son iguales para todos.

“En cuanto a la respuesta política, recomendamos ceñirse a medidas temporales y específicas, para no sostener ni impulsar la demanda de combustibles fósiles, dado el limitado margen fiscal”, dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.

“Lo que debemos hacer es actuar con precisión (con las medidas de apoyo)”, añadió Pierrakakis.

El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, hace una foto de grupo el día de una reunión informal del consejo de asuntos económicos y financieros, en Nicosia, Chipre, el 22 de mayo de 2026. REUTERS/Yiannis Kourtoglou
El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, hace una foto de grupo el día de una reunión informal del consejo de asuntos económicos y financieros, en Nicosia, Chipre, el 22 de mayo de 2026. REUTERS/Yiannis Kourtoglou

La Comisión prevé que el déficit presupuestario agregado de la zona euro aumente hasta el 3,5% del PIB el próximo año, desde el 2,9% en 2025, por encima del límite del 3,0% de la UE, y que la deuda pública aumente hasta el 91,2% en 2027, desde el 88,7% en 2025.

Algunos Gobiernos, como el de Italia, están presionando para que la Comisión Europea excluya el apoyo fiscal del Gobierno a los precios de los combustibles de los cálculos del déficit de la UE, de forma similar al gasto en defensa, pero ni la Comisión ni la mayoría de los ministros de Finanzas lo desean.

“Sé que algunos países lo están proponiendo, pero abrir una cláusula de exención general es difícil porque se trata de una crisis de oferta, más que de demanda”, dijo a los periodistas el ministro de Finanzas belga, Vincent van Peteghem.

(Con información de Reuters)

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