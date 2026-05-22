Tras la baja de retenciones al agro, el Gobierno anunció que la cosecha logró un máximo histórico de 163 millones de toneladas

El presidente Javier Milei anunció la reducción de retenciones para trigo, cebada y soja REUTERS/Martin Cossarini

La campaña agrícola 2025/2026 alcanzó un nuevo récord para el campo argentino. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, los seis principales cultivos alcanzaron las 163,2 millones de toneladas, un 21,25% más que el ciclo anterior. Así lo difundió el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta personal de X, a horas de que el presidente Javier Milei anunciara una nueva baja de retenciones al trigo, la cebada y la soja.

El funcionario destacó el rendimiento individual de cada cultivo y subrayó el impacto de la campaña sobre el entramado económico. Soja, maíz, girasol, trigo, cebada y sorgo lideraron el crecimiento productivo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los números oficiales, la soja sumó 49,9 millones de toneladas y marcó un rendimiento promedio de 30,6 quintales por hectárea. El maíz alcanzó 70 millones de toneladas, el mayor volumen en dos décadas, y rindió 72 quintales por hectárea.

En tanto, el girasol logró 7,4 millones de toneladas, con 23,4 quintales por hectárea en promedio nacional, mientras que el trigo aportó 27,9 millones de toneladas, lo que representó el máximo histórico para la serie estadística del país. A su vez, la cebada sumó 5,6 millones y el sorgo 2,4 millones de toneladas. Estos números reflejaron la diversificación productiva y el peso creciente de toda la cadena agroindustrial.

PUBLICIDAD

Analistas atribuyen el salto productivo a la combinación de condiciones climáticas favorables, innovaciones tecnológicas y decisiones estratégicas en manejo de cultivos. El incremento de la superficie sembrada y la mejora en los rindes permitieron alcanzar un volumen nunca antes registrado.

El presidente Javier Milei, durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales. En ese contexto, anunció una nueva baja de retenciones al campo

Estos números fueron informados luego de que Milei anunciara una nueva baja de retenciones para el sector. Fue durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y la medida implicará una baja de derechos de exportación para el trigo y la cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio de este año. Además, confirmó que a partir de enero de 2027, según los resultados de la recaudación, bajará entre 0,25 y 0,5% por mes las retenciones para la soja.“Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró.

PUBLICIDAD

Desde el sector, rápidamente salieron a aplaudir la medida, ya que vienen reclamando desde hace tiempo una eliminación total de las retenciones, tal como había prometido el Presidente desde su llegada al Gobierno. Sucede que luego de algunos pasos realizados en este sentido el año pasado, en los últimos meses la recaudación cayó fuerte en términos reales y el Gobierno sigue manteniendo como prioritario el objetivo de déficit 0 y de bajar la inflación. Es por eso que había frenado toda medida que implicara costo fiscal.

El anuncio generó expectativas entre los productores, exportadores y entidades agroindustriales, que analizaron el posible impacto de la decisión sobre la rentabilidad y la dinámica de la próxima campaña. Las retenciones, históricamente, funcionaron como un factor central en la ecuación de costos e ingresos del campo argentino y su modificación se considera clave para la planificación de inversiones y la comercialización de granos.

PUBLICIDAD

El Gobierno presentó la medida de baja de retenciones como parte de una estrategia para mejorar la competitividad y sostener el flujo de divisas a partir de las exportaciones agrícolas. De acuerdo con proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el agro proyecta liquidar en 2026 alrededor de USD 35.375 millones.

El complejo sojero aportaría USD 16.500 millones, el maíz USD 7.500 millones, el trigo USD 2.200 millones, el girasol USD 2.400 millones, la cebada USD 500 millones, el sorgo USD 300 millones y otros cereales y oleaginosas USD 600 millones.

PUBLICIDAD

La proyección de divisas se da en un escenario internacional marcado por precios elevados y tensiones geopolíticas. La posición argentina como proveedor agrícola se vio favorecida por estos factores, aunque el sector enfrenta un aumento sostenido de costos. El incremento del precio del petróleo y de insumos como combustibles y fertilizantes, en particular la urea, encareció la estructura productiva y generó preocupación entre los productores. El salto en los costos limitó el efecto positivo del mayor ingreso de divisas sobre la rentabilidad del sector.

En 2025, el agro liquidó aproximadamente USD 31.330 millones, un 25% más que el año anterior, en parte por el adelantamiento de exportaciones tras la eliminación temporal de retenciones. El pico se registró en septiembre de 2025, cuando la liquidación mensual superó los USD 7.000 millones, seguido por una baja en los meses posteriores.

PUBLICIDAD