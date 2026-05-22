Una vicedirectora de una escuela de Rosario le pateó el pupitre a un alumno: qué dijo la madre del adolescente involucrado

La reacción de una vicedirectora en una escuela de Rosario que pateó el pupitre de un alumno por su mal comportamiento

El viernes pasado ocurrió un hecho que se viralizó y puso en tela de juicio el accionar de una docente y el alumnado en un colegio secundario de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

La secuencia comenzó cuando la profesora a cargo de un curso en la Escuela N° 540 “Camino de los granaderos” convocó a la vicedirectora de la institución para intervenir porque los alumnos no obedecían.

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Luego de una serie de ruidos con el pupitre -haciéndolo chirriar contra el piso- por parte de un alumno (llamado Matías, de 15 años), la directiva del colegio le pateó el escritorio hacia adelante y lo desafió: “¿Estás cómodo o querés que te lo acerque un poquito más? No vaya a ser que no puedas estudiar, ¿ahí está bien?”, dijo ante el estupor del alumnado mientras le acercaba el pupitre.

La prohibición del uso de telefonía celular en la escuela, eje de la discusión en el video viral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y luego lo increpó al joven: “Guardá el celular, no puede estar el celular en clase. Ahora guardalo” para luego dejarle un mensaje a los estudiantes “Hay dos maneras de estar adentro de la escuela cinco horas. Si la quieren pasar bien, cambian de actitud, si la quieren pasar mal, yo me pongo la gorra más de lo normal”, sugirió.

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Pero luego la docente habló en tono amenazante hacia el alumnado: “Ustedes creen que yo soy una bruja, perfecto, pero no conocen lo peor de mí, les aviso, porque soy peor que esto. Entonces, yo no voy a dejar que ustedes, que 10 personas maltraten y hagan pasar mal momento a los docentes", criticó.

Lo que no sabía la docente es que estaba siendo grabada a escondidas. Una alumna, llamada Mía, subió ese contenido a las redes. Como resultado de esto, la menor fue sancionada por las autoridades, al igual que el adolescente quien fue suspendido por dos semanas.

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El descargo de la madre del adolescente

Ante la difusión de este hecho, Silvia, madre del alumno, cuestionó la reacción de la autoridad escolar y negó que la conducta de su hijo justificara esa intervención. “Yo veo el video y veo que él mueve el banco, pero no era para que reaccione de esa manera. Me hubieran llamado ese día para hablar, no hacer lo que ella hizo”, manifestó en diálogo con A24.

Habló la madre del adolescente al cual la vicedirectora le pateó el pupitre en una escuela de Rosario

El estudiante fue suspendido por 15 días y durante ese período deberá realizar trabajos prácticos, según dijo el propio Matías quien, ante las cámaras, relató su versión de cómo fue el momento previo a la patada al pupitre. “Según ella, andábamos a los empujones, pero yo no vi nada. Después entró enojada y nos retó a todos y a otros que no estábamos involucrados como yo”, contó.

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La mujer prosiguió diciendo que el lunes fue al Ministerio porque nunca recibió un llamado de la vicedirectora ante esta situación. “Mandé un mensaje diciendo qué había pasado y nunca me respondieron. En el Ministerio, junto a la mamá de la otra chica, nos dijeron que era una sanción grave, que ellos no avalan el maltrato físico hacia un menor. Y que por más que nosotros la denunciemos, ellos (la escuela involucrada) tienen gente en el ministerio que tapan todo”, agregó.

Matías, el joven filmado en el video junto a su madre, Silvia, dieron su versión de los hechos (A24)

Por su parte, la madre también sostuvo que otros alumnos padecen destrato por parte de la misma directiva. “Ella abre las ventanas porque dicen que hay olor, y los chicos tienen frío. Mi hijo está encapuchado porque tiene frío”, expresó Silvia.

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La mujer rechazó además que su hijo tenga conductas violentas fuera de la escuela. “Él vive adentro de mi casa, no es un chico de la calle, es acá la actitud que tienen con la vicedirectora porque ella los ataca primero”, sostuvo.

Qué otras cosas dijo la vicedirectora ante los alumnos

La grabación clandestina no solo captó el momento del pupitre y la amenaza sino que también mostró otros intercambios entre la directiva y dos estudiantes por el uso del teléfono celular en clase.

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En uno de esos cruces, la directora ordenó a un alumno que guardara el móvil. “No me interesa, lo guardás. No te pregunté si estaba prendido o apagado“, indicó con vehemencia.

"¿Estás cómodo o querés que te lo acerque un poquito más? No vaya a ser que no puedas estudiar, ¿ahí está bien?”, chicaneó la vicedirectora al alumno, en plena clase

“Si ustedes molestan al personal que viene a trabajar de buena voluntad con un mal sueldo y lo hacen pasar un mal momento, eso no lo voy a permitir”. Y apuntó de vuelta contra Matías: “Y tu mamá que venga cuando quiera, si quiere ir al Ministerio (de Educación), le doy la dirección, que venga con una nota escrita y yo te la firmo. No tengo ningún problema”.

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Y justificó esa orden con una referencia normativa. “¿De qué me vas a denunciar, de qué te hago guardar el celular? La ley me va a proteger porque es una ley provincial”, afirmó.

La directora insistió con esa disposición ante una posible instancia formal. “Ahora vamos a hacer una reunión y vamos a ver qué es lo que pasa. Con todos vamos a hacer la reunión y te dije que guardes el celular”, cerró el tema.

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