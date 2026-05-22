Economía

Un economista liberal analizó el repunte de la actividad: “El interior va a otra velocidad que el Gran Buenos Aires”

Luciano Villegas, de Fundación Libertad, se refirió a las diferencias entre regiones, tras la publicación del último estimador mensual de actividad correspondiente al mes de marzo

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Luciano Villegas, economista de Fundación Libertad, dialogó con Infobae en Vivo sobre las señales de recuperación que muestra la economía argentina y las dificultades que persisten en sectores clave. A partir del último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), Villegas señaló que se observa un signo de recuperación en casi todos los sectores, aunque advirtió que el escenario aún es dispar.

Hasta la publicación más reciente del EMAE, la economía venía mostrando “dos velocidades”. Sectores como energía, combustibles y agricultura evidenciaban un crecimiento acelerado, mientras que la construcción, la industria y el comercio minorista –los de mayor generación de empleo– registraban caídas. Según Villegas, la novedad es que “la construcción crece más de 7% y la industria manufacturera está 4,6% arriba”, aunque insistió en que “hay que seguir analizando si ese cambio de tendencia se repite en los próximos meses”.

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El economista destacó diferencias entre regiones y sostuvo que el interior del país va a un ritmo distinto. “La situación que se encuentra en el AMBA o en la Capital Federal es bastante diferente a la que se observa en el interior, donde el agro y la ganadería tienen un peso considerable”, explicó y ejemplificó con Rosario. “En el interior, creo que estamos yendo a otra velocidad que el Gran Buenos Aires”, agregó al respecto.

Luciano Villegas, economista de Fundación Libertad
Luciano Villegas, economista de Fundación Libertad

A pesar de los avances en algunos sectores, Villegas remarcó que el comercio minorista todavía enfrenta dificultades. “No quiere decir que el sector la esté pasando bien, solo que, en el índice de crecimiento económico, traccionan más los sectores como la ganadería o la agricultura, que no existen en el AMBA”, puntualizó. Además, recordó que “venimos de siete meses consecutivos de caída del salario real, y ese no es un dato menor”.

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El informe de marzo mostró que los salarios nominales subieron 3%, mientras que la inflación fue de 3,4%, consolidando la pérdida del poder adquisitivo. “Las perspectivas no son las mejores para el sector donde el salario de los trabajadores termina determinando el consumo”, señaló Villegas.

Sobre el crédito y el consumo, consideró que la baja de tasas de interés, en el rango del 20 al 25%, podría incentivar los préstamos personales. “Cuando se consolide esa baja, los préstamos al consumo deberían orientarse en ese sentido”, anticipó.

Villegas también mencionó un incipiente cambio en la tendencia de la morosidad en préstamos personales y tarjetas de crédito, aunque pidió cautela: “No es nada para festejar, pero empieza a generar la idea de que, con la caída de tasas y la mejora en algunos sectores, la morosidad podría empezar a reducirse”.

En cuanto al contexto macroeconómico, el economista afirmó que el programa del Gobierno prioriza la baja de la inflación, sobre todo de cara a las elecciones. “El Gobierno va a tratar de consolidar esa baja de inflación, pero depende casi exclusivamente de un tipo de cambio estable”, aseguró.

Villegas proyectó que, gracias al ingreso de dólares por colocación de deuda y la cosecha gruesa, hasta septiembre podría haber una “pax cambiaria”, lo que llevaría a una inflación “más cercana al 2% que al 3,4% de marzo”. Aun así, advirtió: “No veo inflación por debajo del 2%, pero probablemente se ubique más cerca de ese valor”.

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