Salud

Cuánto chocolate negro se debe consumir para frenar el envejecimiento celular, según un experto en nutrición

Roberto Oliver Bolívar, especialista con medallistas olímpicos entre sus pacientes, explica qué porcentaje de cacao elegir, qué minerales aporta y por qué la dosis diaria determina si sus antioxidantes resultan efectivos

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Tres barras de chocolate (amargo, con leche y blanco) con envoltorios plateados, cada una con un signo de interrogación brillante flotando arriba, sobre un fondo amarillo vibrante.
El chocolate negro con alto porcentaje de cacao aporta antioxidantes clave que ayudan a prevenir el envejecimiento celular y mejorar la salud de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roberto Oliver, nutricionista especializado en alto rendimiento, sostiene que el chocolate negro puede desempeñar un papel importante en la protección contra el envejecimiento, siempre que se seleccione el tipo apropiado. Según Oliver, el chocolate con altos porcentajes de cacao aporta compuestos que ayudan a preservar la salud de la piel y de las células frente al paso del tiempo, lo que resulta útil en la búsqueda de una mayor longevidad.

La clave de estos efectos radica en la acción antioxidante del cacao. Los antioxidantes combaten los radicales libres, moléculas responsables del deterioro celular. Esta capacidad de protección resulta fundamental para retrasar los signos visibles y metabólicos asociados al proceso natural de envejecimiento.

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Así, consumir chocolate negro de forma consciente y equilibrada puede integrarse como una opción recomendada dentro de una dieta variada, de acuerdo a lo publicado por la revista especializada Men’s Health.

Roberto Oliver, nutricionista especializado en alto rendimiento, recomienda consumir chocolate negro de entre 70% y 85% de cacao para optimizar los beneficios saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)
Roberto Oliver, nutricionista especializado en alto rendimiento, recomienda consumir chocolate negro de entre 70% y 85% de cacao para optimizar los beneficios saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dosis recomendada y características del chocolate negro ideal

Para lograr los beneficios del chocolate negro, Oliver indica que tanto la elección como la cantidad resultan determinantes. Recomienda evitar versiones con azúcares elevados y centrarse en tabletas de cacao entre 70% y 85%, porcentajes que potencian la cantidad de compuestos activos y minimizan aditivos. Esta pureza contribuye a maximizar los efectos antioxidantes y ofrece un perfil nutricional más favorable.

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En relación al consumo, Oliver sugiere que una dosis moderada de 10 a 20 gramos (dosis recomendada) por día es suficiente para disfrutar de las propiedades beneficiosas del cacao sin comprometer el equilibrio energético ni los parámetros metabólicos. Advierte que excederse puede ser contraproducente, en especial si se opta por chocolates de menor pureza o con ingredientes añadidos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo moderado de chocolate negro, entre 10 y 20 gramos diarios, potencia sus efectos sin comprometer el equilibrio energético ni los parámetros metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compuestos clave del chocolate negro y sus efectos en la salud

El chocolate negro destaca por su concentración de polifenoles y flavonoides, grupos de compuestos con reconocida acción antioxidante. Entre ellos, la epicatequina resalta por su contribución a la reducción del estrés oxidativo y a la mejora de la función de los vasos sanguíneos, favoreciendo la circulación y el transporte eficiente de oxígeno y nutrientes.

Además, aporta minerales como magnesio, hierro, zinc y cobre, fundamentales para el metabolismo, la respuesta inmunológica y la obtención de energía. Su contenido de teobromina, un estimulante moderado, puede influir positivamente en el estado de ánimo y la sensación de vitalidad. Oliver subraya que el consumo moderado asegura que estos efectos se distingan de los observados en otros productos azucarados.

Expertos en nutrición consideran el chocolate negro como una opción complementaria para mantener un envejecimiento saludable, siempre dentro de una dieta equilibrada (Freepik)
Expertos en nutrición consideran el chocolate negro como una opción complementaria para mantener un envejecimiento saludable, siempre dentro de una dieta equilibrada (Freepik)

Papel del chocolate negro como herramienta en el envejecimiento saludable

Hoy, el chocolate negro es considerado por expertos en nutrición como un complemento útil para quienes buscan mantener un envejecimiento saludable. Oliver señala que su potencial anti-edad surge de la suma de antioxidantes, mejoras en la salud vascular y aporte mineral, lo que permite integrarlo en rutinas y dietas orientadas al bienestar sin la necesidad de convertirlo en elemento central.

El especialista enfatiza que los efectos positivos del chocolate negro solo se obtienen cuando se incluye en patrones alimentarios balanceados y con moderación. Además, recalca que debe formar parte de una estrategia integral de alimentación y no sustituir alimentos con mayor densidad de nutrientes para que sus beneficios sean sostenidos y proporcionales.

Primer plano de una mujer mayor sonriendo, con cabello gris y un suéter verde, sosteniendo un trozo de chocolate amargo parcialmente comido cerca de sus labios.
Roberto Oliver acumula más de 13 años de experiencia, ha atendido a más de 6.000 pacientes y es referente en nutrición deportiva y educación alimentaria digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil profesional de Roberto Oliver como nutricionista

Roberto Oliver Bolívar se desempeña como nutricionista clínico y deportivo, especializado en el asesoramiento a deportistas de alto nivel. Es diplomado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Granada y dirige las clínicas de nutrición deportiva Nutritrainlife, donde ha trabajado con medallistas olímpicos y campeones mundiales.

Autor del libro Nutricionalmente hablando, Oliver también dirige una academia de nutrición, dicta conferencias y mantiene una destacada presencia en entornos digitales. Acumula más de 13 años de experiencia y ha atendido a más de 6.000 pacientes.

Su comunidad digital, más de 20.000 seguidores en Instagram, refleja su influencia y validación sectorial como referente en educación nutricional. Además, Oliver lidera una línea premium de suplementación y colabora con cadenas hoteleras de enfoque wellness reconocidas internacionalmente.

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