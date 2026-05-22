El Salvador

Delegación de Costa Rica realiza visita oficial a El Salvador para conocer estrategias en seguridad y desarrollo

El gobierno costarricense participó en sesiones informativas sobre modelos implementados por la gestión local, abordando iniciativas contra la criminalidad, reformas penitenciarias y oportunidades para el intercambio bilateral

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El Salvador recibe a altos funcionarios de Costa Rica: planes penitenciarios innovadores, el “milagro de la seguridad” y el impulso de inversiones digitales (Foto cortesía Vicepresidencia de la República)
El Salvador recibe a altos funcionarios de Costa Rica: planes penitenciarios innovadores, el “milagro de la seguridad” y el impulso de inversiones digitales (Foto cortesía Vicepresidencia de la República)

La Vicepresidencia de El Salvador informó este jueves en redes sociales que el vicemandatario Félix Ulloa se reunió con una delegación de alto nivel de Costa Rica para reforzar la cooperación bilateral, con foco en seguridad, desarrollo económico y asistencia técnica.

El encuentro incluyó al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar y a la embajadora Samy Araya, según el comunicado oficial.

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Durante la reunión, Ulloa expuso la experiencia salvadoreña con el Plan Control Territorial y el fortalecimiento institucional. También presentó el Plan Cero Ocio como una estrategia para transformar el sistema penitenciario mediante actividades productivas, técnicas, artísticas y agrícolas, e incluyó la elaboración de mobiliario para "2EscuelasXDía", de acuerdo con la Vicepresidencia.

El comunicado señaló que el gobierno salvadoreño busca avanzar hacia una etapa orientada al crecimiento económico, la innovación y la atracción de inversiones, tras lo que definió como el “milagro de la seguridad”. En ese marco, mencionó avances normativos en sectores como fintech, activos digitales y criptomonedas, y el rol de la Comisión Nacional Activos Digitales.

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De acuerdo con la Vicepresidencia, Campos reconoció el trabajo coordinado de la Presidencia salvadoreña en materia de seguridad y afirmó que la visita tiene como objetivo conocer de primera mano las acciones aplicadas por el Gobierno salvadoreño. También agradeció la apertura de autoridades como el ministro de Seguridad Pública y Justicia Gustavo Villatoro y el ministro de la Defensa Nacional, el almirante René Francis Merino Monroy.

Encuentro inicial propicia conversaciones sobre reformas, iniciativas de base tecnológica y futuros acuerdos bilaterales, buscando incorporar experiencias exitosas y afrontar retos compartidos en la región (Foto cortesía Vicepresidencia de la República)
Encuentro inicial propicia conversaciones sobre reformas, iniciativas de base tecnológica y futuros acuerdos bilaterales, buscando incorporar experiencias exitosas y afrontar retos compartidos en la región (Foto cortesía Vicepresidencia de la República)

Aguilar, según el comunicado, señaló que Costa Rica enfrenta desafíos en seguridad y expresó el interés de retomar ideas del modelo salvadoreño para adaptarlas a la realidad costarricense.

La Vicepresidencia indicó que se trató del primer acercamiento oficial de alto nivel de la nueva gestión del Gobierno costarricense y que en la reunión participó también el viceministro de Justicia y Paz Nils Alonso Ching Vargas.

El ministro de Justicia Gabriel Aguilar Vargas llegó este lunes 18 de mayo al Centro Penitenciario La Reforma de Costa Rica con el foco puesto en el caso del homicidio del policía Gerson Rosales y en la nueva infraestructura carcelaria: dijo que buscó confirmar que “los sujetos vinculados con el cobarde homicidio de nuestro oficial de la Fuerza Pública se encuentren en celdas de máxima seguridad, y así ocurrió”.

En el mismo recorrido, el jerarca revisó el avance de la construcción del CACCO y aseguró que “las obras avanzan firmes y avanzan de acuerdo con el cronograma que les prometimos a todos ustedes”.

Fue entonces cuando Aguilar anunció una visita oficial a El Salvador para conocer el funcionamiento de centros de contención de máxima seguridad y programas de trabajo penitenciario. “El día de mañana, por instrucción de la señora presidente Laura Fernández, iré al Salvador junto con el ministro de Seguridad Pública, don Gerald Campos”, afirmó en un video difundido por el gobierno costarricense.

La reunión marca el inicio de la cooperación técnica entre ambos países, con especial foco en la modernización legal y la economía digital. Expectativa sobre futuros proyectos conjuntos y posibles cambios en la región (Foto cortesía Vicepresidencia de la República)
La reunión marca el inicio de la cooperación técnica entre ambos países, con especial foco en la modernización legal y la economía digital. Expectativa sobre futuros proyectos conjuntos y posibles cambios en la región (Foto cortesía Vicepresidencia de la República)

En su mensaje, Aguilar insistió en un endurecimiento del enfoque dentro del sistema penitenciario: “Repito, no más alcahueterías y no más tolerancia. No queremos privados de libertad ociosos, queremos privados de libertad que cumplan con sus condenas y que también sean productivos para el país”.

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