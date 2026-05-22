Costa Rica

Laura Fernández descarta asistir a la Asamblea de la OEA en Panamá: “No me veo como una presidenta viajera”

La mandataria costarricense afirmó que priorizará el trabajo interno en el país y aseguró que reducirá al mínimo sus viajes internacionales durante su administración

Guardar
Google icon
Laura Fernández ingresa al Estadio Nacional de San José Costa Rica
La presidenta Laura Fernández aseguró que no se considera una “presidenta viajera” y priorizará la agenda interna. Foto Infobae/MARTIN BERNETTI / AFP)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, descartó asistir a la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como a la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, eventos previstos para junio próximo en ese país.

Durante su conferencia de prensa semanal en San José, la mandataria aseguró que no contempla realizar viajes internacionales frecuentes y señaló que actualmente su prioridad está centrada en la agenda nacional.

PUBLICIDAD

“No voy a ir a la reunión de la OEA en Panamá por una razón muy concreta: yo no me veo como una presidenta viajera. Hay mucho que hacer en Costa Rica como para que yo esté montada en un avión”, expresó Fernández ante consultas de la prensa.

La presidenta agregó que, aunque eventualmente deberá realizar algunos desplazamientos internacionales por razones diplomáticas o de Estado, su intención es que esos viajes sean los menos posibles durante su administración.

PUBLICIDAD

Fernández, una politóloga de derecha de 39 años, asumió la presidencia el pasado 8 de mayo para un periodo de cuatro años y, hasta ahora, no ha anunciado cuál será su primer viaje oficial al exterior.

Precisamente, uno de los invitados internacionales que asistió a su toma de posesión fue el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en un contexto marcado además por tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

El presidente panameño José Raúl Mulino asistió a la toma de posesión de Fernández el pasado 8 de mayo. REUTERS/Mayela Lopez
El presidente panameño José Raúl Mulino asistió a la toma de posesión de Fernández el pasado 8 de mayo. REUTERS/Mayela Lopez

Costa Rica y Panamá mantienen desde 2019 una controversia comercial que actualmente se tramita ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). En las últimas semanas, el conflicto volvió a escalar con intercambios de declaraciones oficiales y reclamos mutuos entre ambos gobiernos. Este jueves, el presidente panameño, José Raúl Mulino, dio la orden de suspender la venta de electricidad a Costa Rica.

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 22 al 24 de junio en Panamá, mientras que el 22 de junio tendrá lugar la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico impulsado por el libertador Simón Bolívar.

El Congreso Anfictiónico de Panamá, realizado en 1826, es considerado uno de los primeros intentos de integración política regional en América Latina y un antecedente histórico del multilateralismo continental que décadas después daría origen a la OEA.

Para el Gobierno panameño, la coincidencia entre ambos encuentros tiene un fuerte valor simbólico e histórico, razón por la cual la Cancillería extendió invitaciones a distintos jefes de Estado de la región para participar en la conmemoración.

Panamá será sede de la conmemoración por los 200 años del Congreso Anfictiónico impulsado por Simón Bolívar.
Panamá será sede de la conmemoración por los 200 años del Congreso Anfictiónico impulsado por Simón Bolívar.

Sin embargo, la ausencia de Fernández no representaría una excepción dentro de la dinámica habitual de la OEA, ya que a las asambleas generales suelen asistir principalmente cancilleres y representantes diplomáticos, mientras que la presencia de presidentes es menos frecuente.

La decisión de la mandataria costarricense también marca una diferencia respecto a otros líderes latinoamericanos que suelen utilizar estos encuentros multilaterales para fortalecer relaciones bilaterales, sostener reuniones diplomáticas o posicionar agendas regionales.

Desde el inicio de su administración, Fernández ha insistido en que su enfoque estará concentrado en temas internos como infraestructura, seguridad, empleo y reactivación económica, áreas que ha señalado como prioritarias para su gobierno.

Temas Relacionados

Costa RicaLaura FernándezAsamblea de la OEAPanamá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autoridades de Nicaragua incautan 502 kilos de cocaína en Jinotega

Un operativo realizado en la región limítrofe con Honduras permitió el hallazgo de cientos de paquetes de droga y la captura de dos personas, mientras que un tercer implicado permanece prófugo de la justicia

Autoridades de Nicaragua incautan 502 kilos de cocaína en Jinotega

República Dominicana: Intercepta lancha con casi mil paquetes de presunta cocaína en República Dominicana

Las autoridades interceptaron una lancha rápida y decomisaron 978 paquetes de presunta cocaína. Además, tres ciudadanos venezolanos quedaron detenidos en el operativo

República Dominicana: Intercepta lancha con casi mil paquetes de presunta cocaína en República Dominicana

Un tribunal impone pena máxima a esposos por muerte violenta de una anciana en El Salvador

Las investigaciones determinaron que los responsables golpearon repetidamente a la víctima el 9 de mayo, abandonando la vivienda tras los hechos y regresando posteriormente para informar del hallazgo a la policía

Un tribunal impone pena máxima a esposos por muerte violenta de una anciana en El Salvador

Remozamiento escolar en Guatemala: el 70 % de las escuelas públicas ya fueron intervenidas desde 2024

La cartera educativa destinará otros 750 millones de quetzales a reparaciones durante este año, distribuidos en tres fases, tras superar la meta de 10,000 planteles rehabilitados al cierre de 2025

Remozamiento escolar en Guatemala: el 70 % de las escuelas públicas ya fueron intervenidas desde 2024

Análisis del Cien señala retos clave para el nuevo MP de Guatemala ante una minoría de casos judicializados entre 2018 y 2025

La entidad expone que, a pesar de una reducción en el rezago fiscal y un crecimiento presupuestario notable, cerca del 96 por ciento de los expedientes no concluyeron en acusaciones penales ni sentencias judiciales

Análisis del Cien señala retos clave para el nuevo MP de Guatemala ante una minoría de casos judicializados entre 2018 y 2025

TECNO

Olvídate del celular: cómo leer códigos QR directamente desde tu computadora con Windows

Olvídate del celular: cómo leer códigos QR directamente desde tu computadora con Windows

Crean un modelo de intestino humano dentro de un chip para descubrir las causas de una enfermedad

Ilumina tu camino al instante: Apple permite usar la manzana del iPhone para activar la linterna

El nuevo acuerdo de Spotify que permite a los usuarios crear versiones de sus canciones favoritas con IA

Investigadores de Microsoft ponen límites: la IA aún no puede reemplazar la programación más allá de Python

ENTRETENIMIENTO

Ozzy Osbourne volverá a convivir con sus fans a través de un avatar digital

Ozzy Osbourne volverá a convivir con sus fans a través de un avatar digital

Subastarán fotos inéditas de la última cena de Matthew Perry junto al elenco de ‘Friends’

Henry Cavill confesó su fanatismo por un videojuego y dijo que quiere llevarlo al cine: “Me gustaría hacerlo”

La reprimenda de Tarantino a Brad Pitt en el rodaje de ‘Había una vez en Hollywood’: “No lo vuelvas a hacer o estarás muerto en este negocio”

La serie romántica de Elle Kennedy ya es un éxito y se confirma la segunda temporada

MUNDO

Los países del Golfo rechazaron la autoridad de Irán sobre el estrecho de Ormuz

Los países del Golfo rechazaron la autoridad de Irán sobre el estrecho de Ormuz

La campaña propagandística iraní busca proyectar unidad a pesar de las divisiones internas

Martín Schapiro, analista internacional: “Estados Unidos está asfixiando al gobierno cubano económicamente y presionando judicialmente”

Cuáles son las ciudades más congestionadas del mundo y qué soluciones proponen los expertos

Trump afirmó que Estados Unidos buscará retener el uranio enriquecido de Irán y Teherán descartó enviarlo al exterior