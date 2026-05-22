Laura Fernández descarta asistir a la Asamblea de la OEA en Panamá: “No me veo como una presidenta viajera”

La presidenta Laura Fernández aseguró que no se considera una “presidenta viajera” y priorizará la agenda interna. Foto Infobae/MARTIN BERNETTI / AFP)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, descartó asistir a la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como a la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, eventos previstos para junio próximo en ese país.

Durante su conferencia de prensa semanal en San José, la mandataria aseguró que no contempla realizar viajes internacionales frecuentes y señaló que actualmente su prioridad está centrada en la agenda nacional.

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“No voy a ir a la reunión de la OEA en Panamá por una razón muy concreta: yo no me veo como una presidenta viajera. Hay mucho que hacer en Costa Rica como para que yo esté montada en un avión”, expresó Fernández ante consultas de la prensa.

La presidenta agregó que, aunque eventualmente deberá realizar algunos desplazamientos internacionales por razones diplomáticas o de Estado, su intención es que esos viajes sean los menos posibles durante su administración.

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Fernández, una politóloga de derecha de 39 años, asumió la presidencia el pasado 8 de mayo para un periodo de cuatro años y, hasta ahora, no ha anunciado cuál será su primer viaje oficial al exterior.

Precisamente, uno de los invitados internacionales que asistió a su toma de posesión fue el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en un contexto marcado además por tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

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El presidente panameño José Raúl Mulino asistió a la toma de posesión de Fernández el pasado 8 de mayo. REUTERS/Mayela Lopez

Costa Rica y Panamá mantienen desde 2019 una controversia comercial que actualmente se tramita ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). En las últimas semanas, el conflicto volvió a escalar con intercambios de declaraciones oficiales y reclamos mutuos entre ambos gobiernos. Este jueves, el presidente panameño, José Raúl Mulino, dio la orden de suspender la venta de electricidad a Costa Rica.

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 22 al 24 de junio en Panamá, mientras que el 22 de junio tendrá lugar la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico impulsado por el libertador Simón Bolívar.

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El Congreso Anfictiónico de Panamá, realizado en 1826, es considerado uno de los primeros intentos de integración política regional en América Latina y un antecedente histórico del multilateralismo continental que décadas después daría origen a la OEA.

Para el Gobierno panameño, la coincidencia entre ambos encuentros tiene un fuerte valor simbólico e histórico, razón por la cual la Cancillería extendió invitaciones a distintos jefes de Estado de la región para participar en la conmemoración.

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Panamá será sede de la conmemoración por los 200 años del Congreso Anfictiónico impulsado por Simón Bolívar.

Sin embargo, la ausencia de Fernández no representaría una excepción dentro de la dinámica habitual de la OEA, ya que a las asambleas generales suelen asistir principalmente cancilleres y representantes diplomáticos, mientras que la presencia de presidentes es menos frecuente.

La decisión de la mandataria costarricense también marca una diferencia respecto a otros líderes latinoamericanos que suelen utilizar estos encuentros multilaterales para fortalecer relaciones bilaterales, sostener reuniones diplomáticas o posicionar agendas regionales.

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Desde el inicio de su administración, Fernández ha insistido en que su enfoque estará concentrado en temas internos como infraestructura, seguridad, empleo y reactivación económica, áreas que ha señalado como prioritarias para su gobierno.