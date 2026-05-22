Negocios resultan dañados por incendio de pipa tras accidente en Guatemala

Una pipa se accidentó en el kilómetro 106 de la ruta al Atlántico en Zacapa y desató un incendio de grandes dimensiones. (Cortesía: Stereo Bahía 107.9 FM)

Un accidente de tránsito en el kilómetro 106 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Zacapa, provocó este jueves un incendio de grandes dimensiones que alcanzó varios negocios ubicados junto a la carretera, dejando la vía cerrada y generando alarma en la zona, según información de Bomberos Municipales Departamentales. Los cuerpos de socorro de El Rancho y Usumatlán se desplazaron al lugar para controlar la emergencia y evitar mayores daños.

Según información recabada por los Bomberos, una pipa de combustible perdió el control y cayó a una hondonada (porción de terreno que presenta un hundimiento). El impacto originó un incendio que envolvió al vehículo pesado y se extendió hacia los comercios que se encuentran al costado de la carretera, generando una intensa columna de humo visible a varios kilómetros. Bomberos participaron en las tareas para sofocar el fuego, coordinando acciones para proteger tanto a los transeúntes como a los propietarios de los establecimientos afectados.

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Hasta el momento, la emergencia no dejó víctimas mortales. Sin embargo, cuerpos de socorro y unidades de emergencia se mantuvieron en el sitio para evitar que el fuego se propagara a nuevas áreas, mientras las autoridades locales recomendaron a los automovilistas buscar rutas alternas, ya que la circulación quedó interrumpida. El denso humo generado por el incendio dificulta la visibilidad en la zona, ya que las columnas que se elevan desde el lugar cubren gran parte del área afectada.

Una pipa se accidentó en el kilómetro 106 de la ruta al Atlántico en Zacapa y desató un incendio. (Cortesía: )

El incendio afectó comercios y puso en riesgo la infraestructura local

El siniestro obligó a suspender la actividad comercial de los negocios cercanos al punto del accidente. Bomberos destacaron que las llamas alcanzaron varios locales, lo que generó pérdidas materiales y puso en riesgo la infraestructura de la zona. “La pipa se incendió tras caer al barranco y el fuego se expandió rápidamente. Los bomberos actuaron rápido, lo que evitó una tragedia mayor”, detalló uno de los comerciantes afectados, según el último reporte oficial.

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La columna de humo negro se observó desde distintos puntos y, al mismo tiempo, generó alarma entre residentes y automovilistas. El tránsito en la ruta al Atlántico, una de las principales vías del país centroamericano, se mantuvo interrumpido hasta que las fuerzas de emergencia lograron controlar la situación. Las autoridades recomendaron extremar precaución en la zona y atender las indicaciones de los cuerpos de socorro mientras persistía el riesgo de nuevos brotes de fuego.

La presencia de combustible elevó el riesgo de explosiones tras el accidente, lo que exigió la activación inmediata de protocolos de emergencia.(Cortesía: La Voz de Guate)

El incidente puso en evidencia los riesgos que enfrentan los comercios situados en las inmediaciones de rutas de transporte pesado y la importancia de fortalecer las medidas de prevención para el manejo seguro de materiales peligrosos. Las autoridades locales y de tránsito permanecen en la zona para evaluar los daños y asegurar la reapertura de la ruta una vez que las condiciones lo permitan.

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Hasta el momento, los Bomberos Municipales Departamentales mantienen labores de enfriamiento y vigilancia para evitar la reactivación de las llamas. Hasta el momento, no se registraron víctimas mortales, y la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia permitió controlar la situación antes de que provocara daños mayores a los habitantes y negocios del sector.