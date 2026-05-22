La campaña propagandística iraní busca proyectar unidad a pesar de las divisiones internas

Varias personas pasan junto a un cartel publicitario sobre el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán, el 17 de mayo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Los líderes iraníes están inundando Teherán con carteles propagandísticos que alardean de unidad nacional y victoria sobre una superpotencia mundial, apenas unos meses después de reprimir protestas con masacres y mientras la guerra agrava la difícil situación económica de su pueblo.

Junto a las imágenes de la Guardia Revolucionaria y el estrecho de Ormuz bloqueado, las autoridades organizan bodas masivas con temática militar y sesiones públicas de entrenamiento con armas en mezquitas para ensalzar un espíritu de resistencia nacional.

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A diferencia de los mensajes religiosos revolucionarios del pasado, la propaganda actual enfatiza temas nacionalistas dirigidos a un público más amplio que el de la línea dura.

“La antigua ideología de la República Islámica ya no tenía mucha influencia en la sociedad. Por lo tanto, era necesario recurrir a otros elementos de la identidad iraní que pudieran movilizar a las masas”, afirmó Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán del International Crisis Group.

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Sin embargo, según Vaez y otros analistas, es cuestionable hasta qué punto esta estrategia tendrá éxito entre una población profundamente desilusionada. Si bien Irán ha logrado resistir los ataques aéreos estadounidenses e israelíes y conseguir que el presidente estadounidense Donald Trump volviera a la mesa de negociaciones al cerrar el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro mundial de petróleo, enfrenta una situación interna crítica.

Varias personas pasan en coche junto a una valla publicitaria antiestadounidense que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán, el 17 de mayo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

La economía, que ya se encontraba en una situación desesperada antes de la guerra, corre el riesgo de desintegrarse, y una creciente campaña de represión demuestra el temor de las autoridades a un nuevo descontento interno.

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En este difícil contexto, las autoridades siguen recurriendo a los motivos propagandísticos iraníes tradicionales de resistencia nacional y la demonización de Occidente, pero restando importancia a algunas antiguas imágenes revolucionarias.

La iconografía chiíta del martirio, un pilar durante décadas, ha cedido parcialmente el paso a símbolos nacionales e históricos persas que en la República Islámica fueron despreciados por evocar un pasado monárquico.

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Mientras tanto, la cobertura televisiva estatal de las frecuentes manifestaciones organizadas por las autoridades incluye entrevistas con mujeres sin velo, algo que durante mucho tiempo no se había mostrado en los medios iraníes.

“Es un intento de demostrar que todo es normal en Irán, que estamos todos unidos y que no masacramos a nuestra propia gente”, afirmó Ali Ansari, profesor de historia moderna en la Universidad de St Andrews, en Escocia.

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“Funcionará hasta cierto punto con los indecisos, pero la mayoría de los iraníes no se lo cree realmente”.

Estrecho de Ormuz

Varias personas circulan en motocicleta cerca de una valla publicitaria con la imagen del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 19 de mayo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El éxito de Irán en el cierre del Estrecho de Ormuz ha sido fundamental para una campaña propagandística en el extranjero, con memes en línea dirigidos contra Trump, pero también en la comunicación interna iraní.

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Un cartel muestra a miembros de la Guardia Revolucionaria sosteniendo una red de pesca que ha atrapado barcos y aviones de guerra estadounidenses. Otro muestra una tela grapada sobre el rostro de Trump con la forma característica del estrecho.

Estas imágenes se inscriben en una larga tradición de ensalzar el heroísmo iraní y criticar a Estados Unidos, incluyendo un conocido mural que muestra la Estatua de la Libertad con una calavera.

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Pero, rompiendo con el pasado, otro enorme cartel en Teherán muestra a Rais Ali Delvari, líder guerrillero que luchó contra la ocupación británica de la costa del Golfo Pérsico iraní hace un siglo, de pie junto a un comandante de la Guardia Revolucionaria, bloqueando el estrecho con las manos extendidas en señal de firmeza.

“Estas pancartas que muestran héroes nacionales son para fines bélicos. Después, se volverán contra nosotros y comenzará la represión”, dijo Narges, de 67 años, una funcionaria jubilada de Shiraz que pidió no revelar su apellido.

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El poder en Irán ha experimentado un giro drástico durante la guerra, pasando de los clérigos a los comandantes de la Guardia Revolucionaria, según fuentes políticas iraníes, culminando así un cambio gradual que ya se venía gestando desde hace años.

“La dirección que está tomando la narrativa que difunde el régimen es, de hecho, indicativa de la transformación que está experimentando. Está pasando de un sistema teocrático a uno militar”, afirmó Vaez.

Las imágenes de la selección nacional de fútbol iraní saludando y del nuevo Líder Supremo, Mojtaba Khamenei, con una enorme bandera iraní, refuerzan el tema patriótico.

Escepticismo sobre la propaganda

Personas asisten a una ceremonia nupcial pública llamada "Boda de la pareja sacrificada" en Teherán, Irán, el 18 de mayo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Los ataques aéreos contra infraestructura y la amenaza de Trump de una “eliminación de la civilización” han reforzado la eficacia de estas tácticas, afirmó Vaez.

“Todo esto ha ayudado al régimen iraní a presentar esta guerra no como una guerra contra la República Islámica, sino como una guerra contra Irán como Estado”, declaró.

Las autoridades han organizado manifestaciones casi diarias durante la guerra para asegurar las calles como bastión de apoyo, pero tanto los partidarios como los opositores del sistema se muestran escépticos ante los resultados.

“Todo es un juego, una puesta en escena para demostrar al mundo que la gente apoya al sistema. En lugar de estas demostraciones, deberían solucionar la situación económica”, dijo Arshia, de 23 años, recién graduada en francés en Yazd.

Para Mohammed, de 26 años, un estudiante radical de Tabriz, el patriotismo era real, pero le indignaba la presencia de mujeres sin velo mezclándose con hombres sin parentesco en las manifestaciones. “Para esto no se hizo la revolución”, afirmó.

Esta semana se celebró una boda multitudinaria en la que parejas desfilaron en vehículos de la Guardia Revolucionaria adornados con globos y ametralladoras, junto a maquetas de misiles balísticos pintadas de un incongruente color rosa flamenco.

La televisión estatal mostró sesiones de entrenamiento con armas en mezquitas, donde instructores militares enseñaban a hombres y mujeres a desnudarse y disparar fusiles de asalto.

Estas imágenes podrían haber tenido el doble efecto de recordar a los disidentes en Irán que las autoridades pueden contar con un fuerte apoyo armado, señaló Ansari.

“Esto pone de manifiesto que el régimen no es tan seguro como pretende ser. Le están haciendo creer a su propio pueblo que este es un régimen duro”, concluyó.

(Reuters)