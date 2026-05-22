Salud

Terapia de luz roja y baños de agua fría: qué dice un experto sobre estas prácticas y su impacto en la salud

Desde centros de estética en Nueva York hasta redes sociales, ambas terapias suman adeptos. El Dr. Marc Siegel detalla límites concretos, precauciones cardíacas y el tiempo real que requieren para mostrar resultados

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Ilustración acuarela: mujer meditando ante paneles de luz roja; mujer con gorro de natación y traje de baño en piscina de agua fría.
La popularidad de las terapias de luz roja y los baños de contraste crece en el mundo del bienestar, aunque los especialistas recomiendan prudencia y supervisión médica antes de adoptar estas prácticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creciente interés por las terapias de luz roja y baños de agua fría impulsa a muchas personas a experimentar con estas tendencias de bienestar, muchas veces sin respaldo científico sólido.

Un reportaje de FOX News analizó ambas prácticas en un centro de estética de Nueva York, donde su equipo también consultó la opinión del experto médico Dr. Marc Siegel, quien destacó beneficios potenciales y advirtió sobre los riesgos.

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Dos mujeres de pie junto a una máquina de tratamiento oscura con la tapa abierta en una habitación; a la derecha, cortinas blancas; a la izquierda, toallas y gafas
Las terapias de luz roja se utilizan cada vez más en centros de estética para estimular la producción de colágeno y mejorar la piel. (Fox News)

Las evaluaciones médicas actuales sugieren que tanto la terapia de luz roja como los baños de agua fría pueden contribuir a la recuperación muscular y al alivio de la inflamación si se aplican bajo vigilancia profesional.

Sin embargo, los especialistas insisten en que estos métodos no sustituyen a los tratamientos médicos convencionales ni garantizan resultados inmediatos, y que aquellas personas con problemas de salud no diagnosticados deben consultar a un médico antes de iniciarlos.

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Una máquina de terapia de luz roja con una tapa oscura y tubos naranjas brillantes en una habitación iluminada de rojo. Se ve el logo 'LA RÉSERVE'
El Dr. Marc Siegel advierte que las prácticas de bienestar deben realizarse siempre bajo orientación médica profesional. (Fox News)

El segmento sobre la terapia de luz roja, desarrollado durante la “Wellness Week” de FOX News, mostró su promoción como opción segura para mejorar la piel y estimular la producción de colágeno.

Durante la sesión, el equipo experimentó la exposición a focos LED que aportan calor y fomentan la regeneración celular. Un empleado del centro explicó que este método busca que el cuerpo absorba el calor y aproveche sus efectos reparadores.

Sauna infrarrojo
Las tendencias de salud en redes sociales suelen carecer de respaldo científico sólido y requieren precaución (Fox News)

Según el Dr. Marc Siegel, la luz utilizada es visible y cercana al infrarrojo, lo que la sitúa como menos peligrosa que la exposición solar directa. Siegel detalló que la aplicación frecuente de la terapia de luz roja puede “favorecer la curación de la piel y aumentar el colágeno”, aunque puntualizó que los efectos visibles suelen requerir entre tres y cuatro semanas de uso constante.

Efectos reales y limitaciones de la terapia de luz roja

El Dr. Siegel aclaró al medio citado que la terapia de luz roja presenta límites concretos respecto a los beneficios que puede ofrecer. No existen resultados instantáneos y es necesario un periodo prolongado de aplicaciones para notar un cambio tangible.

Dos personas con gafas en una sala de terapia de luz roja. Una se inclina sobre un aparato iluminado en rojo; cortinas y un aire acondicionado en el fondo
La exposición a focos LED de luz roja puede ayudar en la regeneración celular cuando se realiza con supervisión adecuada. (Fox News)

Además, enfatizó que esta terapia no reemplaza intervenciones médicas convencionales y no previene todas las afecciones relacionadas con la piel o los músculos. Según el medio, la recomendación es mantener cautela y buscar información confiable ante la proliferación de tendencias virales de bienestar antes de adoptar nuevas prácticas de salud.

Experiencia con baños de agua fría y saunas

El equipo de FOX News también experimentó los baños de contraste, alternando sesiones de sauna con exposiciones a altas temperaturas, hasta 88 ℃ (190 ℉), durante 15 o 20 minutos, seguidas de inmersiones en baños fríos a alrededor de 8 y 9 ℃ (46 y 48 ℉).

Un hombre caucásico de mediana edad, vestido con ropa deportiva oscura, está sentado en un banco de madera dentro de una sauna moderna con iluminación LED roja y rosa
Los especialistas desaconsejan reemplazar tratamientos médicos convencionales por terapias alternativas sin evidencia comprobada. (Fox News)

El presentador Adam Klotz describió la reacción corporal como un “impacto inmediato”, desencadenando una respuesta de estrés que obliga a controlar la respiración.

Tras concluir el contraste, Klotz explicó que sintió “una inyección de energía” y que la experiencia “aclara la mente y realmente mejora mi ánimo mental”. Durante la prueba, el Dr. Siegel citó un estudio realizado en Finlandia que afirma que el uso regular de esta técnica puede reducir la tasa de mortalidad entre un 40% y un 50%, aunque advirtió que son datos preliminares y sujetos a interpretación.

Vista interior de dos piscinas rectangulares poco profundas con pasamanos metálicos y señalización de profundidad en un entorno con iluminación decorativa y cortinas
Los baños fríos provocan una respuesta de estrés en el cuerpo que puede generar sensación de energía y claridad mental. (Fox News)

El medio citado recordó a su audiencia que estas tendencias reciben promoción en redes sociales por sus supuestos efectos positivos sobre la circulación y el metabolismo.

Riesgos y recomendaciones médicas ante las tendencias de bienestar

A pesar de los potenciales beneficios, el Dr. Siegel hizo hincapié en la necesidad de actuar con prudencia antes de iniciar baños de agua fría o cualquier terapia de temperatura extrema.

Un hombre caucásico de pelo oscuro y camisa negra está en una piscina con agua clara, con señales de "NO DIVING" en el borde y barandillas metálicas a la derecha
La consulta médica previa es esencial para quienes desean probar nuevas prácticas de bienestar como la luz roja y el contraste térmico. (Fox News)

El experto recomendó a los espectadores del medio asegurarse de “estar en buena condición física” antes de someterse a estos tratamientos. “Es fundamental que hayan consultado previamente a un médico y tengan certeza de que su corazón está en buen estado”, añadió Siegel, subrayando los riesgos para quienes tienen problemas cardíacos u otras afecciones ocultas.

El reportaje concluyó que, aunque estas prácticas muestran beneficios en entornos controlados, la consulta médica debe preceder siempre cualquier intento de terapias de temperatura extrema. Solo un especialista puede determinar si estas prácticas son seguras para cada persona.

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