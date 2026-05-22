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El desafortunado comentario de Paula Chaves a Nacho Elizalde: “Te viene a mejorar la raza”

La conductora fue foco de críticas por una frase racista que le hizo a su compañero de trabajo cuando contaba que su novia es “alta y rubia”. El cuestionamiento de Fati Tejada, conocida como Soymarrona y activista antirracista

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La conductora es cuestionada por el comentario que le hizo a su compañero de trabajo cuando contaba que su novia es "alta y rubia" (Video: Tapados de laburo/ Olga/ Soymarrona)

El escándalo se desató en Tapados de laburo, el ciclo de Olga, cuando un comentario racista de Paula Chaves dirigido a Nacho Elizalde desató una ola de críticas en redes sociales. La secuencia, difundida por la cuenta de LAM (América TV), se viralizó rápidamente y generó un repudio generalizado hacia la conductora.

Durante una charla distendida, el influencer describía a su novia ante Ángela Leiva diciendo: “¿Vos la conocés a mi novia? Es alta, rubia...”. Fue entonces cuando la animadora lanzó: “Te viene a mejorar la raza”. La frase, considerada discriminatoria, encendió el debate y puso en el centro la persistencia de discursos racistas en la sociedad argentina.

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En cuestión de minutos, usuarios de redes sociales manifestaron su indignación ante lo que interpretaron como la naturalización de ideas históricamente racistas. El concepto de que ciertos rasgos físicos, como la piel blanca o el cabello rubio, serían superiores o deseables, fue señalado como el núcleo del problema.

nacho elizalde paula chaves
“¿Vos la conocés a mi novia? Es alta, rubia...”, fue el comentario de Nacho Elizalde que disparó la cuestionada frase de Paula Chaves. “Te viene a mejorar la raza”, lanzó (Tapados de laburo, Olga)

Quienes presenciaron el episodio lo calificaron como una muestra de cómo expresiones de este tipo se han instalado socialmente y siguen reproduciéndose. “Suena una boludez, pero estas frases no salieron de la nada”, analizó la tiktoker Fati Tejada, conocida en la red social como Soymarrona y militante antirrasista, en una de las reflexiones más compartidas sobre el tema.

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Para comprender el trasfondo, la creadora de contenido detalló: “Nuestra propia constitución de 1853 explícitamente en el artículo 25 hablaba de fomentar la inmigración europea. Argentina debía volverse más civilizada, más moderna y para muchos eso significaba volverse más blanca”. Así, contextualizó la idea de “blanqueamiento” que marcó parte de la historia nacional.

La tiktoker profundizó en el impacto cultural de ese pensamiento: “Llegaban millones de inmigrantes europeos y se fue invisibilizando a los originarios, a los afro argentinos y a la población mestiza. Se empezó a asociar a lo blanco con lo lindo, con lo educado, con el progreso y a lo morocho con algo que había que dejar atrás. A eso se le llamó blanqueamiento”.

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La tiktoker Fati Tejada, conocida en la red social como Soymarrona y militante antirrasista, cuestionó los dichos de la conductora (TikTok/ Soymarrona)

El episodio puso en discusión la gravedad de estos discursos y la necesidad de cuestionarlos. “Así que sí, decir este tipo de comentarios atrasa totalmente y está malísimo”, sentenció Soymarrona, rechazando la minimización de estos dichos como simples bromas.

Este tipo de situaciones reavivan el debate sobre discriminación en Argentina y el peso de expresiones que, aunque naturalizadas, refuerzan prejuicios históricos. Frases como “te va a mejorar la raza” no son halagos, advierte la tiktoker: “Ser blanco no es ser superior y ser negro o marrón no es lo peor del mundo”.

El episodio generó un rechazo inmediato en las redes sociales y abrió un espacio de reflexión sobre la urgencia de desnaturalizar expresiones discriminatorias y revisar los sentidos comunes que aún circulan. El momento se dio justo cuando al mismo tiempo en Gran Hermano: Generación Dorada se reavivó un episodio racismo de Carmiña Masi a Jenny Mavinga.

Una mujer con cabello oscuro y rizado, que usa un piercing nasal y aretes de aro, se dirige a la cámara en un video de formato personal. Viste una camiseta azul y se encuentra en un entorno interior. La persona comparte una vivencia relacionada con un reality show, mencionando desafíos personales y los comentarios recibidos. Este metraje presenta un mensaje directo del participante a su audiencia.

Luego de las disculpas de la periodista paraguaya por sus expresiones racistas, que le valieron la expulsión de la casa, la gala del miércoles reflotó expresiones discriminatorias en las redes hacia Mavinga. La decisión de la congoleña de que Carmiña no entre q la casa en el repechaje provocó un aluvión de insultos, expresiones racistas e incluso, amenazas.

“Tuve mensajes de amenazas para mí y mi familia”, relató. “A la mañana cuando tuve que llevar a mis hijas a la escuela tuve miedo. Me tuve que poner la capucha para salir afuera. Le dije a mi marido ‘no quiero salir’”, comentó, desbordada. “Cuando miré a toda la gente en la tribuna del programa empecé a pensar en los comentarios horribles que yo recibo todos los días por los dichos de Carmiña. Y me imaginé a tanta gente que pasa por lo mismo, por esos dichos horribles. Ustedes no lo pueden imaginar. Es horrible”, se lamentó.

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