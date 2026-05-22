Trump negó que el despliegue del portaaviones nuclear USS Nimitz en el Caribe busque intimidar al régimen de Cuba

El portaaviones estadounidense USS Nimitz navega en la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, durante su despliegue Southern Seas 2026 para ejercicios navales conjuntos (REUTERS/Pilar Olivares/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que el despliegue del grupo de ataque encabezado por el portaaviones USS Nimitz en el Caribe tenga como objetivo intimidar al régimen cubano y aseguró que Washington mantiene su disposición para ayudar a la isla por razones “humanitarias”.

Consultado en el Despacho Oval sobre si la llegada del portaaviones nuclear buscaba enviar un mensaje a la dictadura de Miguel Díaz-Canel, el mandatario respondió: “No, en absoluto”.

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La declaración se produjo apenas un día después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmaran el envío del USS Nimitz y otras embarcaciones militares a aguas caribeñas.

Trump insistió además en describir a Cuba como “un país fallido” y sostuvo que la situación económica y energética de la isla atraviesa un deterioro severo.

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“No tienen electricidad, no tienen dinero, no tienen comida”, afirmó ante periodistas.

El mandatario estadounidense agregó que Washington pretende colaborar con el pueblo cubano y mencionó el peso político de la comunidad cubanoestadounidense radicada principalmente en Florida.

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“Vamos a ayudarlos. Quiero ayudarlos, quiero hacerlo por motivos humanitarios”, declaró.

Donald Trump participa en un evento sobre inteligencia artificial en Washington D.C (REUTERS/Archivo)

También sostuvo que muchos cubanos exiliados desean regresar a la isla para participar en una eventual recuperación económica. “Quieren volver, quieren invertir en su país y ver si logran sacarlo adelante”, señaló.

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Las declaraciones llegaron en un contexto especialmente delicado para las relaciones entre ambos países. El miércoles, el Departamento de Justicia estadounidense anunció cargos criminales contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un episodio en el que murieron cuatro aviadores.

La acusación presentada en Miami incluye cargos por homicidio, conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves civiles. Según los fiscales, el entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias autorizó el uso de fuerza letal contra aeronaves desarmadas que operaban sobre aguas internacionales.

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Desde comienzos de año, la administración estadounidense incrementó la presión económica y diplomática sobre La Habana. Entre las medidas adoptadas figura un bloqueo de suministros petroleros que agravó la crisis energética cubana y profundizó los apagones y problemas de abastecimiento que enfrenta la isla.

El Departamento de Justicia estadounidense anunció cargos criminales contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996

El propio Trump adelantó el miércoles que próximamente realizará un anuncio relacionado con esas restricciones energéticas, aunque evitó precisar si se tratará de un endurecimiento de las sanciones o de otra medida vinculada al suministro de combustible.

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Movilización militar desde Puerto Rico

En paralelo al despliegue naval, el Ejército de Estados Unidos confirmó este jueves la movilización de cientos de militares desde Puerto Rico hacia una misión que no fue identificada públicamente.

Fort Buchanan, principal instalación militar estadounidense en el Caribe, informó que efectivos de una unidad de ingeniería partieron hacia un centro de entrenamiento en territorio continental estadounidense antes de ser enviados a otro destino reservado para apoyar operaciones globales.

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“Cada movimiento de una unidad militar es una sincronización precisa entre transporte terrestre, marítimo y aéreo”, explicó Luisa Segarra, coordinadora de movimientos del fuerte militar. “Nuestra misión es que nuestros militares lleguen a tiempo a cumplir su misión, con todo lo necesario, sin margen de error”, agregó.

Las autoridades estadounidenses no revelaron cuál será el destino final de las tropas ni el tipo de operaciones que desarrollarán posteriormente.

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Vehículos militares Humvee y otras unidades del Ejército de Estados Unidos en Fort Buchanan, Puerto Rico, durante preparativos para la Caribbean Army Week 2026 (REUTERS/Ricardo Arduengo/Archivo)

Fort Buchanan coordina parte de la logística y movilización de tropas estadounidenses en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En los últimos meses, distintas instalaciones militares del Caribe fueron utilizadas para ejercicios y despliegues operativos, incluyendo maniobras con aviones de combate F-35.

La movilización ocurre en medio del aumento de la tensión entre Washington y La Habana y mientras crecen las especulaciones sobre los próximos pasos de la administración Trump hacia Cuba tras la acusación judicial contra Raúl Castro y el incremento de la presión política, económica y militar sobre el régimen cubano.

(Con información de EFE)