Imputaron al empleado judicial acusado de amenazar a su ex con fotos de víctimas de femicidio: cuál fue su llamativa defensa

Lucas Martín Simoni tiene 34 años y trabaja en la Fiscalía N°9 de Resistencia (Foto/Gentileza de Infoqom)

Lucas Martín Simoni, el empleado judicial de Chaco denunciado por su ex pareja por amenazas, hostigamiento y violencia psicológica, se presentó este jueves ante la fiscal Noel Benítez, titular de la Fiscalía Especial de Género N°11, acompañado por su abogado defensor, Pablo Vianello.

En esa audiencia, fue formalmente imputado por el delito de amenazas en contexto de violencia de género. Según pudo saber Infobae, el hombre de 34 años hizo su descargo, pero se negó a responder preguntas.

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Al finalizar, su defensor rechazó públicamente la acusación y sostuvo que se trata de una “falsa denuncia”. “No existe ninguna prueba documental que respalde los dichos de la denunciante. Todo se basa únicamente en testimonios”, dijo Vianello ante los medios. En la misma línea, durante su exposición ante la fiscalía, Simoni se desligó de los hechos y planteó que su ex pareja habría accedido a su computadora y, por esa vía, obtenido imágenes y datos sensibles vinculados a expedientes judiciales, confiaron fuentes del caso a este medio.

Esa versión ahora deberá ser analizada por los investigadores. Para ello, la fiscalía ya ordenó una pericia informática, aunque todavía no tiene fecha. Para esa medida están secuestrados el teléfono de la denunciante y el teléfono del imputado. La defensa designó un perito de parte.

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Desde la investigación, sin embargo, cuestionan esa línea defensiva. Según pudo saber Infobae, Simoni ofreció como testigos a su actual pareja, a vecinos y a un amigo que sería analista de sistemas. Con esos testimonios, buscará sostener que la denunciante accedió a su computadora y obtuvo desde allí las imágenes vinculadas a causas judiciales.

La defensa de Lucas Simoni, imputado por amenazas en contexto de violencia de género, aseguró que todo se trata de una falsa denuncia (Video/Diario Norte)

Una fuente judicial con acceso al expediente marcó una contradicción en esa hipótesis: “Lo que intentan demostrar es que la víctima, que se dedica a la cosmética, sería una persona capaz de hackear una computadora, cuando en realidad el propio imputado está presentando como testigo a un amigo que tiene ese tipo de habilidad, un analista en sistemas”.

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La fiscalía también revisará otro tramo del descargo, vinculado al origen de las imágenes que, según la denuncia, Simoni le habría mostrado a su ex pareja para intimidarla. En la presentación inicial, la mujer aseguró que el empleado judicial le exhibía fotos de víctimas y expedientes de causas de violencia de género bajo una advertencia: “Así vas a terminar vos”.

Según la defensa, parte de ese material correspondería a una causa tramitada en otra fiscalía. Desde la investigación, en cambio, sostienen que ese expediente sí existía en la dependencia donde trabajaba Simoni y que habría estado bajo su órbita. “Tenemos información de dos empleados judiciales que trabajaban antes en esa fiscalía y confirmaron que esa causa existía y que la llevaba él”, indicó a Infobae una una fuente judicial.

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Ese caso, aclaró la misma fuente, no sería un femicidio, sino una causa por lesiones en contexto de violencia de género. Allí aparece un dato que ahora la fiscalía considera relevante: el agresor habría golpeado a su pareja con un anillo de San La Muerte. De acuerdo con la denuncia, Simoni habría usado esa referencia en una de las amenazas contra su ex, al decirle que quería comprarse un anillo similar para lastimarla.

Fragmento de la denuncia de la víctima (Foto/Gentileza de Infoqom)

Mientras avanza la investigación, las medidas de protección para la denunciante continuarán vigentes. En paralelo, la situación administrativa de Simoni corre por una vía independiente. Según informó Diario Norte, fue apartado de su cargo en la Fiscalía N°9 y se encuentra bajo tratamiento psicológico.

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El caso trascendió a principios de mayo cuando la ex de Simoni lo denunció ante la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y a la Ciudadanía de Resistencia. Allí, la mujer relató que había mantenido una relación de aproximadamente un año y medio con el empleado judicial y que decidió separarse por la “violencia psicológica y constante” que, según declaró, él ejercía sobre ella.

En esa presentación, la denunciante sostuvo que Simoni utilizaba su vínculo con el Poder Judicial para intimidarla. “Él se aprovechaba de su situación laboral diciéndome que haga la denuncia, que total nadie me iba a creer”, afirmó. Además aseguró que le enviaba fotografías de víctimas de femicidio y fragmentos de expedientes judiciales vinculados a casos de violencia contra mujeres. En una oportunidad, denunció, recibió la imagen de una víctima acompañada por la frase: “Así vas a terminar vos”.

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La denunciante también describió episodios de insultos, amenazas y hostigamiento incluso después de la separación. Según consta en la presentación judicial, acusó a Simoni de haberle torcido la muñeca para desbloquearle el celular por la fuerza y revisar sus mensajes. Además, afirmó que la amenazaba con difundir imágenes íntimas y que continuaba buscándola en su lugar de trabajo y en sitios que frecuentaba.