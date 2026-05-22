Juan Carlos De Pablo advirtió que “la economía no está parada” y remarcó: “Hoy sobran dólares por todos lados”

De Pablo subraya la abundancia de dólares en la economía y advierte sobre el fenómeno de enfermedad holandesa

Durante su paso Infobae al Regreso, el economista Juan Carlos De Pablo desarmó los relatos habituales sobre la economía argentina y puso el foco en la transformación de las reglas del comercio y la administración de la abundancia de dólares.

En una entrevista con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, De Pablo relativizó la idea de crisis homogénea y definió: “La economía no está parada”.

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El economista descartó que el crecimiento desigual entre sectores sea el mayor problema estructural del país. “¿Pero de dónde salió esto de que los sectores tienen que crecer o de que sea a la misma velocidad? Cuando yo fui a la facultad, hace algunos añitos, estudiamos crecimiento equilibrado y desequilibrado, pero ellos estaban en los papeles”, sentenció.

Para De Pablo, la discusión central pasa por la reconfiguración del comercio y la adaptación de los actores económicos frente a los cambios tecnológicos y culturales: “Lo que está pasando en comercio, que probablemente es una realidad internacional, tiene que ver con que está cambiando la naturaleza, cómo compramos y cómo vendemos”.

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El impacto del comercio electrónico y la competencia global, según De Pablo, redefine el rol de los negocios tradicionales: “A todo tipo que tiene un comercio le tendría que decir: ‘Flaco, avivate y tratá de encontrar la vuelta, porque esto no para, no vuelve atrás, no hay populismo que vuelva al comercio de barrio’”.

Juan Carlos De Pablo afirma que la economía argentina no está frenada y destaca el crecimiento sostenido según el EMAE (Maximiliano Luna)

De Pablo y el superávit comercial: “Hoy sobran dólares por todos lados”

El economista analizó la coyuntura cambiaria y advirtió sobre un fenómeno inédito en la Argentina reciente: “Hoy sobran dólares por todos lados. Estamos hablando de lo que técnicamente se llama una enfermedad holandesa. Cae el tipo de cambio, no cae más en términos nominales porque está comprando el Banco Central, con lo cual se descoloca el resto de la producción”.

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De Pablo proyectó que el superávit comercial de este año podría superar los 25 mil millones de dólares, muy por encima de los 11 mil millones del año anterior.

Frente a quienes sostienen que la economía está frenada por la caída de importaciones, De Pablo respondió con datos del EMAE: “La economía no está parada. Si tomamos del EMAE, no la variación mensual, sino la tendencia ciclo, viene creciendo despacito en los últimos tres meses, 0,4, 0,4, 0,4”.

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Planteó que la caída en las importaciones puede responder a fenómenos como sustitución local de insumos o consumo de stocks, y relativizó la lectura lineal de esos indicadores.

La caída de las importaciones en Argentina se atribuye a la sustitución local de insumos y al consumo de stocks acumulados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dilema del cepo y la recaudación fiscal en un contexto de abundancia

Consultado sobre la permanencia de las restricciones cambiarias, De Pablo explicó: “Para una empresa eludir, no dije evadir, eludir las restricciones que quedan es muy barato. La razón por la cual no la sacan, según escuché yo de algunos funcionarios, es que están pensando que las mismas fuerzas que se le vinieron encima en la elección de 2025 le pueden volver en 2027. Sacás una restricción y si después la tenés que volver a poner, ponerla es un dolor de cabeza, es un problema político fenomenal”.

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Sobre la baja de retenciones y el efecto fiscal, advirtió: “Hay un conflicto entre nivel de exportaciones espectacular y recaudación por derechos de exportación. Está cayendo en peso. Una recaudación que cae en peso es un desastre”. Señaló, además, que el boom exportador se explica principalmente por trigo y maíz, productos exentos de derechos de exportación, lo que limita el impacto sobre las arcas públicas.

Nuevas oportunidades y límites de la apertura internacional

Interrogado sobre la proyección de acuerdos como el de la Unión Europea con el Mercosur, De Pablo fue cauto: “El principio de liberalización de comercio es un principio general, después hay que ver en cada uno”. Remarcó que las oportunidades suelen surgir de manera puntual y valoró la iniciativa de los empresarios que detectan nichos en mercados externos: “Dios creó los empresarios pa que estén atentos a las cosas individuales”.

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Consultado sobre la comparación entre el actual modelo económico y el que implementó Mauricio Macri, De Pablo se mantuvo al margen: “Eso pertenece al plano de la política”.

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