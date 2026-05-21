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El guiño de Wanda Nara a Ricardo Darín luego de que el actor la defendiera de las críticas por su Martín Fierro

Sin palabras, pero con un elocuente gesto visual, la empresaria continuó la conversación mediática entre los dos protagonistas del espectáculo argentino al recordar a un personaje icónico del actor

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Sin palabras y con un elocuente video gestado con IA, Wanda Nara se mimetizó con El Eternauta luego del apoyo de Ricardo Darín al Martín Fierro que ganó

Wanda Nara sorprendió en redes sociales al publicar un video con guiños a “El Eternauta”, en respuesta al respaldo público de Ricardo Darín tras la polémica por su premio Martín Fierro a la mejor conducción femenina. Desde una cuenta secundaria ligada a su línea de cosméticos, la empresaria aparece caminando entre la nieve, con gorra y antiparras que evocan el icónico personaje de Juan Salvo interpretado por Darín en la serie.

Con el video, Wanda Nara aludió visualmente a la defensa que le brindó el reconocido actor ante las críticas por su premio en la gala de los Martín Fierro 2026. El clip, mudamente elocuente, se difundió luego de los contundentes comentarios de Darín y funcionó como agradecimiento simbólico, situando el intercambio entre dos figuras clave del espectáculo argentino.

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En la grabación, Nara avanza por el paisaje nevado mostrando accesorios que remiten directamente a la estética de “El Eternauta”. La elección de estos elementos no es casual: reproducen el universo del clásico argentino de Héctor Oesterheld adaptado a serie de Netflix, con Darín como protagonista, que pronto tendrá su segunda temporada y fue un éxito a nivel global.

El gesto generó repercusión inmediata, pues las referencias no solo evocan una obra cultural sino que establecen un eficiente diálogo visual con el actor. De este modo, la empresaria trasladó la controversia a un terreno de símbolos y agradecimiento, diferenciando así su respuesta de un mero comentario en redes.

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Una imagen partida horizontalmente. Izquierda: un rostro femenino con gafas de esquí y capucha nevada. Derecha: un rostro con máscara de gas y capucha nevada.
Wanda Nara entre la nieve y Ricardo Darín como El Eternauta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo de Ricardo Darín a Wanda Nara

El apoyo de Ricardo Darín surgió en un contexto de intensos cuestionamientos mediáticos hacia la obtención del premio por Nara. Interpelado por la prensa a la salida del teatro, Darín elogió su desempeño al frente de “Masterchef Celebrity”.

“Sí, lo hizo muy bien. Yo soy team Wanda, porque Wanda se inventó a sí misma. Y es genial, es una genia, es muy inteligente”, afirmó el actor en diálogo con periodistas. De ese modo, se posicionó firmemente a favor de la conductora frente a un clima polarizado.

La defensa del actor fue más allá del mero aval profesional. Al ser consultado sobre las críticas, Darín reconoció el tono hostil recibido por la empresaria: “Sí, sí, lo vi. Vi que se le tiraron a la yugular”, declaró. Además, sugirió que el foco debe estar en el trabajo de quien encabeza el ciclo: “Hay que mirar lo que hace ella”, sostuvo, agregando matices a la valoración pública sobre Nara.

En el mismo intercambio, el actor relató una anécdota personal al mencionar que había sido convocado por la empresaria para una producción cinematográfica, aunque finalmente no participó. Este intercambio sumó una dimensión personal a su defensa, reforzando el tono de complicidad entre ambos.

Ricardo Darín opina sobre la ficción televisiva y el rol de Wanda en el medio, expresando su respaldo

Polémica y repercusiones tras la premiación

La consagración de Wanda Nara como mejor conductora femenina provocó un debate amplio en la televisión argentina y entre la audiencia. La terna incluía candidatas históricas como Georgina Barbarossa, Moria Casán, Verónica Lozano, Mariana Fabbiani, Pamela David y Karina Mazzocco.

La decisión del jurado motivó múltiples interpretaciones. Para algunos, el reconocimiento a Nara reflejó su habilidad para reinventarse y captar la atención masiva a través de diferentes formatos; para otros, significó desdibujar la trayectoria de personalidades con década de experiencia.

Las reacciones se multiplicaron en redes, programas y medios. El posicionamiento de Darín le aportó una voz influyente a la discusión, al tiempo que el video de Nara profundizaba el cruce entre reconocimiento personal y debate público.

La empresaria, consolidada como figura transversal en televisión y redes, intensificó su gravitación mediática tras el episodio del Martín Fierro. El caso puso de relieve los nuevos criterios de valoración profesional y la tensión entre popularidad y trayectoria en los principales premios de Argentina.

La defensa entusiasta de Ricardo Darín reforzó la proyección pública de Wanda Nara y subrayó el interés persistente por su recorrido en el medio.

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