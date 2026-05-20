Salud

Por qué la menta es recomendada por la ciencia para mejorar la salud

Investigaciones recientes y la experiencia de especialistas respaldan los efectos positivos de esta planta en el aparato digestivo, la función respiratoria, la inmunidad y el cuidado bucal, así como su utilidad en preparaciones tradicionales y productos de uso diario

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Una persona con camisa clara y jeans está sembrando una planta de menta en una maceta de terracota en un balcón soleado, con otras plantas alrededor.
Estudios científicos y revisiones de especialistas respaldan que el consumo moderado de menta ayuda a relajar el tracto gastrointestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las propiedades de la menta están respaldadas por estudios científicos y reconocidas por diversos especialistas en salud. El mentol y otros compuestos aportan beneficios directos en el bienestar general, especialmente en la digestión, el aparato digestivo, las defensas y el sistema inmunológico.

Durante siglos, distintas culturas integraron la menta tanto en remedios naturales como en la cocina diaria, gracias a sus virtudes comprobadas. En la actualidad, expertos coinciden en que su uso persiste en todo el mundo y que sus efectos positivos cuentan con evidencia actualizada. La revista especializada en salud UHN Plus — Salud subraya que la amplia aceptación de la planta responde a investigaciones recientes que avalan su eficacia.

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Beneficios digestivos y alivio de molestias

Uno de sus principales aportes es la mejora de la digestión. El mentol presente en la menta relaja los músculos del tracto gastrointestinal, lo que alivia síntomas como indigestión, sensación de pesadez y cólicos. Este efecto carminativo contribuye a reducir la acumulación de gases y la inflamación abdominal, permitiendo que la planta sea reconocida como un aliado para quienes sufren malestares digestivos.

Infografía con ilustraciones de hojas de menta, té, aceite y gráficos que detallan sus beneficios para la digestión, respiración, salud bucal, inmunidad y uso tópico.
Infografía ilustra que la menta aporta antioxidantes y compuestos antibacterianos que favorecen la defensa inmunitaria y la prevención de infecciones respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan infusiones de menta tras las comidas para favorecer el confort digestivo. Según especialistas, “el aceite de menta puede aliviar síntomas del síndrome de intestino irritable”, gracias a su impacto relajante sobre el aparato digestivo y su capacidad de intervenir en molestias funcionales.

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Más allá del aparato gastrointestinal, su perfil fitoquímico permite que la menta se combine con otras hierbas medicinales en preparaciones tradicionales y modernas, integrando a la dieta principios activos con efectos protectores sobre la mucosa estomacal. Estas recomendaciones resultan especialmente relevantes para personas que enfrentan trastornos digestivos recurrentes.

Efectos en la salud respiratoria y bucal

La menta también aporta ventajas en la esfera respiratoria. El mentol ayuda a despejar las vías respiratorias, lo que la convierte en un recurso habitual en la atención de congestiones nasales, resfriados y molestias de garganta. Su inclusión en productos para inhalación y aceites esenciales deriva de su efectividad comprobada para facilitar la respiración y mitigar la obstrucción nasal.

Desde el punto de vista bucal, la menta se destaca por sus propiedades antibacterianas y antisépticas, que contribuyen a combatir la halitosis y controlar la proliferación bacteriana en la cavidad oral. Esta acción justifica su presencia en pastas dentales y enjuagues, comunes en rutinas de higiene diaria.

Gotero con una gota de líquido cayendo sobre una botella de aceite esencial de color ámbar, rodeada de hojas de menta verde y flores violetas sobre madera.
Investigaciones revisadas por expertos indican que el mentol presente en la menta ayuda a despejar las vías aéreas y facilita la respiración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los expertos, estos beneficios resultan de una combinación de compuestos que no solo refrescan, sino que previenen infecciones y mantienen la salud del sistema respiratorio y bucal. Estos efectos convierten a la menta en una elección frecuente tanto en tratamientos tradicionales como en fórmulas de industria farmacéutica y de cuidado personal.

El empleo constante del mentol —en jarabes, caramelos y ungüentos— responde a su historia de uso documentada y su acción rápida sobre molestias de las vías aéreas, reforzando el interés médico en integrar esta planta en el abordaje de afecciones leves.

Antioxidantes, inmunidad y formas recomendadas de consumo

Por otro lado, la menta contiene flavonoides y compuestos antioxidantes, fundamentales en la defensa celular ante el estrés oxidativo y la inflamación. Estos componentes colaboran en la protección frente al envejecimiento prematuro y en el mantenimiento de tejidos sanos.

El mentol promueve asimismo una sensación de frescura en la piel y es utilizado en cremas para aliviar dolores musculares y articulares. Esta acción refrescante, junto a su capacidad antiinflamatoria, resulta útil en el alivio tópico tras actividad física o para molestias reumáticas leves.

Especialistas de UHN Plus — Salud señalan que la menta contribuye a fortalecer el sistema inmunológico gracias a su aporte de vitaminas, antioxidantes y agentes antibacterianos. Esta triple acción favorece la prevención de infecciones tanto respiratorias como digestivas.

En cuanto a las formas de consumo, puede integrarse en la vida diaria a través de infusiones, hojas frescas en comidas, agua saborizada, aceites esenciales, salsas o bebidas. Las recomendaciones de los especialistas apuntan a mantener un consumo moderado, sobre todo en personas con antecedentes de reflujo o gastritis, ya que el exceso de mentol podría causar irritación.

La presencia de la menta en el recetario popular, respaldada por evidencia avalada y por el análisis experto, explica que la planta conserve un lugar destacado como recurso para el bienestar digestivo e inmunológico en distintas culturas.

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