Tres plantas que ahuyentan alacranes y que puedes tener en casa desde hoy

El avance urbano en zonas endémicas incrementa el riesgo de contacto con alacranes; México reporta más de 100,000 casos anuales según cifras oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el alacranismo ha sido catalogado por las autoridades sanitarias como uno de los retos más complejos en materia de salud pública urbana.

El avance de los asentamientos humanos sobre zonas endémicas ha incrementado el riesgo de contacto entre personas y arácnidos, especialmente en amplias regiones del centro y occidente de México.

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Las estadísticas oficiales, recopiladas por organismos como el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) y la Secretaría de Salud federal, reflejan una realidad preocupante: México figura entre los lugares con mayor número de casos de picadura de alacrán en el mundo, con cifras que superan los cien mil incidentes anuales y una tendencia creciente durante ciertas épocas del año.

Estrategias oficiales para la prevención del alacranismo en el hogar

La Secretaría de Salud ha establecido lineamientos claros para combatir este riesgo. Las directrices enfatizan que la prevención debe ser integral y que ningún método aislado puede garantizar la exclusión total de los escorpiones de los hogares.

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Es fundamental combinar acciones relacionadas con la infraestructura del hogar—como el sellado de grietas, la eliminación de escombros y la gestión de residuos domésticos— con estrategias naturales que minimicen la atracción y el asentamiento de estos animales.

En respuesta a la creciente preocupación, las autoridades recomiendan adoptar medidas accesibles y sostenibles que puedan ser implementadas por cualquier familia.

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Entre estas, la integración de plantas aromáticas con propiedades repelentes ha cobrado relevancia. Esta práctica, avalada por estudios realizados en universidades públicas y centros de investigación nacionales, permite crear barreras olfativas que actúan de manera continua y sin riesgos para la salud.

El uso de plantas como la lavanda, la menta y la ruda responde tanto a la evidencia científica como a la experiencia tradicional de comunidades rurales y urbanas.

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Estas especies liberan compuestos volátiles que interfieren en el sistema sensorial de los alacranes y les inducen a evitar los espacios donde se perciben estos aromas.

Así, la estrategia vegetal se convierte en un complemento valioso y de bajo costo para la bioseguridad del hogar, sin necesidad de recurrir al uso intensivo de plaguicidas sintéticos.

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Las instituciones oficiales subrayan que, para que la protección sea efectiva, es necesario acompañar la siembra de las especies adecuadas con prácticas de higiene, monitoreo y exclusión.

De este modo, el riesgo de intoxicación puede disminuir de manera significativa, protegiendo especialmente a los sectores más vulnerables de la población, como niños y personas mayores.

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La Secretaría de Salud recomienda combinar mejoras estructurales, manejo de residuos y plantas aromáticas como lavanda y menta para prevenir eficazmente la entrada de alacranes a los hogares y proteger a la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavanda, menta y ruda: tres aliadas en la prevención del alacranismo

Las investigaciones coordinadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) han confirmado la capacidad de ciertas plantas para repeler alacranes gracias a sus metabolitos secundarios.

La lavanda es reconocida por su alta concentración de linalool y acetato de linalilo, compuestos que interfieren con los receptores olfativos de los alacranes.

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Según estudios experimentales, la presencia de esta planta en entradas, ventanas y zonas de tránsito puede reducir de forma considerable la probabilidad de ingreso de escorpiones al hogar.

Además, su cultivo es sencillo y demanda poco mantenimiento, siempre que se garantice un suelo bien drenado y exposición solar directa.

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La menta, por su parte, libera mentol y mentona en grandes cantidades, lo que produce un ambiente hostil para los alacranes.

Las hojas frescas pueden machacarse y colocarse en puntos estratégicos de la vivienda para potenciar el efecto disuasorio.

El cultivo de menta requiere humedad constante y es recomendable mantenerla en macetas para evitar su propagación descontrolada.

La ruda, tradicionalmente empleada en la medicina popular, emite una mezcla de aceites esenciales y furanocumarinas que resultan especialmente repulsivas para los alacranes.

Su resistencia y capacidad de adaptación a suelos pobres la hacen una opción viable en climas soleados. Es importante manipularla con precaución y guantes, debido a la posibilidad de reacciones cutáneas tras el contacto con su savia.

Lavanda, menta y ruda: tres aliadas en la prevención del alacranismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico y control: el rol de la bioseguridad

La Secretaría de Salud insiste en que la presencia de plantas repelentes debe integrarse a un protocolo de bioseguridad más amplio.

Las acciones prioritarias incluyen el sellado de todas las fisuras en muros, pisos y techos, la instalación de mosquiteros y burletes, y el retiro de materiales de desecho en patios y alrededores.

Estas barreras físicas, sumadas al control de plagas menores que sirven de alimento a los alacranes, constituyen la base de la prevención.

El monitoreo nocturno mediante linternas de luz ultravioleta también forma parte de las recomendaciones oficiales, ya que permite detectar la presencia de escorpiones en zonas de difícil acceso.

El empleo de estas herramientas debe acompañarse de una recolección cuidadosa para no exponer a los habitantes del inmueble.

En caso de picadura, la atención debe ser inmediata y en un centro de salud. El uso de remedios caseros está completamente contraindicado: solo el tratamiento médico especializado, con la administración de suero antialacrán, garantiza una recuperación sin secuelas.