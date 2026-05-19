Salud

Pintar, bailar o visitar museos podría ser la clave para frenar el envejecimiento celular, según un estudio

Investigadores del University College London analizaron a más de 3.500 adultos y comprobaron que quienes participan en prácticas artísticas al menos una vez por semana presentan un ritmo de deterioro biológico hasta un 4% más lento

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Ilustración estilo acuarela de un hombre de 65 años sentado en un banco de madera, de espaldas, frente a una pared con múltiples retratos. Figuras humanas borrosas pasan por delante.
Visitar museos con frecuencia se asocia con un envejecimiento biológico más lento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del disfrute que generan, las experiencias artísticas podrían tener un impacto directo en nuestra longevidad. Un nuevo estudio realizado en el Reino Unido indica que la participación frecuente en actividades artísticas y culturales como visitar museos se asocia con un envejecimiento biológico más lento, según mediciones basadas en el ADN.

El trabajo examinó a más de 3.500 adultos, quienes reportaron la frecuencia con que realizaban actividades como pintura, fotografía, baile, canto, visitas a museos y asistencia a eventos culturales o sitios históricos.

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La mayor participación y variedad en estas actividades se relacionó con menores puntuaciones de envejecimiento biológico. Según expertos de la University College London (UCL), estos beneficios parecen similares a los asociados con la actividad física, uno de los comportamientos más estudiados en el envejecimiento saludable. Al respecto, la autora principal Daisy Fancourt afirmó: “Estos resultados demuestran el impacto de las artes en la salud a nivel biológico”.

Una mujer de mediana edad con gafas y abrigo oscuro observa una obra de arte en un museo, con una ciudad europea bulliciosa visible a través de los ventanales.
La participación en actividades culturales mostró un vínculo con una edad biológica más joven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo investigador analizó los datos aplicando relojes epigenéticos, una herramienta que mide modificaciones químicas en el ADN vinculadas al paso del tiempo.

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Aunque se ajustaron variables como tabaquismo, ingresos y peso corporal, la relación positiva entre vida cultural activa y menor envejecimiento biológico se mantuvo firme en el estudio. La investigación, difundida por Fox News Digital, enfatiza que se trata de datos observacionales y no permite establecer una relación causal entre estos hábitos y el envejecimiento.

Este efecto, medido a través de relojes epigenéticos, fue especialmente notable en mayores de 40 años y se mantuvo incluso al considerar factores como el tabaquismo, los ingresos o el peso corporal.

Sala de museo renacentista con pocos visitantes observando tres grandes cuadros clásicos colgados en la pared.
El arte y la cultura ganan espacio en los estudios sobre envejecimiento saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis detallado de los datos mostró que quienes practicaban alguna actividad artística al menos una vez por semana presentaban un ritmo de envejecimiento biológico hasta un 4% más lento, en comparación con quienes rara vez realizaban este tipo de actividades.

Según los investigadores, este efecto es similar al que se observa en personas que hacen ejercicio físico con frecuencia. Además, la diversidad de prácticas culturales parece potenciar aún más este beneficio, ya que combinar diferentes experiencias artísticas se asoció con una edad biológica más joven, según los resultados obtenidos con relojes epigenéticos utilizados en el estudio.

Beneficios de las actividades culturales en el envejecimiento biológico

El estudio examinó a más de 3.500 adultos, quienes reportaron la frecuencia con que realizaban actividades como pintura, fotografía, baile, canto, visitas a museos y asistencia a eventos culturales o sitios históricos.

Vista trasera de un hombre con una chaqueta oscura y manos entrelazadas, de pie frente a una pintura iluminada en una pared blanca de una galería.
La vida cultural activa podría influir en el estrés, el ánimo y la conexión social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor participación y variedad en estas actividades se relacionó con menores puntuaciones de envejecimiento biológico. Según Fox News Digital, estos beneficios parecen similares a los asociados con la actividad física, uno de los comportamientos más estudiados en el envejecimiento saludable.

El equipo investigador analizó los datos aplicando relojes epigenéticos, una herramienta que mide modificaciones químicas en el ADN vinculadas al paso del tiempo. Aunque se ajustaron variables como tabaquismo, ingresos y peso corporal, la relación positiva entre vida cultural activa y menor envejecimiento biológico se mantuvo firme en el estudio.

Lo que opinan los expertos y las precauciones

Jessica Mack, experta en bienestar consultada por el medio citado, consideró que los resultados ayudan a entender la salud más allá del ejercicio y la dieta.

Sala de museo clásico con columnas, tres cuadros grandes en la pared y pocas personas observando en silencio.
Los relojes epigenéticos permitieron medir cambios vinculados con el paso del tiempo en el ADN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mack sostuvo que “la participación en actividades artísticas y culturales podría asociarse con un envejecimiento epigenético más lento” y que prácticas como visitar museos, escuchar música o crear arte pueden contribuir a reducir el estrés y mejorar la conexión social.

La especialista subrayó que estas actividades “no son elementos adicionales en la vida diaria”, sino aspectos fundamentales para la gestión de inflamación, las hormonas del estrés, el estado de ánimo y la capacidad de resiliencia. Además, señaló que quienes enfrentan estrés, aislamiento o el retiro laboral pueden beneficiarse especialmente del contacto con el arte y la cultura.

Sin embargo, el profesor Steve Horvath, investigador en longevidad y referente en el estudio de relojes epigenéticos, advirtió a Fox News Digital sobre los límites de la evidencia.

Un hombre y una mujer de edad avanzada sentados en sillas estirando las piernas hacia adelante, con las manos tocando los pies en un gimnasio.
La actividad física frecuente sigue siendo uno de los hábitos más vinculados con un envejecimiento saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horvath recalcó que es un estudio observacional: “No podemos asegurar si las visitas a museos ralentizan el envejecimiento, o si las personas con menor edad biológica son quienes pueden seguir frecuentando estos espacios”.

El científico añadió que existen diversas explicaciones posibles y que, aunque la investigación es “metodológicamente cuidadosa”, aún se requieren más estudios. Para Horvath, lo relevante es que, independientemente de la causalidad, permanecer activo social y mentalmente suele estar vinculado con un envejecimiento más saludable.

Al final, integrar la cultura y el arte a la vida cotidiana puede ser una de las formas más accesibles y recomendables para impulsar la vitalidad a largo plazo.

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