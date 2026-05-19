El padre de Guadalupe exigió la detención del conductor que atropelló a su hija frente a la escuela en Córdoba

Marcos Darío Ávila, el conductor del Fiat Cronos que embistió a una niña de 12 años frente a una escuela de Córdoba el 11 de mayo, sigue en libertad pese a su imputación formal, mientras las pericias en curso determinarán si circulaba a más de 30 km/h en zona escolar

El padre de Guadalupe, la niña de 12 años que fue atropellada por un auto al salir de la escuela en el barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba, reclamó públicamente la detención del conductor responsable del choque: “Esta persona debería estar detenida por la imprudencia de manejar a esa velocidad al frente de una escuela y por el daño que le hizo a mi hija y a nosotros”.

César, el papá de la menor, cuestionó que Marcos Darío Ávila, el conductor del Fiat Cronos que embistió a su hija el pasado lunes 11 de mayo, continúe en libertad pese a contar con una imputación formal. “No puede estar libre una persona que generó un accidente gravísimo en la puerta de una escuela”, sostuvo.

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Ávila, de 51 años, fue imputado por el delito de lesiones culposas agravadas por el uso de automotor, pero permanece sin restricciones a su libertad ambulatoria mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía Distrito 3 Turno 5, encabezada por la fiscal Patricia García Ramírez.

Desde el ámbito judicial, fuentes del caso confirmaron a Infobae que la situación procesal del imputado no registra cambios. “Está imputado y la causa se está investigando. Sigue libre. No hay ningún motivo, además, para que no esté libre”, señalaron. Según explicaron, el avance de la causa depende del resultado de las pericias en curso: una vez que estén disponibles, se confirmará la imputación y Ávila será convocado nuevamente a declarar.

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El choque ocurrió a las 17.53 del lunes 11 de mayo sobre la avenida Juan B. Justo al 8332, frente al Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) 182 Doctor Jorge Ávalos. Guadalupe acababa de terminar su jornada escolar cuando intentó cruzar la avenida. El conductor habría atravesado la encrucijada con luz amarilla, según los primeros elementos de prueba incorporados al expediente. El alcotest dio resultado negativo y no se detectaron signos de ebriedad, aunque los informes toxicológicos aún están pendientes. Testigos del hecho indicaron que el vehículo arrastró a la menor aproximadamente 50 metros tras el impacto. La velocidad a la que circulaba el rodado es uno de los ejes de la investigación: el tramo corresponde a una zona escolar, donde el límite permitido es de 30 km/h.

Este video presenta una secuencia de imágenes capturadas por una cámara de seguridad. Una persona se encuentra detrás de una puerta de metal de color gris claro que se abre progresivamente. En la calle adyacente, un vehículo de color plateado transita frente a la entrada. Las imágenes incluyen una marca de tiempo con la fecha 11 de mayo de 2026 y la hora entre las 17:53:00 y las 17:53:06. La grabación documenta la observación de un automóvil en movimiento desde detrás de una puerta.

La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Infantil de Córdoba, donde debió ser intervenida quirúrgicamente para descomprimir un coágulo en el cerebro. Al momento, continúa internada con asistencia respiratoria mecánica y bajo monitoreo permanente. El director del hospital, Daniel Marín, brindó detalles sobre su estado: “Esto es minuto a minuto. Las expectativas, con respecto a una semana atrás, obviamente son diferentes. En un principio hablábamos de riesgo de vida”.

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El médico indicó que Guadalupe se mantuvo estable en el funcionamiento de sus órganos y que las cirugías tuvieron resultados favorables. “Hoy por hoy, continúa sedada, no con coma farmacológico como en la primera semana”, precisó Marín. La principal complicación, remarcó, estuvo en la cabeza. Aunque comenzaron a observarse algunas respuestas motoras, el director del hospital pidió cautela: “Tenemos que ver cómo es su integración neurológica en los próximos días y si tenemos alguna restitución o no”.

El padre de Guadalupe describió la evolución de su hija como lenta y día a día. “Le hacemos masajes en los pies para que agarre de a poco fuerza, tiene poca y nada movilidad”, relató ante Noticiero Doce. Marín, por su parte, cerró su parte con una precisión médica: “La paciente continúa bajo asistencia respiratoria mecánica. Su pronóstico aún es reservado, ya hemos pasado el cuadro de riesgo de vida”.

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César también señaló que la familia no tiene ningún contacto ni información sobre el acusado. “Nosotros no sabemos nada de él, no lo conocemos, no sabemos quién es, si vino al hospital a preguntar o no. Capaz pasó a preguntar cómo está mi hija, pero no le conocemos el rostro”, relató.

El reclamo del padre no se limitó a la situación judicial: antes del accidente, ya había pedido que se tomen medidas de infraestructura en los alrededores del colegio. “Pido que hagan algo en ese colegio, por lo menos una pasarela para que no pasen por la ruta, porque un botón para un semáforo no es adecuado para los chicos”, expresó.

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