Jorge Rodríguez dijo que 300 presos políticos serán excarcelados en Venezuela en los próximos días: “Aprecien el gesto” (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este martes que 300 presos políticos serán excarcelados antes del final de la semana como parte de la ley de amnistía.

El anuncio se produce en medio de las presiones internacionales sobre Caracas y tras nuevas liberaciones confirmadas en las últimas horas por organizaciones de derechos humanos.

PUBLICIDAD

“Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad”, afirmó Jorge Rodríguez durante una declaración frente al Parlamento venezolano.

El dirigente chavista sostuvo que algunas de las personas beneficiadas están acusadas de delitos, mientras que otras fueron consideradas para medidas especiales debido a su edad o estado de salud.

PUBLICIDAD

“Se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con un proceso de darle beneficios a esas personas”, agregó Rodríguez, quien también pidió que el gesto sea reconocido. “No le estamos pidiendo nada a nadie (...). Solamente que sepan apreciar el gesto”, declaró.

La medida forma parte de la ley de amnistía, que abarca hechos registrados durante los 27 años de régimen chavista, aunque excluye casos vinculados con presuntos intentos de golpe de Estado y acusaciones de magnicidio denunciadas por el oficialismo.

PUBLICIDAD

Jorge Rodríguez vota durante el debate de una reforma minera impulsada por el chavismo (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

Según explicó Jorge Rodríguez, entre los primeros beneficiados aparecen antiguos funcionarios de la Policía Metropolitana relacionados con los acontecimientos de abril de 2002, cuando Hugo Chávez fue apartado brevemente del poder. También mencionó la liberación de una adolescente de 16 años y de una mujer mayor de 70 años que abandonaron prisión el lunes.

En paralelo, un grupo de 16 detenidos acusados en causas vinculadas con la industria petrolera venezolana recuperó la libertad este martes. Los casos estarían relacionados con investigaciones abiertas entre 2024 y 2025 sobre operaciones de PDVSA.

PUBLICIDAD

Las cifras sobre el alcance real de la amnistía continúan generando diferencias. Mientras el régimen de Delcy Rodríguez asegura que más de 8.000 personas fueron beneficiadas por la normativa, organizaciones independientes sostienen que gran parte de esos casos corresponden a personas que ya estaban bajo libertad condicional y únicamente recibieron libertad plena.

Lo que dijo Foro Penal

La ONG Foro Penal confirmó este martes la excarcelación de al menos trece presos políticos que permanecían detenidos en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda. Alfredo Romero, director presidente de la organización, informó a través de redes sociales que hasta el mediodía habían logrado verificar esas liberaciones bajo medidas cautelares.

PUBLICIDAD

La ONG Foro Penal confirmó este martes la excarcelación de al menos trece presos políticos que permanecían detenidos en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda

De acuerdo con información difundida por medios locales y organizaciones de derechos humanos, varios de los liberados son trabajadores de PDVSA arrestados entre 2024 y 2025 durante investigaciones relacionadas con un buque petrolero en altamar.

El Foro Penal y otras organizaciones también confirmaron la liberación de Samantha, una adolescente de 16 años detenida en noviembre de 2025 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La joven fue arrestada al llegar a su vivienda después de asistir a clases.

PUBLICIDAD

La ONG Cecodap explicó que la adolescente había sido excluida inicialmente de la amnistía.

“Samantha es hermana de un militar disidente. Su familia ha sido perseguida y siguen privados de libertad su tío, su hermana mayor y un primo”, señaló la organización en una publicación en X.

PUBLICIDAD

Otra de las personas liberadas fue Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado por participar en la denominada “Operación Gedeón”, el fallido intento de incursión marítima contra la dictadura de Maduro ocurrido en 2020.

El Foro Penal y otras organizaciones también confirmaron la liberación de Samantha, una adolescente de 16 años detenida en noviembre de 2025 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)

Las nuevas excarcelaciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el pasado 12 de mayo que su administración trabajará para lograr la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.

PUBLICIDAD

“Vamos a sacarlos a todos”, declaró Trump.

(Con información de EFE y AFP)