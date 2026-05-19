Guatemala

El gobierno de Guatemala oficializa a Kelvin Aguilar Menéndez en la dirección administrativa de Gobernación

La designación busca fortalecer la capacidad institucional y afianzar las estrategias de seguridad propuestas en la agenda del actual gobierno, según un comunicado difundido por la cartera ministerial

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Un hombre de mediana edad con barba y cabello oscuro rizado, vestido con un traje azul marino, camisa rosa y corbata oscura, mira al frente con un fondo blanco difuminado
Kelvin René Aguilar Menéndez asume como nuevo viceministro Administrativo del Ministerio de Gobernación de Guatemala tras la renuncia de Felipe Sánchez. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Kelvin René Aguilar Menéndez asumió el cargo de viceministro Administrativo del Ministerio de Gobernación el martes 19 de mayo, en el marco de una serie de relevos internos impulsados para fortalecer los ejes de seguridad pública definidos por el gobierno de Bernardo Arévalo en su Plan de Trabajo 2024-2028.

La designación, oficializada tras la salida de Felipe Sánchez por motivos personales, es parte de una sucesión de al menos cinco cambios recientes en la estructura del Ministerio, de acuerdo con la información difundida por el propio Ministerio de Gobernación y confirmada por el titular de la cartera, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa.

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La entrega del cargo a Aguilar Menéndez —quien es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Rafael Landívar y posee una maestría en Gestión Pública y Liderazgo— se concretó luego de un proceso de análisis de perfiles internos.

El ministro Marco Antonio Villeda aclaró en declaraciones públicas difundidas por el Ministerio: “No es que hubo una destitución, él ya había presentado su renuncia por razones personales hace un tiempo”.

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El funcionario añadió que la transición quedó completada con la posesión del nuevo viceministro y enfatizó que la salida de Sánchez no estuvo motivada por factores externos ni medidas disciplinarias.

Desde el inicio de la actual administración, el Ministerio de Gobernación ha experimentado por lo menos cinco relevos en los puestos principales de ministro y viceministros.

Entre los casos recientes, sobresale la renuncia del ministro Francisco Jiménez y de dos viceministros en octubre de 2025, episodio ligado a una crisis penitenciaria que forzó una reestructuración dirigida por Villeda.

Según la cartera, estos nombramientos y las modificaciones de funcionarios —incluida la llegada de Aguilar Menéndez y los recientes cambios en el Viceministerio de Seguridad y el Viceministerio Antinarcóticos— responden a un propósito institucional: “garantizar beneficios concretos para la ciudadanía a través de medidas orientadas a la seguridad”, como expresa el comunicado oficial reproducido por el Ministerio de Gobernación.

Hombre de traje y gafas pronuncia un discurso detrás de un podio de madera con un emblema dorado. El fondo es azul oscuro con texto "Gobierno de la República"
Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirma que Kelvin René Aguilar Menéndez asume como nuevo viceministro Administrativo del Ministerio de Gobernación de Guatemala tras la renuncia de Felipe Sánchez. (Diario de Centroamérica)

El Ministerio de Gobernación suma cinco relevos principales desde 2024

La llegada de Aguilar Menéndez se produce en el contexto de una administración marcada por altos niveles de rotación. Además del cambio en el Viceministerio Administrativo, el Viceministerio de Seguridad y el Viceministerio Antinarcóticos también han incorporado nuevos titulares en los meses recientes.

En contraste, el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito mantiene la continuidad de su titular, según confirmó el Ministerio de Gobernación en su resumen de transición.

A lo largo de su trayectoria profesional, Kelvin René Aguilar Menéndez ha desempeñado cargos en instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de Electrificación. Este perfil multisectorial fue uno de los elementos considerados en el proceso de designación, de acuerdo con las declaraciones realizadas por Marco Antonio Villeda en la conferencia.

El Ministerio también reconoció públicamente la labor de Felipe Sánchez durante su tiempo en el puesto y agradeció su disposición en la transición. Según las autoridades, las modificaciones recientes son parte del esfuerzo por consolidar las estrategias de seguridad contempladas en el plan gubernamental.

El actual ciclo de nombramientos y relevos, según han reiterado en varias ocasiones tanto el Ministerio como el ministro Villeda, “busca fortalecer el avance institucional y garantizar beneficios concretos para la ciudadanía a través de medidas orientadas a la seguridad”.

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