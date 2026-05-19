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La indignación de Cachete Sierra tras conocer el precio del álbum del mundial y no poder conseguirlo: “Pasé por cinco kioscos”

A semanas del inicio de la competencia, el actor mostró su enojo por el valor y la escasez del mismo en diferentes puntos de venta

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El actor mostró su indignación por el valor del álbum de figuritas del próximo mundial

Desde los encuentros en Parque Rivadavia para cambiar figuritas hasta la reventa de las mismas, el álbum del mundial se convirtió en todo un fenómeno que despierta pasiones en los fanáticos del fútbol. En ese marco, Cachete Sierra buscó sumarse a la situación, sin embargo, el actor no pudo ocultar su indignación al conocer el precio del producto y no poder adquirirlo en lugar lugar.

“Tengo una crítica muy fuerte lanzaron el álbum nuevo”, comenzó diciendo Sierra en el programa Valet Parking de la Casa Streaming. Luego, el artista se metió de lleno en la controversia: “Ciento cincuenta lukakus el álbum de tapa dura, hijo. El más barato que conseguí en ML (Mercado Libre) es ciento cincuenta mil pesos en ocho cuotas. Pasé por cinco kioscos, nadie tiene el álbum, ni tapa blanda ni tapa dura. El dorado, que tanto anunciaron, quinientos mil pesos está en Mercado Libre. Solo por tener la tapa dorada”.

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Ante la reacción de sus compañeros, Cachete continuó y enumeró detalles que lo indignaban aún más: “Las figuritas no son diferentes. Tampoco está en los quioscos. Uno está esperando al quince. Bueno, se atrasaron una semana más. Bueno, te espero. Me meto a la página y no lo puedo comprar”. Con la idea de ayudar a su compañero, Chechu Bonelli agregó: “Yo tengo la solución para vos, Cachete. Plastificá el álbum de tapa blanda”.

El mal momento de Cachete Sierra portada
Cachete Sierra mostró su enojo por el valor del álbum del mundial

Al darse cuenta que ya había escuchado ese consejo, el actor afirmó: “Eso me dijo mi mamá: “Plastificatelo””. En esa sintonía, otra compañera agregó: “Plastificalo y pintalo de dorado”. Lo cierto es que, al igual que Cachete, miles de fanáticos buscan completar el álbum. Sin embargo, todos los seguidores se enfrentan a un problema clásico de probabilidad que además suele entusiasmar a los matemáticos porque, en el fondo, los coleccionistas no pueden saber de antemano cuánto van a gastar en llenar el bendito álbum.

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Pero desde hace años, dos humiles papers académicos, uno producido en la Universidad de Cardiff para el Mundial 2018 y otro en la Universidad de Ginebra para el Mundial de 2010, modelaron con precisión cuál es la cantidad esperada de sobres que se deberá comprar para alcanzar el objetivo de llenar, guardar y atesorar este juguete que vuelve locos a fanáticos de todo el mundo y de manera muy especial en Argentina.

Infobae adaptó los cálculos de aquellos estudios al álbum Panini de la Copa del Mundo 2026, que por primera vez cuenta con 980 figuritas distintas y, también, trae la novedad de vender sobres de 7 unidades cada uno en lugar de los 5 tradicionales. El hecho de que el Mundial cuente este año con 48 equipos exlplica el aumento de figuritas (cuatro años atrás eran 638 en total) y también el crecimiento de la cantidad de stickers por sobre (la empresa, probablemente, haya querido con este crecimiento de los sobres hacer más asequible el costo de llenar el álbum).

Vista superior del álbum oficial Panini FIFA World Cup 2026 y muchos paquetes de figuritas, algunos abiertos, sobre una mesa de madera
El álbum oficial de figuritas Panini FIFA World Cup 2026, junto con numerosos sobres y figuritas sueltas, se exhiben en una mesa de madera, listos para coleccionistas. (Redes sociales)

El resultado del caso base es contundente: una persona que compre sobres en solitario necesita, en promedio, entre 1.045 sobres para completar la colección. Adaptando esos números a precios argentinos, $2.000 por sobre y $12.000 por el álbum, eso representa un desembolso total esperado de $2.102.000. De nuevo, esta es la cantidad de sobres esperada que deberá comprar un coleccionista que no intercambia figuritas: si la estrategia, nada sensata, de comprar y comprar hasta llenar el álbum se llevara adelante, este sería el costo esperado.

El trabajo de Paul Harper (de la Cátedra de Investigación Operativa de la Universidad de Cardiff, Gales), Panini World Cup Stickers and the Coupon Collectors Problem, establece la base teórica del problema. Su punto de partida es sencillo: al principio, con el album vacío, casi cualquier figurita que sale del sobre es nueva. Pero a medida que el álbum se llena, la probabilidad de obtener una figurita que ya se tiene crece sin pausa, y cada sobre aporta cada vez menos novedades.

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Cachete SierraAlbum Mundial 2026

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