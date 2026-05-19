Los motivos detrás de la huelga de strippers en medio del GP de Canadá de F1

El fin de semana de F1 tendrá una medida de fuerza en la actividad nocturna de Montreal (REUTERS/Brian Snyder)

La huelga convocada por las strippers de Montreal el sábado 23 de mayo coincide con el fin de semana de mayor actividad para los clubes de la ciudad, impulsado por la celebración del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, un evento que cada año atrae cifras récord de visitantes y cobertura mediática.

La elección del día no es casual: según el Comité Autónomo del Trabajo Sexual (SWAC, por sus siglas en inglés), esta movilización busca maximizar el impacto económico en una fecha en la que la afluencia y los ingresos alcanzan su punto más alto, precisamente cuando tanto trabajadoras como clubes perciben la mayor rentabilidad anual.

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“Durante este tiempo, a pesar de que la gerencia gana más dinero, las bailarinas tienen que aguantar condiciones de trabajo que, por lo general, son peores”, expresó el SWAC en un comunicado. Según el colectivo, la huelga representa una oportunidad para presionar en el momento de mayor vulnerabilidad de los empresarios, afectando directamente los ingresos obtenidos en la jornada considerada la más lucrativa del calendario.

La demanda central que moviliza a las trabajadoras sexuales es la abolición de la “tarifa de barra” (bar fee), una cantidad que las strippers deben pagar a los clubes para poder desempeñarse en sus instalaciones. Este cobro es independiente de las ganancias que obtienen mediante bailes y propinas. El SWAC sostiene que este sistema coloca a las trabajadoras en posición de desventaja, ya que las obliga a asumir riesgos financieros y laborales sin la protección que corresponde a una relación de empleo formal.

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Con esta medida de fuerza, las trabajadoras sexuales de Montreal decidieron convocar la huelga el sábado 23 de mayo, víspera de la quinta carrera de la temporada 2026 de la F1, para exigir la eliminación de pagos obligatorios a los clubes y reclamar la equiparación de sus derechos con los del resto de empleados. El Comité Autónomo del Trabajo Sexual subrayó que este día coincide con el mayor flujo de clientes y ganancias tanto para el sector como para la dirección de los clubes, lo que maximiza el impacto de la protesta.

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El SWAC remarcó la desigualdad existente en la caracterización legal de las strippers, argumentando que “se nos considera contratistas independientes; esto significa que, sobre el papel, se nos trata igual que, por ejemplo, a un fontanero independiente que contratarías para las reparaciones de tu casa. El fontanero contratista independiente no es responsable ante nadie más que ante sí mismo, mientras que la stripper contratista independiente es responsable ante la gerencia del club, a expensas de su propio trabajo”.

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Además de la abolición del pago de la tarifa de barra, el comité exige mejoras concretas en seguridad, higiene y en la reducción de la discriminación. La organización también reclama un cambio de estatus laboral que permita a las trabajadoras acceder a las mismas protecciones y derechos que otros sectores regulados.

“Creemos que el Gran Premio es el mejor momento para actuar”, subrayó el colectivo y añadió que la coincidencia con el evento internacional permite dotar de una visibilidad inédita a las reclamaciones históricas del sector en Canadá.

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La huelga de las strippers está programada para celebrarse durante una ronda del campeonato de F1 que, por su formato Sprint, incluye dos carreras en el mismo fin de semana, lo que incrementa aún más el flujo de visitantes y la exposición mediática de la ciudad.