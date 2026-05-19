El desopilante blooper de Evelyn Botto en la entrevista con la cantante Amanda Miguel que la hizo llorar de risa

El blooper de Evelyn Botto con Amanda Miguel y la reacción de Martín Rechimuzzi, Toto Kirzner y Noe Custodio que tentaron a la integrante de Mi primo es así

Durante una transmisión reciente de “Mi primo es así” en Olga, Evelyn Botto protagonizó un episodio memorable de humor al ser sorprendida comiendo un sándwich justo cuando la cantante argentino-mexicana Amanda Miguel giró para mirarla, desatando una ola de risas y bromas en el estudio junto a sus compañeros Martín Rechimuzzi, Noe Custodio y Toto Kirzner.

En el insólito momento, Amanda Miguel estaba recordando sus canciones más emblemáticas cuando giró su cabeza y observó a Botto masticando, lo que provocó carcajadas instantáneas entre los conductores. La escena derivó en una serie de chistes, con Botto reconociendo, entre risas: “Acabo de comer un sándwich en la cara de Amanda...”

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La secuencia continuó luego de la entrevista con el tono lúdico habitual del equipo. “Me dan vergüenza como equipo. Y vos fuiste la peor”, lanzó Rechimuzzi con picardía, imitando después la expresión de la cantante mientras Botto masticaba: “Yo tengo el punto de vista de Amanda y ella estaba... [imita sonidos] Escúchame”. El comentario disparó aún más festejos en el grupo.

El blooper con un sandwich de Evelyn Botto que derivó en las bromas de sus compañeros en Olga que la hicieron llorar de risa

El sándwich que desató las carcajadas en el programa

Mientras la canción “Me mintió” de Amanda Miguel sonaba de fondo, Rechimuzzi continuó: “Parece que le voy a hacer maniobras de Heimlich.” Entre bromas, Noe Custodio buscó excusas divertidas: “Este sándwich podía estar envenenado y teníamos que probarlo para que Amanda Miguel esté bien”.

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Toto Kirzner se sumó intentando recrear el momento desde la perspectiva de la invitada: “¿Te puedo decir cómo fue el plano cuando ella la vio? Hizo así, hizo…” y se llevó un trozo de sándwich a la boca, provocando nuevas risas. Custodio remató: “Te apuesto que Amanda Miguel no iba a mirar más para la izquierda”.

Los chistes persistían. “Y de repente yo la miro y estaba esta institución de la canción latinoamericana viendo a Evelyn (imita sonidos de tragar)]”, dramatizó Rechimuzzi sobre la situación. “¿Sabés lo que fue?”, preguntó Custodio, a lo que el conductor respondió: “Canapé. Comé…”.

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Botto, por su parte, apenas podía hablar de la risa: “¿Sabés lo que fue para mí que Amanda Miguel me mire a los ojos y yo para...”, y debió interrumpir porque las lágrimas le brotaban de lo tentada que estaba. Las bromas siguieron: “Pero aparte lo desgarró… lo desgarró”, apuntó Custodio sobre el sándwich, mientras Rechimuzzi la comparaba: “Es que se lo metió rápido. Pensaste que era como una ardilla”.

Carmen Barbieri, Fede Bal y Evelyn Botto pasaron una divertida noche en el show de Ca7riel y Paco Amoroso (Instagram)

Una salida inolvidable: música y humor con Fede Bal y Carmen Barbieri

La semana pasada, Evelyn Botto compartió una noche especial junto a su pareja Fede Bal y la conductora Carmen Barbieri. El grupo fue invitados por Ca7riel y Paco Amoroso para presenciar su show en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, donde disfrutaron de un espectáculo único y encuentros con los músicos en el backstage.

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Durante el evento, Barbieri expresó en sus redes: “Hermosa noche con mi hijo, la luz de mis ojos”. Los músicos elogiaron a la conductora diciendo: “Pero qué perfumadita te viniste, gracias por venir. Nos vamos a divertir hoy”.

La velada continuó en un restaurante, donde Carmen Barbieri se mostró espontánea ante la cámara: “Soy gorda, no me importa. Me iba bien igual. Antes lo tenía que usar porque era vedette o bailarina, yo era especialista en cancán.” El actor Fede Bal resumió el espíritu de la noche con una frase destacada: “Hoy fue una noche increíble”.

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El ambiente familiar y festivo quedó plasmado tanto en el show como en la cena, con pequeños gestos de complicidad. Tanto en el Movistar Arena como en el restaurante, se impuso el humor y la alegría de compartir.

Episodios como el protagonizado durante el programa y la noche junto a Ca7riel y Paco Amoroso muestran cómo el humor transforma situaciones cotidianas en anécdotas imborrables. En cada ocasión, el grupo reafirmó que siempre existe un motivo para sorprenderse y reír juntos, dejando tras de sí una jornada donde la risa fue la verdadera protagonista.

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En el corazón de la experiencia, ninguna anécdota basta por sí sola: fue la suma de momentos y la capacidad de reírse juntos lo que hizo de la jornada una historia difícil de contar en su totalidad, pero imposible de olvidar.