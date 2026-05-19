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Del contrato que renovó Tomás Galván con una millonaria cláusula al guiño de Otamendi en las redes: las buenas noticias en River Plate

El mediocampista firmó su extensión de contrato en el Monumental junto al presidente Di Carlo, mientras que el defensor de la Selección agitó las redes con un mensaje que ilusionó a los hinchas

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tomás galván y stefano di carlo, presidente de River
Tomás Galván y Stefano Di Carlo, presidente de River Plate

Este martes, los hinchas de River Plate recibieron dos muy buenas noticias. El club de Núñez cerró la renovación de Tomás Galván con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, mientras que Nicolás Otamendi agitó las redes con una publicación que los simpatizantes millonarios no tardaron en interpretar como un guiño hacia su regreso.

La firma se concretó en las oficinas del Más Monumental en presencia del presidente Stefano Di Carlo. El volante de 26 años extendió su vínculo —que vencía a fin de este año— hasta diciembre de 2028, con una mejora salarial acorde a su protagonismo en el equipo. La cláusula de 100 millones de euros lo incorpora al selecto grupo de jugadores del plantel con esa protección contractual, una política que el club aplica con creciente frecuencia en renovaciones y contratos de juveniles.

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El camino de Galván hasta este presente estuvo lejos de ser lineal. Su debut en Primera División ocurrió en el Superclásico de 2021, un partido marcado por un brote de coronavirus que obligó a River a presentarse con un plantel diezmado. Tras esa aparición, el oriundo de El Talar salió cedido en cuatro oportunidades consecutivas: Defensa y Justicia, Colón, Tigre y Vélez. Fue justamente su paso por el Fortín, a pedido de Sebastián Domínguez, el que convenció a Marcelo Gallardo de darle una oportunidad durante la última pretemporada.

Con la llegada de Eduardo Coudet al banco, Galván no solo mantuvo su lugar, sino que cambió de posición y de rol sin perder la titularidad. En lo que va del año acumula 23 presencias en 24 partidos, con 1.684 minutos disputados, dos goles —ambos ante Belgrano de Córdoba— y una asistencia frente a Banfield. Es uno de los jugadores con más minutos en el semestre, un dato que refleja la confianza del cuerpo técnico.

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la publicación de otamendi que ilusión a river
El posteo de Nicolás Otamendi que ilusionó a los hinchas de River Plate

Mientras River cerraba esa operación puertas adentro, desde Portugal llegaba otro movimiento que generó especulación. Nicolás Otamendi, días después de confirmar su salida del Benfica tras seis temporadas como capitán y referente, publicó en su cuenta de Instagram una cita bíblica del Salmo 25:3: “Lo que viene va a ser tan bueno, que después vas a entender el por qué tuviste que esperar”. La publicación se llenó de comentarios de hinchas millonarios.

Desde el entorno del defensor de 38 años se mantiene la cautela, y en Núñez sostienen que no hay ningún acuerdo cerrado. Las charlas comenzaron antes de la llegada del flamante director deportivo Pablo Longoria, con un primer acercamiento formal durante la última fecha FIFA de marzo. En ese momento, Otamendi respondió un escueto “veremos” ante la consulta periodística en el aeropuerto sobre sus posibilidades de volver al fútbol argentino.

El contrato del defensor con el Benfica vence el 30 de junio, lo que lo dejaría libre para negociar sin cargo de transferencia. La hoja de ruta del club prioriza primero la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano el domingo y la fase de grupos de la Copa Sudamericana, para luego avanzar con fuerza en las conversaciones. El convencimiento en Núñez es que, por el proyecto deportivo y el vínculo afectivo de Otamendi con el club, los números entre las partes se cerrarán con rapidez una vez que ambas competencias queden atrás.

La posibilidad de que Otamendi viaje a Argentina de forma anticipada para realizar una preparación física por su cuenta —con el Mundial 2026 en el horizonte— también está sobre la mesa, un movimiento que podría acelerar la concreción del acuerdo.

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