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Los detalles de la “visita” de la barra de Boca Juniors al plantel antes del choque ante Cruzeiro: el mensaje a los jugadores

Referentes de la primera línea de la Doce tuvieron un cara a cara con los jugadores en Ezeiza

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El plantel de Boca, formado antes del partido contra Cruzeiro disputado en Belo Horizonte (REUTERS/Tiago Trindade)
El plantel de Boca, formado antes del partido contra Cruzeiro disputado en Belo Horizonte (REUTERS/Tiago Trindade)

Todo el mundo Boca sabía de antemano la importancia del duelo ante Cruzeiro de este martes por el Grupo D de la Copa Libertadores. Tercero en la tabla de posiciones con seis puntos, el plantel dirigido por Claudio Úbeda ya entendía de la necesidad de un triunfo en La Bombonera para no poner en riesgo la clasificación. Sin embargo, por las dudas, La Doce decidió realizarle un recordatorio cara a cara...

En consecuencia, representantes de la primera línea de la barra, que responden a los tres líderes (Rafael Di Zeo, Mauro Martín y Marcelo Aravena) fueron ayer al Hotel Marriott de Ezeiza, donde Boca se concentra desde este año, para hablar con los jugadores.

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Según pudo saber Infobae, en el encuentro estuvo el grueso del plantel. La barra alegó que fue a “transmitir aliento”, aunque si los jugadores necesitaban respaldo, lo más lógico hubiese sido un banderazo, abierto a todos los hinchas de Boca y no a un grupo privilegiado.

Desde los visitantes subrayan que el diálogo fue “en buenos términos”, aunque hay testigos que aseguran que los más jóvenes se sintieron intimidados. El mensaje fue “déjense de joder, si pierden ustedes, perdemos todos”, en referencia al dinero que no podrá obtener la barra si el equipo queda eliminado del certamen internacional más importante. No hubo una amenaza explícita, aunque habrá que ver la reacción si los resultados en los últimos dos partidos en la fase de grupos no se dan, situación en la que los barras suelen ponerse más efusivos.

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No suena azaroso que el cara a cara se haya dado en Ezeiza, donde la Doce se hace fuerte. De hecho, el citado Aravena es oriundo de la localidad.

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