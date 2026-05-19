El gobierno de Estados Unidos mantiene alerta de viaje para Nicaragua

Estados Unidos mantiene la alerta de viaje para Nicaragua por riesgo de detenciones arbitrarias y restricciones legales. (Visuales IA)

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la continuidad de la alerta de viaje nivel 3 para Nicaragua, recomendando a los ciudadanos norteamericanos reconsiderar cualquier desplazamiento a ese país centroamericano por riesgos de detenciones injustificadas, aplicación arbitraria de la ley y limitaciones en los servicios de salud. La actualización se hizo pública el 14 de mayo, según detalló la Embajada de Estados Unidos en Managua, e incluyó nuevas advertencias sobre las condiciones de seguridad y restricciones legales vigentes en Nicaragua, de acuerdo con un comunicado revisado por Reuters.

Estados Unidos advirtió que los viajeros estadounidenses pueden enfrentar un grave riesgo de detención indebida por parte del Gobierno nicaragüense, y alertó que algunos ciudadanos han permanecido años encarcelados sin acceso regular a familiares ni a funcionarios consulares de su país.

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De acuerdo con la información oficial, se han reportado casos de confiscación de bienes, prohibiciones de salida del territorio y revisiones a dispositivos electrónicos y redes sociales.

La alerta de viaje incorpora la reciente reforma constitucional aprobada el 16 de enero de 2026 en Nicaragua, que prohibió la doble nacionalidad.

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Según el documento del Departamento de Estado, algunos ciudadanos estadounidenses con ascendencia nicaragüense han perdido su nacionalidad local tras la entrada en vigor de esta normativa.

El Departamento de Estado en su página web travel.state.gov reportó que las autoridades estadounidenses consideran que la ley podría afectar a personas previamente reconocidas como nicaragüenses y estadounidenses por igual.

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También estableció restricciones estrictas para los empleados del gobierno norteamericano destacados en Nicaragua. A estos funcionarios se les prohíbe utilizar transporte público y conducir fuera de Managua durante la noche, debido a condiciones inseguras en las carreteras y ausencia de iluminación.

El acceso a lugares definidos como de alto riesgo, como el Mercado Oriental, el Estadio Nacional de Béisbol y clubes nocturnos, también está vedado para el personal diplomático, según reportó el Departamento.

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La alerta nivel 3 del Departamento de Estado recomienda a ciudadanos estadounidenses reconsiderar viajes a Nicaragua. (Visuales IA)

En materia sanitaria, la Embajada de Estados Unidos en Managua reiteró que, aunque la capital dispone de un hospital certificado internacionalmente, la atención médica de emergencia y especializada resulta insuficiente fuera de esa ciudad. El agua potable no se considera segura en la mayor parte del país.

Además, el territorio nicaragüense permanece expuesto a fenómenos naturales como huracanes, tormentas tropicales, terremotos y erupciones volcánicas, según detalló el comunicado.

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La alerta recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar manifestaciones, mantener un perfil bajo y preparar alternativas de comunicación y evacuación. También sugiere eliminar información sensible de teléfonos y redes sociales antes de ingresar a Nicaragua.

Este refuerzo de advertencias ocurre en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas sostenidas entre Washington y el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, caracterizadas por sanciones, denuncias internacionales sobre derechos humanos y medidas internas más restrictivas.

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¿Qué significa la alerta de viaje Nivel 3 (Reconsiderar el viaje) del Departamento de Estado de Estados Unidos?

El Departamento de Estado de Estados Unidos utiliza un sistema de alertas para informar a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar al extranjero. El Nivel 3, denominado “Reconsiderar el viaje”, es el penúltimo en una escala de cuatro niveles y representa una advertencia significativa.

El Departamento de Estado advierte sobre detenciones injustificadas y confiscación de bienes por parte del gobierno nicaragüense. (Visuales IA)

Esta designación se emite cuando existen riesgos graves para la seguridad, la salud o la estabilidad en un país o región específica. Entre los motivos más frecuentes figuran altos índices de criminalidad, actividad terrorista, disturbios civiles, brotes de enfermedades o limitaciones en la infraestructura médica.

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La recomendación asociada al Nivel 3 sugiere que los ciudadanos estadounidenses eviten viajar al destino afectado, a menos que sea estrictamente necesario. El aviso oficial detalla los riesgos presentes y ofrece medidas preventivas para quienes deban viajar por motivos esenciales.

Las alertas de viaje buscan proteger a los viajeros estadounidenses y se actualizan según la evolución de la situación en cada país.

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