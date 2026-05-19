El Salvador

Salvadoreño requerido por una sentencia de violación es arrestado en EE.UU.

Una operación llevó al arresto de una persona originaria de El Salvador en el noroeste de Florida, luego de que autoridades extranjeras alertaran sobre su estadía en el país norteamericano

Guardar
Google icon
Ilustración de un hombre con barba y sudadera gris sujetado por dos policías uniformados con chalecos que dicen "POLICE" y banderas de EE. UU., con luces de emergencia.
Un ciudadano salvadoreño fue capturado con condena pendiente en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina del Sheriff del Condado de Jackson informó este martes por medio de sus canales oficiales que agentes locales colaboraron con autoridades federales para localizar y detener a Pedro De Jesús M., un ciudadano salvadoreño que enfrentaba una condena pendiente de ocho años por violación en su país.

El operativo, realizado en la localidad de Marianna, en el noroeste de Florida, permitió identificar y trasladar sin incidentes al detenido a la correccional local, según comunicó la Oficina del Sheriff.

PUBLICIDAD

El procedimiento se desarrolló el 14 de mayo de 2026, tras recibir la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson (JCSO por sus siglas en inglés) una alerta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

La notificación advertía que Pedro De Jesús M. se encontraba posiblemente residiendo y trabajando en el área. Las autoridades salvadoreñas habían solicitado la colaboración internacional para lograr su aprehensión, ya que el hombre buscaba evadir la justicia tras ser condenado en su país de origen.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo divulgado por autoridades, los agentes locales colaboraron en el operativo junto con funcionarios federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional.

El operativo se ejecutó en un negocio emplazado en la ciudad de Marianna, donde se localizó e identificó al sospechoso. “Este caso pone de relieve las fuertes alianzas entre los organismos policiales locales y federales”, declaró el sheriff Donnie Edenfield en el comunicado distribuido. “Vamos a seguir trabajando con nuestros socios para localizar a personas que intentan evadir la justicia”.

Un hombre con barba ligera y sudadera gris está sentado en el asiento trasero de un coche con rejilla protectora y luces rojas y azules en el exterior.
La detención del salvadoreño se realizó sin incidentes y culminó con el traslado de Molina Hernández al centro correccional local en el noroeste de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades identificaron y detuvieron a prófugo salvadoreño

Las autoridades estadounidenses destacaron que la coordinación entre agencias locales y federales se ha fortalecido en los últimos años, que permite a las policías locales colaborar en tareas de identificación y traslado de personas buscadas por delitos migratorios o penales.

Según información de la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson, este tipo de acuerdos facilita la detención y el procesamiento de individuos requeridos por la justicia internacional.

En el caso del salvadoreño, la cooperación internacional resultó clave para su localización. El proceso incluyó el cruce de datos entre la Oficina del Sheriff, el DHS y las autoridades locales. Una vez que fue localizado, los agentes federales y locales procedieron a su detención en condiciones que, según el informe oficial, “no presentaron incidentes ni resistencia por parte del detenido”.

El detenido tenía una condena de ocho años impuesta por un tribunal de El Salvador y residía de forma clandestina en Florida. (Cortesía: Oficina del Sheriff del Condado de Jackson)
El detenido tenía una condena de ocho años impuesta por un tribunal de El Salvador y residía de forma clandestina en Florida. (Cortesía: Oficina del Sheriff del Condado de Jackson)

El sheriff Donnie Edenfield agradeció la colaboración de todas las entidades involucradas y destacó que el trabajo coordinado permite dar respuesta a solicitudes internacionales de captura. “Vamos a continuar nuestra labor en conjunto para garantizar que quienes enfrentan cargos graves no logren eludir la acción de la justicia, sin importar las fronteras”, sostuvo el jefe policial.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jackson confirmó que el ciudadano salvadoreño permanece en custodia a la espera de los procedimientos correspondientes para su extradición o traslado internacional, bajo supervisión de las autoridades federales.

Las partes participantes reiteraron su compromiso de mantener la cooperación activa en casos similares que involucren delitos graves y búsqueda internacional.

Temas Relacionados

Oficina del Sheriff Condado de JacksonFloridaCooperación InternacionalExtradiciónEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diputada en Honduras propone hasta 40 Años de Cárcel y cadena perpetua por femicidio

La diputada del Partido Liberal, Sarai Espinal, presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa de reforma al Código Penal para endurecer las penas por femicidio en Honduras, elevándolas hasta 40 años de prisión e incorporando la posibilidad de cadena perpetua en los casos agravados.

Diputada en Honduras propone hasta 40 Años de Cárcel y cadena perpetua por femicidio

Nueve de cada 10 consumidores en Panamá están listos para adoptar pagos digitales en sus transacciones, señala estudio

Las transferencias basadas en cuenta bancaria se consolidan como el método de pago digital más utilizado en el país

Nueve de cada 10 consumidores en Panamá están listos para adoptar pagos digitales en sus transacciones, señala estudio

El gobierno de Guatemala elabora plan de contingencia ante amenazas climáticas para el corredor seco

Las zonas agrícolas expuestas a déficit de lluvias y temperaturas elevadas requerirán acciones coordinadas para la gestión de reservas alimentarias y el fortalecimiento de capacidades productivas frente a un escenario de prolongada sequía

El gobierno de Guatemala elabora plan de contingencia ante amenazas climáticas para el corredor seco

Honduras descarta cárceles en islas y reforzará presencia militar en las calles, afirma Zambrano

Honduras apostará por una estrategia de seguridad más agresiva contra el crimen organizado, con nuevas cárceles, mayor participación militar y una agencia especializada para enfrentar a maras y pandillas

Honduras descarta cárceles en islas y reforzará presencia militar en las calles, afirma Zambrano

Comité técnico pide a Mulino vetar proyecto que cambia ley de protección de arrecifes

El organismo asegura que nunca fue consultado formalmente pese a tener atribuciones creadas por la Ley 304 de 2022

Comité técnico pide a Mulino vetar proyecto que cambia ley de protección de arrecifes

TECNO

Epic Games: qué juegos están gratis hoy 19 de mayo de 2026

Epic Games: qué juegos están gratis hoy 19 de mayo de 2026

Cuántos años de vida útil tiene una TV y cuál es el secreto para que dure más

Las gafas inteligentes no tienen que ser un problema de privacidad: aprende a cuidarte de sus cámaras

El nuevo avance de Japón que podría multiplicar por 1.000 la velocidad de las computadoras sin generar calor

Cómo asegurar una videollamada estable: claves para tu conexión

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Rick & Morty’ confirmó que la película de la serie está en desarrollo

El creador de ‘Rick & Morty’ confirmó que la película de la serie está en desarrollo

Los conciertos gratuitos impulsan la vida cultural y el turismo en Nueva York

‘Si los deseos mataran’: todo sobre la serie coreana de Netflix que está atrapando a los fans del suspenso

“El trabajo y la búsqueda nunca se detienen”: Ralph Fiennes y el legado familiar que marcó su carrera

La reflexión de Chace Crawford sobre la serie que lo lanzó a la fama: “Gossip Girl se adelantó a su tiempo”

MUNDO

Zelensky anunció nuevos planes de ataque para junio contra objetivos en territorio ruso

Zelensky anunció nuevos planes de ataque para junio contra objetivos en territorio ruso

El secreto detrás de la conservación de Leptis Magna, el tesoro romano que asombra al mundo

La oposición a la guerra en Irán suma apoyo en el Senado de Estados Unidos tras una votación clave

Las fuerzas armadas israelíes interceptaron la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

Jabalíes salvajes en Chernóbil: por qué son cada vez más radiactivos