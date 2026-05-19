Salvadoreño requerido por una sentencia de violación es arrestado en EE.UU.

Un ciudadano salvadoreño fue capturado con condena pendiente en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina del Sheriff del Condado de Jackson informó este martes por medio de sus canales oficiales que agentes locales colaboraron con autoridades federales para localizar y detener a Pedro De Jesús M., un ciudadano salvadoreño que enfrentaba una condena pendiente de ocho años por violación en su país.

El operativo, realizado en la localidad de Marianna, en el noroeste de Florida, permitió identificar y trasladar sin incidentes al detenido a la correccional local, según comunicó la Oficina del Sheriff.

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El procedimiento se desarrolló el 14 de mayo de 2026, tras recibir la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson (JCSO por sus siglas en inglés) una alerta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

La notificación advertía que Pedro De Jesús M. se encontraba posiblemente residiendo y trabajando en el área. Las autoridades salvadoreñas habían solicitado la colaboración internacional para lograr su aprehensión, ya que el hombre buscaba evadir la justicia tras ser condenado en su país de origen.

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De acuerdo con lo divulgado por autoridades, los agentes locales colaboraron en el operativo junto con funcionarios federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional.

El operativo se ejecutó en un negocio emplazado en la ciudad de Marianna, donde se localizó e identificó al sospechoso. “Este caso pone de relieve las fuertes alianzas entre los organismos policiales locales y federales”, declaró el sheriff Donnie Edenfield en el comunicado distribuido. “Vamos a seguir trabajando con nuestros socios para localizar a personas que intentan evadir la justicia”.

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La detención del salvadoreño se realizó sin incidentes y culminó con el traslado de Molina Hernández al centro correccional local en el noroeste de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades identificaron y detuvieron a prófugo salvadoreño

Las autoridades estadounidenses destacaron que la coordinación entre agencias locales y federales se ha fortalecido en los últimos años, que permite a las policías locales colaborar en tareas de identificación y traslado de personas buscadas por delitos migratorios o penales.

Según información de la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson, este tipo de acuerdos facilita la detención y el procesamiento de individuos requeridos por la justicia internacional.

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En el caso del salvadoreño, la cooperación internacional resultó clave para su localización. El proceso incluyó el cruce de datos entre la Oficina del Sheriff, el DHS y las autoridades locales. Una vez que fue localizado, los agentes federales y locales procedieron a su detención en condiciones que, según el informe oficial, “no presentaron incidentes ni resistencia por parte del detenido”.

El detenido tenía una condena de ocho años impuesta por un tribunal de El Salvador y residía de forma clandestina en Florida. (Cortesía: Oficina del Sheriff del Condado de Jackson)

El sheriff Donnie Edenfield agradeció la colaboración de todas las entidades involucradas y destacó que el trabajo coordinado permite dar respuesta a solicitudes internacionales de captura. “Vamos a continuar nuestra labor en conjunto para garantizar que quienes enfrentan cargos graves no logren eludir la acción de la justicia, sin importar las fronteras”, sostuvo el jefe policial.

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La Oficina del Sheriff del Condado de Jackson confirmó que el ciudadano salvadoreño permanece en custodia a la espera de los procedimientos correspondientes para su extradición o traslado internacional, bajo supervisión de las autoridades federales.

Las partes participantes reiteraron su compromiso de mantener la cooperación activa en casos similares que involucren delitos graves y búsqueda internacional.

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