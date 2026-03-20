Vitamina B6: por qué es importante y cómo sumarla a la dieta diaria

La vitamina B6, conocida como piridoxina, es esencial para el metabolismo y la función neurológica en todas las etapas de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a no ser tan conocida como otras vitaminas del complejo B, la vitamina B6 es indispensable para el metabolismo, la función neurológica y la producción de energía en el organismo. Aunque su papel es esencial, gran parte de la población desconoce su relevancia y los riesgos asociados a su deficiencia, según advierte Harvard Health Publishing.

Conocida como piridoxina, esta vitamina participa en más de 100 reacciones enzimáticas que permiten la conversión de proteínas, carbohidratos y grasas en energía, además de intervenir en la síntesis de neurotransmisores como serotonina, dopamina y GABA, fundamentales para el estado de ánimo, el sueño y la respuesta al estrés.

El organismo no almacena grandes cantidades de vitamina B6, por lo que debe obtenerse a diario con la alimentación. Las dietas sin productos animales requieren planificación para evitar deficiencias, que pueden afectar funciones vitales. Esta vitamina es clave para producir hemoglobina, regular la homocisteína y el ácido fólico, fortalecer el sistema inmunológico y almacenar energía en músculos e hígado.

Prevalencia y riesgos de la deficiencia de vitamina B6

De acuerdo con la revista Nutrients, citada por Harvard Health Publishing, cerca del 13% de los adultos estadounidenses presenta niveles insuficientes de vitamina B6. El riesgo aumenta en personas con dietas monótonas, baja ingesta de alimentos frescos, adultos mayores —por reducción de la absorción intestinal—, embarazadas, lactantes y pacientes con enfermedades gastrointestinales como la enfermedad celíaca o de Crohn.

El uso prolongado de ciertos medicamentos, como anticonvulsivos, fármacos para la tuberculosis o anticonceptivos orales, también puede afectar los niveles de esta vitamina.

La deficiencia de vitamina B6 afecta aproximadamente al 13% de los adultos y eleva el riesgo de síntomas como debilidad, fatiga y desórdenes neurológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deficiencia de vitamina B6 suele manifestarse primero con síntomas como debilidad, fatiga, irritabilidad, insomnio y alteraciones cognitivas. En casos más avanzados, puede causar neuropatías periféricas, anemia microcítica —con glóbulos rojos pequeños—, alteraciones inmunológicas y lesiones cutáneas. En niños, la carencia puede afectar el desarrollo neurológico, mientras que en adultos mayores se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares.

Las personas que reducen el consumo de carne, pescado y lácteos y no incorporan alternativas vegetales, como legumbres y frutos secos, son las más propensas a desarrollar deficiencia. Otros factores de riesgo incluyen el envejecimiento, el embarazo, la lactancia y la presencia de afecciones médicas que dificultan la absorción de nutrientes.

Fuentes alimenticias principales y recomendaciones dietéticas

La piridoxina se encuentra tanto en alimentos de origen animal como vegetal. Entre los productos animales predominan el pescado, las carnes blancas y los lácteos; en el grupo vegetal destacan legumbres, frutos secos, bananas, papas y espinacas.

Por ejemplo, una taza de garbanzos enlatados aporta 1,1 mg de vitamina B6, tres onzas (85 g) de salmón cocido contienen 0,6 mg, una taza de papas cocidas suma 0,4 mg y una banana mediana proporciona 0,4 mg.

La ingesta diaria recomendada de vitamina B6 varía entre 1,3 y 1,7 mg, adaptándose a la edad, el sexo, el embarazo y la lactancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones diarias varían según la edad y el sexo: para adultos de 19 a 50 años, se sugiere 1,3 mg; a partir de los 51 años, 1,7 mg diarios en hombres y 1,5 mg diarios en mujeres. Durante el embarazo y la lactancia, las necesidades pueden incrementarse, por lo que se recomienda consultar con un profesional de la salud para evaluar la suplementación si fuera necesario.

Las dietas vegetarianas o veganas bien planificadas, que incluyen regularmente legumbres y frutos secos, suelen cubrir los requerimientos de esta vitamina. Sin embargo, Harvard Health Publishing advierte que eliminar productos animales sin una sustitución adecuada puede elevar el riesgo de deficiencia.

En estos casos, el uso de suplementos multivitamínicos puede ser una alternativa válida, siempre bajo orientación profesional, ya que el consumo excesivo y prolongado de vitamina B6 puede provocar toxicidad, con síntomas como neuropatía sensorial o alteraciones cutáneas.

Importancia de una dieta equilibrada y el papel de los suplementos

Mantener una dieta variada, rica en alimentos frescos y naturales, es la mejor estrategia para cubrir las necesidades de vitamina B6 en la mayoría de las personas, según Harvard Health Publishing.

Los suplementos resultan útiles ante restricciones dietéticas específicas, embarazo, lactancia, envejecimiento o enfermedades que dificultan la absorción, y siempre deben ser indicados por un profesional de la salud.

Mantener una dieta variada, rica en alimentos frescos, asegura el aporte adecuado de vitamina B6 sin necesidad rutinaria de suplementos artificiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos no solo proporcionan vitaminas sino también fitoquímicos, fibra y otros compuestos bioactivos ausentes en los suplementos. Aunque la suplementación puede corregir deficiencias puntuales, la variedad y calidad de los alimentos frescos sigue siendo insustituible para una salud integral.

La planificación alimentaria adaptada a cada etapa de la vida y asesorada por profesionales de la nutrición asegura un aporte adecuado de vitamina B6 y otros nutrientes esenciales. De esta manera, se previenen carencias y se promueve un funcionamiento óptimo del organismo a lo largo de los años.