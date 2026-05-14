5 ejercicios para aliviar la tensión en los isquiotibiales y proteger la columna vertebral

La rigidez de los isquiotibiales por sedentarismo y falta de flexibilidad puede causar dolor lumbar y afectar la movilidad diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término isquiotibiales describe a un grupo de músculos situados en la parte posterior del muslo, conocidos anatómicamente como bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso.

Permiten doblar la rodilla y extender la cadera, funciones esenciales para caminar, correr y saltar. Los isquiotibiales conectan la pelvis con la tibia y el peroné, influyendo directamente en la postura, el equilibrio y el funcionamiento general de las extremidades inferiores.

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Según la fisioterapeuta Marissa Cummo, citada por la revista especializada Popular Science, estos músculos suelen ser objeto de atención cuando se habla de molestias derivadas del sedentarismo y la flexibilidad limitada.

Causas y consecuencias de la rigidez en los isquiotibiales

La rigidez en los isquiotibiales suele originarse por la inactividad prolongada, como pasar muchas horas sentado, lo que acorta estos músculos y reduce su flexibilidad.

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Una flexibilidad reducida en los isquiotibiales puede provocar dolor lumbar, dificultad para caminar y aumento del riesgo de lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso excesivo, los ejercicios intensos y la falta de calentamiento también pueden provocar contracciones de protección y lesiones, incrementando la tirantez muscular. El desequilibrio con otros grupos musculares, como glúteos o cuádriceps, contribuye a que los isquiotibiales trabajen de más o de menos, alterando su armonía.

Las consecuencias de esta rigidez incluyen dolor lumbar, ya que los isquiotibiales tensos modifican la posición de la pelvis y limitan la movilidad en tareas cotidianas como caminar o subir escaleras.

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Esta restricción obliga a otras zonas del cuerpo a compensar el movimiento, aumentando el riesgo de lesiones y malas posturas. Según la fuente consultada por la revista especializada Popular Science, la reducción del rango de movimiento y el dolor de espalda son problemas frecuentes asociados con la falta de flexibilidad en estos músculos.

Beneficios de los estiramientos para los isquiotibiales

La práctica regular de estiramientos para los isquiotibiales ofrece ventajas que promueven su alargamiento, mejoran la capacidad de movimiento y protegen otras zonas del cuerpo de compensaciones dañinas. Uno de los beneficios directos es la prevención de lesiones: unos isquiotibiales flexibles disminuyen la necesidad de que otros grupos musculares asuman su función, evitando el desgaste repetitivo.

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El sedentarismo y el uso excesivo durante ejercicios intensos son causas frecuentes de la rigidez en los isquiotibiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la reducción del dolor lumbar es otra consecuencia positiva de los estiramientos, ya que unos músculos menos tensos tiran menos de la pelvis y alivian la presión sobre la columna vertebral y los músculos de la espalda. El rendimiento físico también se ve beneficiado: tanto en el ejercicio como en la vida diaria, unos isquiotibiales flexibles permiten moverse con mayor facilidad y eficiencia.

Ejercicios de estiramiento para los isquiotibiales

Existen diversos ejercicios para estirar los isquiotibiales que pueden realizarse en casa sin equipamiento complejo. Entre los más efectivos se encuentran:

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1. Estiramiento acostado de una pierna

Acostarse boca arriba con ambas piernas flexionadas, pasar una toalla o banda por la planta del pie y extender la pierna hacia el techo, manteniendo la otra flexionada. Sostener entre quince y treinta segundos y alternar de pierna.

El estiramiento acostado de una pierna permite trabajar los isquiotibiales en casa sin necesidad de equipamiento profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Flexión hacia adelante sentado

Sentarse con la espalda recta y las piernas extendidas al frente, inclinar el torso hacia los pies hasta sentir el estiramiento, sin forzar la espalda. Mantener entre quince y treinta segundos.

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La flexión hacia adelante sentado es un ejercicio sencillo para elongar los isquiotibiales y mantener la salud muscular de las piernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Estiramiento de isquiotibiales en posición de rodillas

Desde la posición de rodillas, extender una pierna al frente con el talón apoyado y el pie en flexión, inclinar el torso hacia la pierna extendida. Sostener entre quince y treinta segundos y cambiar de lado.

El estiramiento de isquiotibiales en posición de rodillas ofrece una alternativa efectiva para quienes buscan variedad en su rutina de elongación (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Postura de perro boca abajo

Desde la posición de cuadrupedia, elevar las caderas hacia el techo y bajar los talones hacia el suelo, manteniendo las piernas y la espalda estiradas. Mantener entre quince y treinta segundos.

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La postura de perro boca abajo, inspirada en yoga, mejora el estiramiento de los isquiotibiales y la movilidad general del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Flexión de pie hacia adelante

De pie, con las piernas juntas, inclinarse desde la cadera hacia los pies sin doblar la espalda, manteniendo las piernas rectas. Sostener entre quince y treinta segundos.

La flexión de pie hacia adelante, realizada correctamente, contribuye a estirar los isquiotibiales sin comprometer la salud de la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones generales para estirar los isquiotibiales de forma segura

Para lograr que los estiramientos de isquiotibiales sean efectivos y no generen nuevas molestias, es fundamental realizarlos de manera adecuada y constante.

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Según Cummo, lo ideal es incorporar estos ejercicios en la rutina diaria, ya que la flexibilidad se pierde con rapidez si el cuerpo no se estira regularmente, muy similar a lo que ocurre con una banda elástica que vuelve a su estado original si no se utiliza.

Es fundamental incluir estiramientos de isquiotibiales en la rutina diaria para preservar la flexibilidad y evitar molestias persistentes

Durante los estiramientos, es esencial mantener una respiración constante y profunda, evitando contener el aire, ya que esto puede incrementar la tensión muscular. No se debe forzar el rango de movimiento ni realizar rebotes, ya que esto puede producir lesiones.

El estiramiento debe sentirse como una tensión suave y nunca como dolor. En caso de experimentar dolor agudo o notar una molestia persistente, se recomienda consultar a un profesional de la salud.