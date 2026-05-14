5 ejercicios para aliviar la tensión en los isquiotibiales y proteger la columna vertebral

El término isquiotibiales describe a un grupo de músculos situados en la parte posterior del muslo, conocidos anatómicamente como bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso.
Permiten doblar la rodilla y extender la cadera, funciones esenciales para caminar, correr y saltar. Los isquiotibiales conectan la pelvis con la tibia y el peroné, influyendo directamente en la postura, el equilibrio y el funcionamiento general de las extremidades inferiores.
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Según la fisioterapeuta Marissa Cummo, citada por la revista especializada Popular Science, estos músculos suelen ser objeto de atención cuando se habla de molestias derivadas del sedentarismo y la flexibilidad limitada.
Causas y consecuencias de la rigidez en los isquiotibiales
La rigidez en los isquiotibiales suele originarse por la inactividad prolongada, como pasar muchas horas sentado, lo que acorta estos músculos y reduce su flexibilidad.
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El uso excesivo, los ejercicios intensos y la falta de calentamiento también pueden provocar contracciones de protección y lesiones, incrementando la tirantez muscular. El desequilibrio con otros grupos musculares, como glúteos o cuádriceps, contribuye a que los isquiotibiales trabajen de más o de menos, alterando su armonía.
Las consecuencias de esta rigidez incluyen dolor lumbar, ya que los isquiotibiales tensos modifican la posición de la pelvis y limitan la movilidad en tareas cotidianas como caminar o subir escaleras.
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Esta restricción obliga a otras zonas del cuerpo a compensar el movimiento, aumentando el riesgo de lesiones y malas posturas. Según la fuente consultada por la revista especializada Popular Science, la reducción del rango de movimiento y el dolor de espalda son problemas frecuentes asociados con la falta de flexibilidad en estos músculos.
Beneficios de los estiramientos para los isquiotibiales
La práctica regular de estiramientos para los isquiotibiales ofrece ventajas que promueven su alargamiento, mejoran la capacidad de movimiento y protegen otras zonas del cuerpo de compensaciones dañinas. Uno de los beneficios directos es la prevención de lesiones: unos isquiotibiales flexibles disminuyen la necesidad de que otros grupos musculares asuman su función, evitando el desgaste repetitivo.
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Además, la reducción del dolor lumbar es otra consecuencia positiva de los estiramientos, ya que unos músculos menos tensos tiran menos de la pelvis y alivian la presión sobre la columna vertebral y los músculos de la espalda. El rendimiento físico también se ve beneficiado: tanto en el ejercicio como en la vida diaria, unos isquiotibiales flexibles permiten moverse con mayor facilidad y eficiencia.
Ejercicios de estiramiento para los isquiotibiales
Existen diversos ejercicios para estirar los isquiotibiales que pueden realizarse en casa sin equipamiento complejo. Entre los más efectivos se encuentran:
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1. Estiramiento acostado de una pierna
Acostarse boca arriba con ambas piernas flexionadas, pasar una toalla o banda por la planta del pie y extender la pierna hacia el techo, manteniendo la otra flexionada. Sostener entre quince y treinta segundos y alternar de pierna.
2. Flexión hacia adelante sentado
Sentarse con la espalda recta y las piernas extendidas al frente, inclinar el torso hacia los pies hasta sentir el estiramiento, sin forzar la espalda. Mantener entre quince y treinta segundos.
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3. Estiramiento de isquiotibiales en posición de rodillas
Desde la posición de rodillas, extender una pierna al frente con el talón apoyado y el pie en flexión, inclinar el torso hacia la pierna extendida. Sostener entre quince y treinta segundos y cambiar de lado.
4. Postura de perro boca abajo
Desde la posición de cuadrupedia, elevar las caderas hacia el techo y bajar los talones hacia el suelo, manteniendo las piernas y la espalda estiradas. Mantener entre quince y treinta segundos.
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5. Flexión de pie hacia adelante
De pie, con las piernas juntas, inclinarse desde la cadera hacia los pies sin doblar la espalda, manteniendo las piernas rectas. Sostener entre quince y treinta segundos.
Recomendaciones generales para estirar los isquiotibiales de forma segura
Para lograr que los estiramientos de isquiotibiales sean efectivos y no generen nuevas molestias, es fundamental realizarlos de manera adecuada y constante.
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Según Cummo, lo ideal es incorporar estos ejercicios en la rutina diaria, ya que la flexibilidad se pierde con rapidez si el cuerpo no se estira regularmente, muy similar a lo que ocurre con una banda elástica que vuelve a su estado original si no se utiliza.
Durante los estiramientos, es esencial mantener una respiración constante y profunda, evitando contener el aire, ya que esto puede incrementar la tensión muscular. No se debe forzar el rango de movimiento ni realizar rebotes, ya que esto puede producir lesiones.
El estiramiento debe sentirse como una tensión suave y nunca como dolor. En caso de experimentar dolor agudo o notar una molestia persistente, se recomienda consultar a un profesional de la salud.
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