Política

La Libertad Avanza presentó un proyecto para abaratar compras con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires

Un diputado libertario propuso en la legislatura bonaerense que se elimine el impuesto al sello en las operaciones que se realicen por este medio. “Es un alivio fiscal”, aseguró el autor de la iniciativa

Guardar
Google icon
Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de crédito blanca junto a un terminal POS que muestra "APPROVED" y "$39.00", con víveres en un cinturón transportador al fondo.
El bloque de La Libertad Avanza propuso eliminar el impuesto de sellos en las operaciones con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires.

El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para eliminar el impuesto de sellos sobre las operaciones realizadas con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, firmada por 17 diputados del espacio, apunta a reducir una carga tributaria que, según sus autores, encarece el consumo formal y estimula la informalidad económica.

El autor de la propuesta, el diputado provincial Oscar Liberman, sostuvo que se trata de “un alivio fiscal para los contribuyentes que tendrá un impacto positivo en el consumo formal”. La medida busca derogar el artículo 252 del Código Fiscal bonaerense (Ley N° 10.397), que actualmente grava con una alícuota del 1,2% todos los débitos o cargos del período formalizados mediante tarjetas de crédito. Según Liberman, ese porcentaje eleva los costos de cada transacción y empuja a los usuarios hacia canales no declarados.

PUBLICIDAD

El proyecto también modifica el artículo 258 del mismo código y la Ley Impositiva vigente (Ley 15.558), en los tramos referidos al impuesto de sellos sobre este tipo de operaciones. De prosperar en la Cámara, la reforma representaría un cambio directo en el bolsillo de los bonaerenses que utilizan tarjetas de crédito como medio habitual de pago, argumentaron sus autores.

El argumento central de Liberman no es solo de orden económico, sino también jurídico. El legislador señaló que el resumen de tarjeta de crédito no reúne las condiciones que la propia Ley de Coparticipación Federal exige para que un documento quede alcanzado por el gravamen. Según el artículo 9, inciso b, apartado 2 de esa norma, un instrumento sujeto al impuesto de sellos debe revestir “los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes”.

PUBLICIDAD

El proyecto impulsado por Oscar Liberman argumenta que el impuesto de sellos sobre tarjetas de crédito fomenta la informalidad económica y encarece el consumo formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El proyecto impulsado por Oscar Liberman argumenta que el impuesto de sellos sobre tarjetas de crédito fomenta la informalidad económica y encarece el consumo formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liberman afirmó que el resumen periódico de una tarjeta no cumple ese requisito porque no está firmado ni reconocido por su titular, y porque la Ley Nacional de Tarjeta de Crédito 25.065 establece en su artículo 39 que el emisor necesita documentación adicional para ejecutar un saldo impago. “Del propio régimen legal de tarjetas de crédito se deduce que la liquidación o resumen periódico no constituye título suficiente para iniciar una acción judicial”, precisó el diputado.

A partir de ese razonamiento, Liberman concluyó que “la provincia de Buenos Aires no tiene potestad alguna para apartarse de la definición” que fija la coparticipación federal. En esa línea, calificó el proyecto como “una corrección jurídica hacia un sistema tributario más justo” y rechazó que el fisco provincial deba intervenir en cada transacción privada: “El Estado no puede seguir viendo cada operación privada como una oportunidad para cobrar un impuesto más”, sostuvo.

La iniciativa fue acompañada por otros 16 legisladores del bloque libertario: Juan Osaba, Agustín Romo, Francisco Adorni, Maximiliano Bondarenko, Nahuel Sotelo Larcher, Geraldine Calvella, María Fernanda Coitinho, Oriana Colugnatti, Analía Corvino, Pablo Morillo, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Carla Pannelli, Florencia Retamoso, Gastón Abonjo y Vera Chávez Ramón. El respaldo interno refleja una posición unificada del espacio en materia de reducción de la presión tributaria provincial.

La presentación del proyecto se enmarca en una agenda más amplia de La Libertad Avanza orientada a la desregulación fiscal y la reducción del gasto estatal, tanto a nivel nacional como en los distritos donde el partido tiene representación legislativa, en línea con el posicionamiento ideológico que predica el presidente Javier Milei, quien considera a los impuestos como “un robo”.

En el caso bonaerense, la bancada busca instalar el debate sobre tributos que, a su criterio, carecen de sustento legal y penalizan el consumo declarado.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaLegislatura bonaerenseImpuesto de SellosTarjetas de Crédito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La oposición bonaerense pidió crear una comisión para la normalización de IOMA ante la falta de coberturas

El proyecto fue presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires por un grupo de diputados provinciales de la UCR. Apuntan a auditar la deuda de la obra social y controlar el proceso de compra de los medicamentos de alta complejidad

La oposición bonaerense pidió crear una comisión para la normalización de IOMA ante la falta de coberturas

Tipito Enojado, influencer libertario: “La mayoría que votó a Milei no está de acuerdo con la convocatoria universitaria”

En Infobae a la Tarde, Pablo Martínez opinó sobre el clima social, la batalla cultural en redes y el futuro del proyecto libertario tras la movilización universitaria

Tipito Enojado, influencer libertario: “La mayoría que votó a Milei no está de acuerdo con la convocatoria universitaria”

En su adiós a la Argentina, el embajador de Emiratos Árabes Unidos resaltó el apoyo oficial ante los ataques iraníes

La recepción convocó a autoridades nacionales, referentes privados y miembros del cuerpo diplomático, donde se repasaron los logros bilaterales y se resaltó la condena oficial y el apoyo logístico brindados por la Argentina a Emiratos

En su adiós a la Argentina, el embajador de Emiratos Árabes Unidos resaltó el apoyo oficial ante los ataques iraníes

Senado: volvió a comisión un acuerdo con holdouts y no se trata en la sesión de esta tarde

La Cámara alta tenía pensado aprobar un fin de litigio con dos fondos buitre por USD 171 millones. Llegó una adenda desde el Ejecutivo y, por ese motivo, pasa a foja cero. Tendrá que dictaminarse de nuevo, votarse y girarse rápido a Diputados, ya que el plazo inicial de finales de abril fue corrido al último día de mayo

Senado: volvió a comisión un acuerdo con holdouts y no se trata en la sesión de esta tarde

El Tesla Cybertruck del diputado de La Libertad Avanza que estaba estacionado en el Congreso fue remolcado por una grúa

La camioneta del legislador jujeño Manuel Quintar, valuada en más de 100 mil dólares y que estaba sin patente, se encuentra en viaje hacia su provincia. La explicación que le dieron a Infobae

El Tesla Cybertruck del diputado de La Libertad Avanza que estaba estacionado en el Congreso fue remolcado por una grúa

DEPORTES

River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

El jugador de selección que brilló en el Mundial de Clubes y River Plate quiere como refuerzo

El incómodo dilema del Piojo López al tener que elegir al mejor delantero de la historia de los Mundiales

El fuerte respaldo de Jorgelina Cardoso a Di María tras el posteo en defensa de Central: el histórico de Racing que salió al cruce

En medio de la polémica por los arbitrajes, la AFA confirmó a las autoridades de las semifinales del Torneo Apertura

TELESHOW

Graciela Alfano presentó a su insólita mascota en televisión: "Nació para la cámara, alfanizada total"

Graciela Alfano presentó a su insólita mascota en televisión: "Nació para la cámara, alfanizada total"

Quiénes actuarán en vivo en los Premios Gardel 2026

A los 77 años murió la actriz y docente Patricia Gilmoure, que vivía en la Casa del Teatro

Bahiano contó la historia detrás de su mítica canción Pupilas Lejanas: “La grabé medio llorisqueando”

De la seriedad a las carcajadas: el blooper de Lorena Maciel que revolucionó la mañana en el noticiero

INFOBAE AMÉRICA

El deterioro climático y los altos precios impulsan crisis alimentaria en Guatemala

El deterioro climático y los altos precios impulsan crisis alimentaria en Guatemala

República Dominicana blinda su economía: Abinader concreta alianza petrolera y alimentaria histórica con Guyana

Las denuncias de abuso sexual en Guatemala mantienen tendencia al alza en los primeros meses de 2026

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba reforma al Código Electoral y crea curul para la diáspora

El régimen de Cuba respondió a la oferta de ayuda de Estados Unidos: “Las prioridades son combustibles, alimentos y medicinas”