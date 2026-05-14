Superbacterias: cómo la automedicación y el mal uso de antibióticos impulsan la resistencia en la Argentina, según el doctor Eduardo López

El doctor López explicó que las superbacterias son bacterias multirresistentes que evolucionan y desafían los tratamientos antibióticos habituales en hospitales

En una entrevista exclusiva para Infobae en vivo, el infectólogo Eduardo López, jefe del departamento de Medicina e Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, habló de las infecciones intrahospitalarias que causan 28.000 muertes al año en la Argentina y remarcó el desafío que representan las superbacterias multirresistentes en el sistema sanitario.

Durante la charla con el staff de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, López desmenuzó el fenómeno de la multirresistencia: “Nosotros las llamamos bacterias multirresistentes y excepcionalmente panresistentes, porque son resistentes a varios antibióticos y a veces no hay ninguno que funcione”. Explicó que la problemática, lejos de ser local, tiene alcance global: “Esto no ocurre solo en la Argentina, esto es un problema mundial, con mayor o menor penetración”.

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Bacterias que desafían a la medicina

La automedicación ante cuadros virales como gripe o dolor de garganta contribuye al aumento de bacterias resistentes a los antibióticos, explicó el doctor López

El especialista precisó que las llamadas superbacterias son bacterias que los pacientes adquieren en hospitales y que han desarrollado una resistencia notable a los antibióticos. “Estas bacterias vienen evolucionando de tal manera que se hacen resistentes muchas veces a los antibióticos que uno usa empíricamente”, explicó.

El jefe de infectología subrayó que el fenómeno responde a una dinámica mundial y que, en el país, existen bacterias “muy difíciles de tratar”. Para combatirlas, es necesario recurrir a antibióticos de reserva, cuyo uso debe ser sumamente restringido: “Si uno lo empieza a usar en forma empírica, la bacteria está un paso antes y se hace resistente”.

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López detalló que uno de los factores que aceleran este proceso es el uso inadecuado de antibióticos, tanto en humanos como en animales: “Esto está vinculado al uso abusivo o el uso inadecuado de los antibióticos, en el cual tiene parte una sola salud, que es un concepto interesante. También se usaron durante bastante tiempo antibióticos en zoonosis o en veterinaria. Y esto inexorablemente se va transmitiendo al hombre”.

Automedicación y mecanismos de resistencia

El uso inadecuado de antibióticos acelera la aparición de bacterias resistentes según López (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema de la automedicación también fue abordado durante la entrevista. López advirtió que la automedicación viene creciendo mucho: “La automedicación es cuando uno tiene un cuadro viral, como una gripe o un dolor de garganta, y va al farmacéutico o se automedica sin consultar un médico. Eso hace que las bacterias reciban antibióticos innecesariamente y, con el tiempo, se vuelvan resistentes”.

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“Nosotros teníamos antibióticos relativamente nuevos que tenían un amplio espectro, que se llaman carbapenemasas. Pero en los últimos cinco o seis años, estos antibióticos, que eran de reserva, se empezaron a usar en demasía. Y hoy aparecieron gérmenes que producen enzimas que inactivan estos antibióticos”, alertó el experto.

En cuanto a los mecanismos bacterianos, López señaló: “La bacteria tiene dos o tres mecanismos muy interesantes. Tiene enzimas que inactivan los antibióticos, un mecanismo de impermeabilidad que no deja pasar al antibiótico y un tercero, que es genéticamente resistente”. La combinación de estos mecanismos da lugar a la temida multirresistencia.

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El especialista relató cómo la cepa conocida como New Delhi, surgida en India, llegó a Buenos Aires: “Nadie se iba a imaginar que la tenemos en Buenos Aires. Esto se va transmitiendo porque uno puede adquirirla y ser portador en el tubo digestivo sin enfermarse, pero en pacientes internados o inmunocomprometidos, puede pasar a sangre y generar cuadros graves”.

El desafío de los protocolos y el rol del personal médico

Las bacterias multirresistentes requieren antibióticos de reserva cuyo uso debe ser restringido para evitar que pierdan efectividad con el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

López fue enfático respecto a la responsabilidad hospitalaria y la necesidad de protocolos estrictos: “Lo que tenés que trabajar es con criterio de aislamiento, lavado de manos y uso de guantes. Debería ser siempre así, pero la vida real es otra. Es como la infidelidad, no debería ocurrir, pero ocurre”.

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Aclaró que la colonización bacteriana no es sinónimo de infección: “Colonizado no significa infectado. Si uno tiene baja las defensas o hay un procedimiento, hay riesgo que la bacteria pase a sangre. Por eso, en el hospital estudiamos a los pacientes inmunocomprometidos para manejarlos con criterio de aislamiento y medicación adecuada”.

El infectólogo insistió en que estas bacterias aparecen principalmente en ambientes hospitalarios, especialmente en pacientes con internaciones prolongadas o cuadros graves: “En la enorme mayoría de los ambientes vinculados al cuidado de la salud y habitualmente a la internación, o cuando van a terapia intensiva”.

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Las infecciones intrahospitalarias afectan principalmente a pacientes internados por largo tiempo o con enfermedades graves explicó López (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el manejo de los antibióticos de reserva, López aclaró: “Estos antibióticos los guardamos en la caja fuerte y los utilizamos solamente cuando aparecen estos gérmenes. Solo se pueden recetar con la consulta del infectólogo y el dato del laboratorio”.

Respecto al protocolo en la Ciudad de Buenos Aires, indicó: “En general se trata de generalizar estos protocolos. Por ejemplo, el hospital no lo puede entregar salvo a la guardia y hasta el otro día, que debe tener consulta con el infectólogo”.

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La entrevista completa al doctor Eduardo López

Las bacterias multirresistentes no se encuentran en la comunidad sino que se desarrollan en ambientes hospitalarios y de internación prolongada, dijo el doctor Eduardo López

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