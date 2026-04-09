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Selección de Canadá: ¿Qué es la lesión de isquiotibiales que acecha a Alphonso Davies?

La joya del futbol canadiense se encuentra atravesando un momento complicado en su carrera luego de que se confirmara su lesión a días de iniciar la Copa del Mundo

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FILE PHOTO: Jul 5, 2024; Arlington, TX, USA; Venezuela defender Jon Mikel Aramburu (4) knocks the ball away from Canada defender Alphonso Davies (19) during the first half in the 2024 Copa America quarterfinal at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports/File Photo
FILE PHOTO: Jul 5, 2024; Arlington, TX, USA; Venezuela defender Jon Mikel Aramburu (4) knocks the ball away from Canada defender Alphonso Davies (19) during the first half in the 2024 Copa America quarterfinal at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports/File Photo

A pocos meses del pitazo inicial de la Copa del Mundo, el estado físico de la máxima estrella canadiense, Alphonso Davies, se ha convertido en el tema principal de conversación en Canadá. Y es que el jugador del Bayern Munich se ha vuelto un pilar indispensable en el equipo nacional, por lo que su más reciente lesión preocupa a sus fanáticos.

Tras confirmarse una molestia en el tendón de la corva derecho (isquiotibiales), el cuerpo técnico y la afición se mantienen al tanto de la salud del joven futbolista quien se perfilaba para ser una de las figuras, no solo de su selección sino de todo el mundial.

La lesión en el tendón de la corva se refiere a una distensión o desgarro en uno o más de los tres músculos que recorren la parte posterior del muslo (bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso). En atletas explosivos como Davies, esta zona es crítica debido a que estos músculos son los responsables de la aceleración y el frenado brusco.

Su club informó sobre la lesión.
Su club informó sobre la lesión.

<b>Tiempos de recuperación: Una carrera contra el reloj</b>

El tiempo que Davies estará fuera de las canchas depende enteramente de la gravedad del desgarro. Los especialistas dividen esta lesión en tres niveles: Si la lesión de Davies se mantiene en Grado 1, su participación en el debut mundialista del 12 de junio está garantizada. Sin embargo, un Grado 2 obligaría a una rehabilitación milimétrica para evitar recaídas, una constante en la carrera del lateral del Bayern Múnich.

<b>¿Por qué Davies es “insustituible” para Canadá?</b>

Hablar de Alphonso Davies no es solo hablar de un lateral izquierdo; para la selección de la “Hoja de Maple”, él representa el motor táctico y emocional del equipo.

  • Factor Psicológico: Es el líder natural y el primer jugador canadiense en alcanzar la élite mundial absoluta. Su presencia en el campo intimida a los rivales y libera de presión a sus compañeros.
  • Polivalencia Táctica: Bajo el esquema de Jesse Marsch, Davies no solo defiende; a menudo actúa como un extremo o carrilero que rompe líneas. Su velocidad punta (que ha superado los 36 km/h) es la principal arma de contraataque del país anfitrión.
  • Conexión Ofensiva: La sociedad que forma con Jonathan David es responsable de gran parte de la producción goleadora del equipo. Sin Davies, Canadá pierde profundidad y se vuelve un equipo más predecible.

“Alphonso es nuestro termómetro. Si él está bien, el equipo siente que puede ganarle a cualquiera. Sin él, nos falta esa chispa de genialidad que se necesita en un Mundial”, declaró recientemente un miembro del staff técnico.

El volante del Bayern es uno de los futbolistas más destacados de los últimos años para Canadá. (REUTERS/Daniele Mascolo)
El volante del Bayern es uno de los futbolistas más destacados de los últimos años para Canadá. (REUTERS/Daniele Mascolo)

¿Cuándo juega de nuevo la Selección de Canadá?

Antes de que dé inicio de manera oficial la Copa del Mundo, el equipo de la hoja de Maple tendrá dos partidos de local para terminar de ajustar piezas, especialmente en la conexión entre Alphonso Davies y Jonathan David, dos figuras del equipo. Aquí de dejamos las fechas de sus próximos encuentros:

  • 1 de junio: vs. Uzbekistán (Edmonton)
  • 5 de junio: vs. Irlanda (Montreal)

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