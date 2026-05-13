Señales silenciosas de la tiroides: manifestaciones que suelen pasar desapercibidas y afectan la salud

La glándula tiroides es clave para el metabolismo y la regulación de la energía, impactando tanto en el bienestar físico como en el mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La glándula tiroides cumple funciones esenciales en el organismo, ya que regula el metabolismo y los niveles de energía. Tanto el hipotiroidismo, caracterizado por una tiroides hipoactiva, como el hipertiroidismo, definido por una tiroides hiperactiva, pueden pasar inadvertidos durante semanas o meses porque sus síntomas suelen confundirse con los de otros trastornos frecuentes. Estas alteraciones afectan tanto el bienestar físico como el mental, modificando desde los ritmos diarios hasta el estado de ánimo.

El hipotiroidismo y el hipertiroidismo son condiciones en las que la tiroides produce, respectivamente, menos o más hormonas tiroideas de lo necesario. Ambas pueden manifestarse por síntomas como fatiga persistente, variaciones inexplicables en el peso, sensibilidad anormal a las temperaturas y cambios emocionales, según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. La identificación de estos signos justifica la consulta con un especialista para un diagnóstico certero.

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Síntomas principales de los trastornos de la tiroides

Los problemas de tiroides suelen presentarse con cansancio extremo, fluctuaciones de peso y sensibilidad al frío o al calor. El hipotiroidismo puede causar aumento de peso, fatiga que no mejora con el descanso y una mayor lentitud en los movimientos y el habla. Además, quienes lo padecen generalmente presentan ritmo cardiaco lento y digestión dificultosa, lo que se traduce en estreñimiento y riesgo de complicaciones como hemorroides.

La sensibilidad al frío y la ralentización del metabolismo son señales características del hipotiroidismo presentes en una gran proporción de pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mujeres, son frecuentes menstruaciones más intensas o irregulares, así como cambios en el cabello, las uñas y la piel, que tienden a resecarse. La sensación de hinchazón abdominal y la presencia constante de manos y pies fríos son otros indicadores habituales.

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El metabolismo ralentizado puede provocar dificultades de memoria, concentración y alteraciones anímicas como depresión o ansiedad. Dolores articulares o musculares, especialmente en las articulaciones, también forman parte del cuadro, aunque la intensidad y el número de síntomas dependen del grado de déficit hormonal.

Diferencias entre hipotiroidismo e hipertiroidismo

En contraste, el hipertiroidismo implica una producción excesiva de hormonas que acelera el metabolismo. Las personas con hipertiroidismo experimentan intolerancia al calor, sudoración excesiva incluso en entornos fríos y pérdida de peso rápida, que puede alcanzar hasta nueve kilos, dependiendo de la gravedad, sin cambios en la dieta o actividad física. Otras manifestaciones incluyen aumento de la frecuencia de las deposiciones, diarrea, temblor en las manos, debilidad muscular, ansiedad e irritabilidad debido a la sobrestimulación corporal.

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El hipotiroidismo suele provocar fatiga persistente, aumento de peso, ritmo cardiaco lento y estreñimiento, con riesgos asociados de complicaciones digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alteraciones en el sueño, como insomnio y despertares frecuentes, afectan el descanso, mientras que las mujeres pueden tener periodos menstruales ligeros, irregulares o interrumpidos, lo que incide en la fertilidad.

El hipertiroidismo puede provocar palpitaciones, ritmo cardiaco irregular o arritmias, aumentando el riesgo cardiovascular: entre un cinco y un quince por ciento de los pacientes puede desarrollar fibrilación auricular, especialmente en mayores. Otros síntomas relevantes son visión borrosa, sequedad ocular o proptosis (ojos abultados), así como fatiga y debilidad generalizadas que condicionan la calidad de vida.

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Manifestaciones menos frecuentes y riesgos asociados

Algunos pacientes presentan síntomas menos habituales, como alteraciones en la voz, dificultad para tragar debido al aumento de tamaño de la glándula (bocio), o presencia de nódulos tiroideos detectados en exámenes físicos o estudios por imágenes. En casos avanzados, pueden desarrollarse complicaciones cardiovasculares, osteoporosis o afectaciones neuromusculares. El riesgo de desarrollar otras enfermedades autoinmunes también aumenta en quienes tienen patología tiroidea, especialmente en mujeres de mediana edad.

El diagnóstico de alteraciones tiroideas se realiza principalmente mediante un análisis de sangre que mide la hormona estimulante de la tiroides (TSH). Un nivel elevado de TSH orienta al hipotiroidismo, mientras que valores bajos sugieren hipertiroidismo, según la Asociación Americana de Tiroides.

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El análisis de TSH es el método recomendado para detectar posibles problemas de tiroides en la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferenciación es esencial porque los síntomas pueden confundirse con los de otras patologías, como colesterol alto, trastornos del sueño o infertilidad. Las pruebas de laboratorio permiten distinguir entre ambas entidades y facilitan la selección del tratamiento más adecuado. Ante cambios relevantes, el diagnóstico y la estrategia terapéutica deben ser definidos por un especialista en endocrinología.

El tratamiento de los trastornos de la tiroides depende de la alteración hormonal, pero en la mayoría de los casos puede revertir los síntomas o estabilizarlos. La supervisión continua por parte del endocrinólogo es crucial para ajustar las dosis y monitorear la evolución.

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Actuar de manera precoz y mantener controles periódicos, junto con posibles cambios en los hábitos de vida, favorece la recuperación y mejora la calidad de vida. Cuando el paciente accede a atención médica especializada, los síntomas tienden a disminuir de forma notable, permitiendo el regreso a la actividad habitual y el restablecimiento del equilibrio anímico.