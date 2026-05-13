ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 13 de mayo de 2026

La ANSES inició el pago de haberes, jubilaciones y asignaciones sociales del calendario de mayo 2026 en todo el país

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 13 de mayo de 2026 con la acreditación de haberes y asignaciones correspondientes al calendario de pagos de mayo. El cronograma oficial, que abarca a jubilados, pensionados y titulares de diferentes planes sociales, define las fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio. Los pagos incluyen el aumento del 3,38% sobre los haberes y el pago de bonos extraordinarios, como el refuerzo de $70.000 para quienes reciben el haber mínimo.

El sistema de ANSES sostiene la organización escalonada para facilitar el acceso de millones de beneficiarios en todo el país. Los valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan en mayo de acuerdo con el índice de inflación de marzo, mientras se mantiene la estructura y requisitos habituales para cada prestación.

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Jubilados y pensionados con haber mínimo y DNI terminado en 2 cobran este 13 de mayo, accediendo a los aumentos y refuerzos anunciados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes cobran hoy, 13 de mayo de 2026

El calendario de ANSES determina qué grupos perciben su haber o asignación este miércoles 13 de mayo, en función de la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y cuyo DNI termina en 2. Este segmento accede al beneficio en la tercera jornada del cronograma mensual, que se extiende hasta el 21 de mayo para los distintos números de documento.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 2 reciben hoy la acreditación del beneficio. Este sistema unificado de fechas facilita la consulta y organización para las familias beneficiarias.

Asignación por Embarazo

Hoy cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social las personas con DNI finalizado en 2. Este beneficio replica el mismo calendario que la AUH y está destinado a embarazadas en situación de vulnerabilidad social.

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Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se pagan hoy a quienes poseen DNI terminado en 4 y 5. Este grupo abarca pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

El cronograma de ANSES organiza pagos según número de DNI, tipo de beneficio y contempla bonos extraordinarios de hasta $70.000 para el haber mínimo

Asignación por Prenatal

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 0 y 1 reciben hoy el pago correspondiente. El cronograma para este beneficio contempla distintas fechas según la terminación del documento.

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Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden cobrar en cualquier fecha entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin restricción por terminación de DNI.

Asignaciones Pago único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

El pago de las Asignaciones de Pago único para matrimonio, nacimiento y adopción se realiza del 12 de mayo al 10 de junio, para todas las terminaciones de documento.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan entre el 11 de mayo y el 10 de junio, sin distinción por terminación de DNI.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo comenzará a pagarse el 22 de mayo para beneficiarios con DNI terminado en 0 y 1, por lo que no corresponde a la fecha actual.

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Titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y por Embarazo con DNI finalizado en 2 reciben hoy sus beneficios mensuales actualizados por inflación

De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 es de $393.174,10. Quienes perciben este monto reciben también un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el total mensual a $463.174,10. El haber máximo para jubilaciones se fijó en $2.645.689,38, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) alcanza los $179.859,20.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tiene un valor base de $314.539,28 y, con bono, llega a $384.539,28. Las pensiones no contributivas alcanzan los $275.221,87, más el refuerzo extraordinario que lleva el total a $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara al haber mínimo, por lo que, sumando el bono, asciende a $463.174,10.

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Para aportes y contribuciones, la base imponible mínima está en $132.420,94 y la máxima en $4.303.619,01.

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo es de $141.285,31. La AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10. Las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar y la categoría laboral, con los siguientes valores:

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Nacimiento : $82.353

: $82.353 Adopción : $492.366

: $492.366 Matrimonio : $123.307

: $123.307 Cónyuge : $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)

: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales) Prenatal : entre $70.651 y $14.873, según el IGF

: entre $70.651 y $14.873, según el IGF Hijo para protección social : $141.286

: $141.286 Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social se ubica en $141.286 y la ayuda escolar anual es de $55.672, con montos superiores para zonas geográficas diferenciadas. La prestación por desempleo es de $55.672, valor que también aplica a monotributistas y veteranos de guerra.

Las fechas y montos de cada prestación pueden consultarse en los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en la cartelería disponible en delegaciones del organismo en todo el país.