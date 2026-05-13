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Temperaturas frescas y sin lluvias: cómo estará el tiempo en el AMBA

El SMN también indicó que se esperan lluvias en parte de la Costa Atlántica

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Un hombre caucásico de mediana edad con gafas, abrigo beige, bufanda clara y guantes oscuros camina por una calle soleada con árboles y edificios al fondo.
El SMN informó que hoy será un día agradable y fresco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una mitad semana con temperaturas bajas, ausencia de lluvias y cielo mayormente cubierto. Además, no se registran alertas meteorológicas en el resto del país.

Según el parte del SMN, el miércoles inició con cielo parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 9°C y máximas de 16°C. No se prevén precipitaciones a lo largo del día. El viento sopla desde el sur y sureste con velocidades entre 7 y 12 km/h.

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El jueves se espera un leve ascenso térmico, con la mínima en 10°C y la máxima en 18°C. Durante la jornada predominarán las nubes, aunque el sol aparecerá en algunos momentos. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% y los vientos seguirán siendo suaves.

Para el viernes, el SMN pronostica el día más cálido de la semana, con picos que alcanzarán 21°C y una mínima de 10°C. El sol tendrá mayor presencia, aunque por la noche el cielo volverá a cubrirse. Los vientos incrementarán su intensidad, con ráfagas entre 13 y 22 km/h.

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El sábado presentará un descenso térmico, con marcas que oscilarán entre 13°C y 17°C. Las condiciones serán similares el domingo, con temperaturas previstas entre 6°C y 15°C, acompañadas de nubosidad variable y sin precipitaciones.

Tabla de pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con siete días. Incluye iconos de sol y nubes, temperaturas, viento y precipitación
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para una semana con predominio de sol, temperaturas moderadas y prácticamente nulas probabilidades de lluvia, según el pronóstico extendido.

Durante el lunes y martes siguientes, el pronóstico indica que las mínimas se mantendrán bajas, en torno a 6°C y 7°C, mientras que las máximas no superarán los 15°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, sin lluvias previstas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la tendencia general muestra ausencia total de lluvias durante el período, vientos moderados del sector sur y marcadas diferencias térmicas entre las mañanas y las tardes.

Entre los datos destacados del informe, se señala que la amplitud térmica puede superar los 10 grados entre las primeras horas del día y la tarde. A su vez, el organismo remarcó que las ráfagas más intensas se registrarán entre viernes y sábado, sin alcanzar valores de alerta.

En la provincia de Buenos Aires, se registran lluvias en Necochea, Miramar y Mar del Plata, mientras en el resto de las localidades hay nubosidad variable. Por la tarde, en dichas ciudades estará ventoso. Sin embargo, por la noche volverán las precipitaciones y se extenderán hasta Pinamar.

Para mañana, las condiciones serán similares. Recién el viernes las lluvias se trasladarán hacia el suroeste y afectará a Bahía Blanca, Monte Hermoso, Necochea y Tres Arroyos. Para el sábado se aguardan lluvias en gran parte de la Costa Atlántica, desde Necochea hasta San Clemente del Tuyú. Como también en el centro, norte y oeste bonaerenses. El domingo, la nubosidad será variable en toda la provincia y sin lluvias.

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