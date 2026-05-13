ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 7

La ANSES publica el calendario de pagos para mayo 2026 con fechas diferenciadas según terminación de DNI y tipo de prestación (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para mayo de 2026, con fechas diferenciadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad y el tipo de prestación.

Para quienes tienen DNI terminado en 7, las acreditaciones se distribuyen a lo largo del mes en función del beneficio que perciban. Los haberes se actualizaron un 3,38% respecto a abril, en línea con el último dato de inflación disponible, y el organismo mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo.

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Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con DNI terminado en 7 cuyo haber no supere el mínimo cobran el 20 de mayo. El monto base para mayo es de $393.174,10. Con el bono extraordinario de $70.000, el total percibido asciende a $463.174,10.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se acredita en esa misma ventana. Su monto para mayo llega a $314.539,28 y, sumado el bono, el beneficiario recibe $384.539,28. La Pensión Madre de 7 Hijos, que se equipara al haber mínimo, alcanza igualmente los $393.174,10, con un total de $463.174,10 al incorporar el refuerzo extraordinario.

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Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes cobran un haber superior al mínimo con DNI terminado en 7 deben esperar hasta el 28 de mayo para ver acreditado su pago.

El monto actualizado para este segmento es de $2.645.689,40. Este grupo no accede al bono extraordinario, dado que el refuerzo está reservado exclusivamente para quienes cobran el mínimo o un importe inferior a la suma del mínimo más el bono.

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Jubilados y pensionados con DNI terminado en 7 que no superan el haber mínimo cobran el 20 de mayo y acceden a un total de $463.174,10 con el bono (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 7 cobran el 14 de mayo, en la franja más temprana del calendario mensual. El monto fijado para mayo es de $275.221,87. Al sumar el bono extraordinario, el total sube a $345.221,87.

Las asignaciones familiares vinculadas a estas pensiones se abonan en un período más amplio, entre el 11 de mayo y el 10 de junio, sin distinción por terminación de documento.

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Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 7 cobran el 20 de mayo. El monto de la AUH para este mes es de $141.285,31. Para los casos de discapacidad, la prestación asciende a $460.044,10, una cifra notablemente superior que refleja la escala diferencial prevista por el sistema.

La Asignación Familiar por Hijo sigue el mismo calendario que la AUH, con acreditación también el 20 de mayo para este grupo de beneficiarios.

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Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 7 cobran el 20 de mayo, en la misma fecha que la AUH. El esquema de acreditación replica el de esa prestación punto por punto, con pagos escalonados por terminación de documento a lo largo de la segunda y tercera semana del mes.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor y la Pensión Madre de 7 Hijos equiparan su cobro al haber mínimo y suman el bono en mayo 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal

Para la Asignación por Prenatal, los DNI terminados en 6 y 7 comparten fecha de cobro: 18 de mayo. A diferencia de otras prestaciones que asignan una fecha exclusiva por dígito, esta agrupación de dos terminaciones en una sola jornada es la modalidad establecida por ANSES para esta asignación específica.

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Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad con DNI terminado en 7 pueden cobrar en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin restricción por terminación de documento. Esta flexibilidad en el período de acreditación diferencia a esta prestación del resto del calendario, que opera con fechas fijas según el dígito final del DNI.

Asignaciones de Pago Único: matrimonio, nacimiento y adopción

Las Asignaciones de Pago Único —que incluyen los beneficios por matrimonio, nacimiento y adopción— también tienen un período de cobro extendido: del 12 de mayo al 10 de junio, para todas las terminaciones de documento sin excepción.

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Para todas las terminaciones de DNI, el cobro puede realizarse entre el 12 de mayo y el 10 de junio. Los montos difieren según la prestación: $82.353 por nacimiento, $123.307 por matrimonio y $492.366 por adopción.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 7 cobran el 28 de mayo, en la misma fecha que los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo. El calendario agrupa los DNI terminados en 6 y 7 en esa jornada, dentro de la última semana hábil del mes.

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