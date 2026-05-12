Cuál es la rutina de 20 minutos que ayuda a ganar fuerza y mejora la salud, según un experto

La rutina minimalista de Colin Pasque permite mejorar fuerza y movilidad en menos de veinte minutos con solo cinco ejercicios esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina minimalista desarrollada por el entrenador personal Colin Pasque permite obtener mejoras funcionales en menos de veinte minutos, utilizando solo cinco ejercicios y equipamiento básico, según publica GQ.

Esta propuesta se basa en movimientos que actúan sobre grandes grupos musculares, favoreciendo sesiones breves y efectivas, lo que facilita la integración del entrenamiento en la vida cotidiana, incluso para quienes tienen agendas ajustadas.

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Cómo se compone la rutina y por qué es efectiva

La estructura del circuito ideado por Pasque incluye cinco ejercicios compuestos que trabajan glúteos, espalda, bíceps, piernas y abdomen.

El circuito de entrenamiento integra ejercicios compuestos que trabajan glúteos, espalda, bíceps, piernas y abdomen con pesas rusas y barra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema se apoya en el uso de pesas rusas y, cuando se dispone, una barra para dominadas. Esta combinación de ejercicios permite obtener un entrenamiento integral que desarrolla fuerza y movilidad de manera eficiente, maximizando el tiempo invertido.

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El entrenador destaca que la selección de movimientos funcionales no es casual, sino resultado de la experiencia acumulada en la preparación física de atletas y usuarios recreativos.

Los ejercicios están diseñados para involucrar simultáneamente varios grupos musculares, lo que incrementa el gasto energético y promueve resultados visibles en menos tiempo que los modelos tradicionales de entrenamiento segmentado.

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Alternativas para quienes no cuentan con equipamiento

El método de Colin Pasque destaca por su versatilidad, ya que ofrece alternativas sin barra para dominadas mediante remo inclinado o bandas de resistencia (Youtube//@NasmOrgPersonalTrainer)

Uno de los puntos fuertes del método de Pasque es su versatilidad. En caso de no disponer de barra para dominadas, el programa propone reemplazar ese ejercicio por alternativas como remo inclinado, bandas de resistencia o flexiones de codo invertidas. Estas opciones permiten mantener la calidad del estímulo muscular y la progresión, independientemente del espacio o los materiales disponibles en casa.

La adaptabilidad del programa, según GQ, elimina las principales barreras de acceso al ejercicio. También es posible modificar el peso de las pesas rusas: Pasque suele emplear cargas de 30 kg, pero enfatiza que cada usuario debe ajustar ese parámetro de acuerdo a su nivel y experiencia. Así, la rutina resulta segura y efectiva tanto para principiantes como para quienes ya tienen experiencia en el entrenamiento de fuerza.

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Beneficios concretos: fuerza y movilidad en menos de 20 minutos

GQ España resalta la efectividad del entrenamiento funcional de Pasque, pensado para quienes disponen de poco tiempo y buscan resultados rápidos y medibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal atractivo de esta metodología es la posibilidad de lograr mejoras notables en fuerza y movilidad en solo veinte minutos, según la publicación española. El formato de circuito, que articula movimientos de alta intensidad y bajo volumen, permite un entrenamiento eficiente y orientado a resultados, ideal para quienes disponen de poco tiempo pero buscan progresos medibles en su condición física.

Al centrarse en ejercicios compuestos y cargas apropiadas, el circuito activa distintos grupos musculares de manera simultánea. Esto incrementa la densidad de la sesión, optimizando la respuesta adaptativa del cuerpo y favoreciendo tanto el desarrollo muscular como la mejora de la movilidad articular. La rutina puede adaptarse variando la carga y el número de repeticiones, lo que permite orientar el entrenamiento hacia la fuerza máxima o la hipertrofia muscular, según las metas personales.

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Personalización de la rutina según objetivos y niveles

El programa se adapta a diferentes niveles y objetivos físicos, permitiendo modificar cargas y repeticiones según la experiencia del usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa no solo es flexible en cuanto al equipamiento, sino también en relación a los objetivos físicos de cada persona. Ajustando el número de repeticiones y el peso utilizado, es posible enfocar la rutina en la ganancia de fuerza, el desarrollo muscular o la mejora de la resistencia cardiovascular. Para quienes buscan hipertrofia, se recomienda aumentar la cantidad de repeticiones con cargas moderadas, mientras que quienes priorizan la fuerza pueden optar por pesos elevados y menor volumen.

Esta personalización convierte la propuesta de Pasque en una herramienta útil tanto para principiantes como para deportistas intermedios o avanzados. La posibilidad de entrenar en casa elimina la dependencia de instalaciones deportivas y favorece la constancia, permitiendo que el ejercicio se incorpore de forma sostenible a la rutina semanal.

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Opinión de los expertos y sostenibilidad del método

Entrenadores expertos subrayan que la rutina propuesta fomenta mejoras de fuerza, composición corporal y movilidad con ejercicios accesibles y cortos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en entrenamiento funcional consultados por medios especializados coinciden en que los programas basados en ejercicios compuestos y cargas adaptables son eficaces para mantener la salud muscular y articular. La rutina propuesta por Pasque integra estos principios, permitiendo avances físicos en sesiones cortas y con recursos accesibles para la mayoría de los usuarios.

Implementada de manera regular, esta metodología contribuye a mejorar el bienestar general, la composición corporal y la movilidad. La clave está en la correcta selección de ejercicios, la progresión gradual de la carga y la consistencia. Así, se logran resultados cuantificables, sin necesidad de invertir largas horas en el gimnasio ni recurrir a equipamiento costoso.

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