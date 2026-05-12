Pasajera cayó al agua con un scooter eléctrico y murió durante viaje en crucero por Bahamas

Una pasajera de 88 años falleció al caer al mar con su scooter eléctrico en el puerto privado Celebration Key de Carnival Cruise Line. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pasajera de Estados Unidos de 88 años murió el sábado 9 de mayo de 2026 tras caer al mar con su scooter eléctrico en Celebration Key, el puerto privado de Carnival Cruise Line en las islas Bahamas. El accidente, ocurrido desde el muelle alrededor del mediodía, constituye la tercera muerte registrada en el complejo desde su apertura en julio de 2025, según información de la compañía, de autoridades locales y reportes de medios como The Nassau Guardian y Fox News.

Según comunicaron fuentes de la empresa a Cruise Hive, la pasajera perdió el control del vehículo y se precipitó al agua. El personal de la naviera la rescató del agua mientras el Carnival Celebration estaba en puerto, aplicó maniobras de reanimación y la trasladó a la unidad médica del crucero, donde se declaró su fallecimiento. La Policía Real de Bahamas y la oficina del forense—autoridad científica encargada de determinar las causas del deceso—se hicieron cargo del caso e iniciaron las diligencias legales.

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Celebration Key es un enclave turístico de USD 600 millones desarrollado exclusivamente para los cruceros de Carnival, y desde su inauguración en julio de 2025 ha registrado tres fallecimientos en menos de un año, incluidos dos por ahogamiento en 2025, de acuerdo con los registros de WSB Radio de Atlanta y Fox News.

¿Cuáles han sido los incidentes mortales registrados en Celebration Key desde su apertura?

El fallecimiento de la pasajera estadounidense constituye la tercera muerte reportada en Celebration Key desde su inauguración en julio de 2025. Según datos publicados por la cadena estadounidense Fox News y el medio especializado Cruise Hive, los anteriores incidentes fueron los siguientes:

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Un hombre de 79 años murió practicando esnórquel en una de las playas del complejo.

Una mujer de 74 años perdió la vida en una piscina de la laguna de Celebration Key.

En ambos casos —documentados en agosto de 2025— participaron equipos de socorristas y personal de emergencia que intentaron reanimar a las víctimas, según declaraciones de Carnival Cruise Line a Fox News Digital. Los fallecidos se encontraban acompañados de familiares y recibieron asistencia del equipo especializado de la naviera.

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Respecto al accidente del 9 de mayo de 2026, según testimonios citados por la estación WSVN de Miami, la pasajera habría perdido el control del scooter y golpeado su cabeza contra el casco del barco al caer. Un pasajero identificado como Edward Egersheim relató a WSVN: “Ella se fue al agua con el scooter y se golpeó la cabeza. Su esposo trató de ayudarla y terminó lesionándose también”.

El accidente mortal ocurrió el 9 de mayo de 2026 en las islas Bahamas, mientras el crucero Carnival Celebration estaba atracado en el muelle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué detalles se conocen sobre el accidente del 9 de mayo de 2026?

La caída de la pasajera, de 88 años y nacionalidad estadounidense, ocurrió cuando conducía su scooter eléctrico por el muelle de Celebration Key en la isla Gran Bahama. El crucero Carnival Celebration estaba atracado en ese momento, según informó Carnival Cruise Line en un comunicado citado por Fox News. El personal respondió de inmediato, retiró a la víctima del mar y la llevó a la unidad médica del barco. A pesar de los esfuerzos de resucitación, no sobrevivió.

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El cuerpo fue entregado a la Policía Real de Bahamas y al forense para la investigación pertinente. Las actuaciones forenses quedaron bajo la responsabilidad de la oficina científica local, que colabora con la policía para el esclarecimiento de la causa de muerte, de acuerdo con The Nassau Guardian.

¿Cómo funciona Celebration Key y quiénes pueden acceder?

Celebration Key es un complejo turístico y puerto privado en la isla Gran Bahama, desarrollado por Carnival Cruise Line con una inversión de USD 600 millones. Fue diseñado para recibir exclusivamente a los pasajeros de la compañía, que acceden mediante escalas programadas en los cruceros de Carnival.

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Entre sus principales instalaciones y servicios operativos destacan:

Zonas de playa privadas y lagunas artificiales.

Espacios de nado y actividades acuáticas supervisadas.

áreas comerciales, restaurantes y centros de entretenimiento.

Protocolos de seguridad con socorristas y vigilancia en el muelle y las playas.

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La operación del enclave es exclusiva para cruceros de la marca, conforme a la documentación institucional suministrada por la naviera.

¿Qué medidas institucionales se adoptaron tras el accidente?

Carnival Cruise Line comunicó el hecho a través de Fox News y Cruise Hive: “Carnival confirmó que una pasajera que utilizaba un scooter de movilidad cayó desde el muelle en Celebration Key y fue rescatada del agua mientras el Carnival Celebration estaba en puerto el 9 de mayo. A pesar de los esfuerzos de resucitación, no sobrevivió. El cuerpo fue entregado a la Policía Real de Bahamas y al forense. Nuestros pensamientos están con su familia”.

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La Policía Real de Bahamas, en coordinación con la oficina del forense, asumió la investigación formal, según el diario local The Nassau Guardian. Los peritos forenses iniciaron el análisis del caso y continúan con los procedimientos de recopilación de evidencia y declaraciones, conforme a los protocolos oficiales. Hasta el momento, ni la policía ni la naviera han anunciado modificaciones inmediatas en los procedimientos de seguridad en el muelle o en la operación diaria de Celebration Key.

La pasajera perdió el control de su scooter y se golpeó la cabeza contra el barco antes de ser rescatada por el personal de la naviera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué implicaciones tiene este tipo de incidentes para la seguridad en puertos privados de cruceros?

La muerte de la pasajera estadounidense en Celebration Key ha generado debate sobre la seguridad de los viajeros, en particular aquellos con movilidad reducida, en instalaciones portuarias privadas. Según cifras institucionales de Carnival Cruise Line, el puerto ha recibido a varios miles de turistas desde su apertura —alrededor de 60.000 pasajeros, según el balance oficial más reciente— y representa una de las mayores inversiones en destinos exclusivos de cruceros.

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La suma de tres fallecimientos en menos de un año ha incrementado la atención sobre la eficacia de los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias. Tanto Carnival Cruise Line como las autoridades locales continúan el monitoreo y desarrollan revisiones sobre sus protocolos en coordinación.

¿Qué recomendaciones están vigentes para los pasajeros de Celebration Key y puertos similares?

Las recomendaciones institucionales vigentes para quienes viajan a Celebration Key incluyen:

Seguir las instrucciones del personal de Carnival Cruise Line en áreas de embarque y desembarque.

en áreas de embarque y desembarque. Utilizar los servicios de asistencia establecidos para pasajeros con movilidad reducida.

Mantenerse atentos a las señalizaciones de seguridad en muelles y zonas acuáticas.

Consultar con la naviera acerca de condiciones de accesibilidad y regulaciones para dispositivos de movilidad.

La cobertura informativa sobre el accidente y los antecedentes en Celebration Key continúa bajo monitoreo por parte de medios como Fox News, Cruise Hive y The Nassau Guardian, así como por autoridades de Bahamas y Carnival Cruise Line.