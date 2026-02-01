Calambres musculares: claves para prevenir y recuperarse

El calambre muscular afecta tanto a deportistas como a personas sedentarias, presentándose como una dolencia frecuente en la vida cotidiana

Experimentar un calambre muscular resulta un episodio frecuente tanto para deportistas como para quienes realizan actividades cotidianas o llevan una vida más sedentaria. Este fenómeno se caracteriza por un dolor repentino causado por un espasmo muscular involuntario.

Suele irrumpir durante el ejercicio, el descanso o incluso el sueño. Aunque es común, aún existen dudas sobre sus causas, razón por la cual Sport Life revela las principales teorías y recomendaciones para comprender y gestionar este problema.

Teorías sobre el origen de los calambres

Existen diversas hipótesis acerca del mecanismo de los calambres musculares. Una de las más conocidas, recogida por Sport Life, plantea que la acumulación de ácido láctico en el músculo favorece la fatiga y, en consecuencia, el espasmo involuntario.

La acumulación de ácido láctico en los músculos favorece la aparición de calambres musculares según expertos

Otra teoría se enfoca en los procesos bioquímicos de contracción y relajación. Para que el músculo funcione correctamente, las proteínas actina y miosina necesitan adenosín trifosfato (ATP) y magnesio. Durante un esfuerzo intenso, los niveles de ATP y magnesio descienden, lo que dificulta la relajación y facilita la aparición del calambre.

También se destaca la hipótesis en la que la sobreestimulación nerviosa y la deshidratación localizada juegan un papel central. Según Sport Life, el ejercicio prolongado puede alterar el equilibrio del sistema nervioso, disminuyendo las señales que normalmente evitan los espasmos.

Factores de riesgo y desencadenantes

El esfuerzo físico extremo no es el único factor de riesgo. Una hidratación inadecuada y una alimentación pobre en minerales y vitaminas también favorecen los calambres, aunque su peso real sigue en debate científico, como señala el medio.

El estrés diario es otro elemento a considerar, ya que puede contribuir a la aparición de calambres tanto en el día como en el reposo. La combinación de estos factores podría explicar la presencia de calambres fuera del ámbito deportivo.

El estrés diario representa un factor clave en la aparición de calambres tanto en periodos de actividad como de reposo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calambres nocturnos y “fantasmas”

Los calambres pueden surgir al dormir. Sport Life menciona los calambres nocturnos y los llamados “calambres fantasmas”. Aunque el cuerpo descansa, puede mantenerse activo debido a nervios, estrés o sobreesfuerzo acumulado.

Así, muchos despiertan con la incomodidad característica de un calambre, consecuencia de tensión muscular involuntaria o de jornadas especialmente exigentes.

El cuerpo, en estos casos, continúa reflejando el impacto incluso después de dormir, dificultando una regeneración adecuada de los tejidos.

Cómo actuar ante un calambre

Cuando surge un calambre muscular, la prioridad es aliviar el dolor y recuperar la movilidad. Sport Life destaca que no hay evidencia científica que respalde remedios como aplicar hielo o pinchar la zona afectada con objetos.

El primer paso ante un calambre debe ser priorizar la recuperación funcional del músculo afectado

La primera recomendación consiste en detener la actividad que haya causado el espasmo. Se sugiere masajear el área, preferentemente con ayuda profesional, aunque la autoaplicación es válida si no es posible acudir a un fisioterapeuta.

Luego, estirar suavemente el músculo permite que el sistema nervioso envíe señales inhibidoras y reduzca el espasmo. Si el dolor y la contracción permanecen por varios minutos, es necesario consultar a un médico, ya que una duración inusual del calambre podría indicar la necesidad de atención especializada.

Qué hacer después de un episodio

Tras superar el calambre, no se recomienda volver a la actividad física de inmediato. Sport Life aconseja descansar al menos 24 horas para reducir el riesgo de recaídas o lesiones.

El descanso tras los calambres ayuda a la recuperación completa y fortalece la musculatura afectada (Freepik)

Es habitual que la zona quede dolorida, incluso con aparición de agujetas al día siguiente. En este caso, es adecuado optar por entrenamientos más ligeros o reducir la intensidad, y solo en presencia de dolores muy fuertes o agujetas agudas se justifica suspender el ejercicio por más tiempo.

Prevención de los calambres musculares

Prevenir los calambres implica limitar la exposición a los factores que los desencadenan. Una planificación física adaptada ayuda a evitar el sobreesfuerzo y la fatiga excesiva.

En cuanto a alimentación, Sport Life subraya la importancia de una dieta equilibrada con suficiente potasio y magnesio, presentes en frutos secos, legumbres y verduras. La hidratación adecuada es crucial: se recomienda ingerir entre 2 y 3 litros de agua al día, sin limitarse al momento en que se percibe la sed.

Una dieta equilibrada con potasio y magnesio ayuda a evitar calambres, según recomendaciones de Sport Life (Freepik)

El medio sugiere mantener la ingesta de agua y bebidas con carbohidratos de absorción rápida antes, durante y después del ejercicio, aunque advierte que estas bebidas no reemplazan el descanso ni aceleran la recuperación si el calambre ya ha aparecido.

Si los calambres son frecuentes, acudir a un fisioterapeuta puede resultar útil. Un profesional puede aplicar técnicas de masaje que mejoren la carga muscular y ayuden a prevenir nuevos episodios, resume Sport Life.